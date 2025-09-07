Fallece el artista conquense Gustavo Torner a los 100 años de edad Figura clave de la abstracción española del siglo XX, Torner fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

El artista conquense Gustavo Torner ha fallecido a los 100 años de edad, según ha confirmado el Espacio Torner, centro de arte dedicado a la obra del pintor y escultor. Figura clave de la abstracción española del siglo XX, Torner fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Durante todo este año se han celebrado actos para conmemorar el aniversario de este artista, nacido en 1925 y figura clave para la llegada de Fernando Zóbel a Cuenca para la fundación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Su legado abarca pintura, escultura, diseño, escenografía y museografía, destacando su papel en la fundación del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca junto a Fernando Zóbel y Gerardo Rueda.

Nacido en Cuenca en 1925, Torner inició su carrera profesional como ingeniero técnico forestal. Su formación autodidacta en el ámbito artístico le permitió desarrollar una obra caracterizada por su lirismo intelectual y una profunda conexión con la naturaleza. Su estilo, que evolucionó desde el informalismo hacia una abstracción geométrica, le permitió crear una obra única que ha sido reconocida en importantes colecciones públicas españolas, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

Ingeniero forestal de profesión y de formación autodidacta, en la década de los 50 se introdujo en las corrientes abstractas y en el informalismo. Cuenta con obra en museos como el Reina Sofía de Madrid y esculturas en varias ciudades de España. En Cuenca, por ejemplo, es el autor del Monumento a la Constitución, situado en la Plaza de la Merced.

A lo largo de su carrera, Torner recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Nacional de Arte Gráfico en 2016, otorgado por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, además de la Gran Cruz de Isabel La Católica, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos.

Su obra ha sido objeto de exposiciones en instituciones de prestigio, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde se conserva una donación de casi 600 obras realizadas por el artista