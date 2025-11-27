El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Puesto de Astarloa, local bilbaíno especializado en libros, arte y antigüedades, que ofrece la pieza más cara de la feria, un 'calder' de 150.000 euros que atrae muchas miradas. Mireya López

La feria del grabado FIG acerca el arte al gran público con 60 stands y Taiwán como invitado

El Euskalduna acoge una cita que todos los años atrae a 10.000 personas y ofrece piezas tan valiosas como un 'calder' de 150.000 euros

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

Media hora después de abrirse las puertas, ya era un hervidero de gente el espacio dedicado a la Feria Internacional de Grabado y Arte sobre ... Papel (FIG Bilbao) que acoge el Euskalduna hasta el domingo. Son más de 3.500 metros cuadrados con 60 expositores, la mayoría españoles, pero también se han montado algunos de Irán, Brasil, Italia, Portugal... Hay varios stands vascos –desde la galería Juan Manuel Lumbreras a la librería Astarloa, pasando por Bilbao Formarte y Ediciones 4/4– y no faltan las actividades divulgativas, como charlas y talleres para el gran público. «Esta es nuestra 14ª edición y contamos con seguidores muy fieles. Los hay que vienen de Cádiz en autobús y el público local tampoco falla. El año pasado vinieron más de 10.000 personas y ahora es muy probable que se supere esa cifra. Hace tiempo que somos una referencia al sur de Europa», subraya Iñaki Alonso, presidente de FIG Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La feria del grabado FIG acerca el arte al gran público con 60 stands y Taiwán como invitado

La feria del grabado FIG acerca el arte al gran público con 60 stands y Taiwán como invitado