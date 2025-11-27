FIG, una feria bien dimensionada

Enrique Portocarrero Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

Verdaderamente es de agradecer que el apoyo de las instituciones vascas y la colaboración privada sigan empujando todos los años la celebración del FIG, un certamen que ahora celebra su XIV edición en la incansable promoción del arte sobre papel y el coleccionismo, una encomiable y compleja aventura en una región con un endeble mercado del arte y encima con los mismos problemas fiscales que afligen al conjunto de las galerías estatales. Seguramente es un exceso de grandilocuencia el referirse al FIG como «un referente del arte gráfico en el sur de Europa» o incluso como uno de los máximos exponentes del arte sobre papel en el Viejo Continente, junto a Londres y París, dos ciudades que son centros neurálgicos en el mercado global del arte.

Sin embargo, quizás la gran virtud del FIG sea la de haber alcanzado en sus últimas ediciones una masa crítica estable y bien dimensionada –cerca de 60 expositores y alrededor de 10.000 visitantes–, una filosofía de contenidos coherente y bien diversificada –con el lógico objetivo de un certamen comercial, pero también con una clara intención divulgadora, con una atención a los creadores emergentes, con un acento en la edición y en las técnicas de creación sobre papel, con alguna referencia al momento social o incluso con un guiño al mecenazgo–. A ello se añade una vocación internacional –15 expositores extranjeros sobre un total de 58–, algo que se concreta especialmente con algún país invitado, como es el caso de Taiwán en esta edición.

Está claro que el grabado y el arte sobre papel son, por precio y oferta, la gran puerta de entrada al coleccionismo de arte. Si el valioso esfuerzo y el empeño de los organizadores del FIG estuvieran acompañados por un mayor apoyo fiscal, político y social al coleccionismo -de forma que impulsara la demanda y fortaleciera el mercado vasco del arte-, la repercusión de esta feria sería mucho mayor.

Temas

Arte