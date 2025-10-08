Una exposición al aire libre en Bilbao para homenajear a grandes artistas

Isabel Ibáñez Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:26 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

BBK Museo Hiria convertirá Bilbao en una gran muestra al aire libre para rendir homenaje a mujeres artistas de distintas épocas entre este jueves y el 11 de octubre. El público podrá descubrir doce obras maestras universales, desde el Renacimiento hasta la actualidad, de autoras como Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe, Tamara de Lempicka o Menchu Gal. «Creadoras brillantes que, a pesar de su talento y aportaciones decisivas, fueron durante siglos invisibilizadas o privadas del reconocimiento que merecían», explican los organizadores. Cada pieza será expuesta en pantallas LED de gran formato (3x3 metros), ubicadas en espacios emblemáticos de la ciudad.

«Con esta iniciativa, BBK busca acercar la cultura a la ciudadanía en el marco de su décimo aniversario como fundación bancaria». La iniciativa, que se ha presentado este miércoles en rueda de prensa, ha contado con la participación de Gorka Martínez, director general de BBK; Jara Gómez-Carpintero, directora de proyectos en Magán Somos Cultura y directora del proyecto BBK Museo Hiria 2025; Ane Legarreta Méndez, directora artística de ESAS; y la creadora musical y compositora Haizea Huegun Durán. «BBK Museo Hiria es una invitación a redescubrir Bilbao desde la mirada de las mujeres que hicieron historia en el arte», ha destacado Gorka Martínez.

Las artistas seleccionadas con sus obras correspondientes y el lugar donde serán exhibidas son: en Sala BBK, Menchu Gal ('Puerto Zumaia'); en la Diputación, Maruja Mallo ('La mujer con la cabra'); en la plaza Bizkaia (Alhóndiga), María Blanchard ('Naturaleza muerta'); en la plaza Indautxu, Artemisia Gentileschi ('El nacimiento de san Juan Bautista'); en la calle Ercilla, Clara Peeters ('Bodegón con queso, pan y utensilios para beber'); en Zubizuri, Tamara de Lempicka ('Autorretrato'); en la plaza Pío Baroja, Lavinia Fontana ('Retrato de Constanza Alidosi'); en los Jardines de Albia, Mary Cassatt ('Mujer sentada con niño en brazos'); en el Arenal, Georgia O'Keeffe ('Jimson weed'); en la plaza del Arriaga, Frida Kahlo ('Las dos Fridas'); en el Mercado de la Ribera, Rosa Bonheur ('Reunión para la caza'), y en la plazuela de los Santos Juanes, Sofonisba Anguissola ('La partida de ajedrez'). La exposición estará abierta de 19:00 a 22:30 horas el día 9, y de 19:00 a 23:00 horas los días 10 y 11 de octubre.

Temas

BBK

Bilbao