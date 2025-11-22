Estudios Durero: a la cabeza de la ciencia ficción en el arte La empresa vasca cumple 30 años en primera línea de las artes gráficas. El Thyssen ha colocado cinco de sus obras en relieve para personas con problemas de visión junto a los originales; construyeron para el Guggenheim la ciudad de Mark Leckey; crean partes del cuerpo humano para médicos y estudiantes...

La empresa vasca Estudios Durero nació hace casi 30 años –los cumple en 2026– en el txoko de la casa del Regato (Barakaldo) de Ander Soriano, su director. Con ese nombre se mantiene, aunque hoy disfruta de una enorme sede de 7.000 metros cuadrados y 80 trabajadores en Zamudio. «En los 90, las nuevas empresas de nuestro ámbito se ponían nombres vinculados a la era digital y al cambio de siglo, algo como 'digital 2000', y nosotros buscamos uno más vinculado al arte, a la calidad… Me gustó Durero, precursor de las artes gráficas por sus grabados. Y aquí seguimos». Este pasado jueves, Soriano viajó a Madrid para inaugurar en el Thyssen cinco de sus obras en relieve para personas con problemas visuales, y es la primera vez que se colocan junto a los originales. «Es muy importante, significa un paso más en la inclusión, no están en una sala específica, sino al lado de las pinturas reales. Estoy seguro de que las tocarán tanto las personas que no ven como las que sí».

Se las reclaman museos de todo el mundo desde que, en 2015, El Prado presentara un puñado de estas obras y 'The New York Times' se hiciera eco de ello en portada. «Gracias a aquello tenemos un dossier de prensa enorme». En esta ocasión, las piezas para tocar presentadas en el Thyssen creadas con la tecnología Didú de Durero son 'Díptico de la Anunciación', de Van Eyck; 'La sala del concejo del Ayuntamiento de Amsterdam', de Pieter de Hooch; 'Les Vessenots en Auvers', de Van Gogh; 'El espejo psiqué', de Morisot, y 'El fumador (Frank Haviland)', de Juan Gris. Están colocadas en peanas inclinadas 15 grados junto a los originales e incluyen textos en braille y códigos QR con un audio que guía la exploración táctil desde el móvil.

En la sede de Estudios Durero tienen la llamada Sala N, donde la iluminación con focos led especiales con un CRI del 99% posibilita apreciar ese mismo porcentaje de los colores impresos en las fotografías y cuadros que cuelgan de las paredes, entre ellos algunos ejemplos de las pinturas para tocar: «Todo esto nació a partir de Juan Torre, fotógrafo que trabajaba para el mundo de la prensa. Le entró una enfermedad en los ojos, el síndrome de Behcet, y se quedó con un 6% de visión. Llegó aquí un día para preparar una exposición con unas fotografías de gallos de pelea que había sacado en Caracas. Le enseñamos las piezas impresas y se puso a tocarlas porque ya apenas veía. Resulta que tenían un poquito de relieve y me dice: '¡Fíjate, aquí está el gallo!'. Días después, empecé a pensar en ello. Cogí una de las imágenes y la elevé con un montón de capas de impresión, como de milímetro y medio. Le pedí que viniera, se puso a tocarlo y se le caían las lágrimas. 'Ander, estoy viendo la foto, aquí está el gallo'. Y nos dio pie a pensar que teníamos que hacer algo más con aquello».

Ampliar El cuadro de El Greco que le hizo famoso en medio mundo en 2015. Jordi Alemany

El Bellas Artes de Bilbao fue en 2010 el primer museo en interesarse por la metodología Didú. para estudiar el proyecto utilizaron el cuadro 'El rapto de Europa', de Martin de Vos: «Trajimos a una persona de la ONCE y le pareció maravilloso –explica Soriano–, y creamos la primera exposición de arte para tocar con seis obras de esta pinacoteca. Añadimos información en Braille y un audio de 7 minutos que aconseja cómo recorrer el cuadro». El siguiente paso fue la muestra del Prado de 2015 que atrajo la atención del 'New York Times' y de buena parte de la prensa internacional. Y a partir de ese momento no han parado de trabajar; tendrán unas 300 obras para tocar repartidas en museos de EE UU, Italia, Rusia...

Ampliar Ander Soriano, junto a un maniquí de la empresa.

«En la actualidad levantamos nuestras obras hasta los 26 milímetros de espesor, cuando hace 15 años empezamos con 7. Y son a color porque en España hay 930.000 personas catalogadas con discapacidad visual, y de ellas unas 80.000 son ciegos totales. Entonces hablamos de 850.000 personas con ciertas discapacidades, como baja visión, que pueden apreciar colores. Respetamos también cómo daban las pinceladas los artistas. En realidad estas piezas son para que cualquier persona las toque, se trata de otra experiencia del arte para la gente que ve».

Pero este es solo un ejemplo de las creaciones del Laboratorio de Arte, una de las cuatro áreas de trabajo de Estudios Durero y el «juguete» de Ander Soriano, donde da rienda suelta a su imaginación. La gran carga de trabajo, de donde sale el grueso de los ingresos, proviene de la sección de retail, en la que reciben encargos de las marcas internacionales más importantes, zapatillas, ropa, equipamientos deportivos... Hacen publicidad, comunicación en el punto de venta... En unos días van a Londres a montar un escaparate para una firma de calzado. Otra sección es la enfocada a decoración y arquitectura, y entre sus piezas de última generación muestra un papel de pared con un acusado relieve y variopintos motivos: «La cascada de luz que generan es increíble», señala. Fabrican objetos decorativos, wallpapers, impresiones de cuadros... para domicilios particulares o empresas.

Ampliar En la sala N se exponen diferentes obras con unas condiciones de luz que permiten apreciar el 99% de los colores.

Una de las zonas más sorprendentes es el área dedicada al 3D. En el recorrido salen al paso objetos propios de una película de ciencia ficción, como un cráneo creado con tinta transparente: «Lo hicimos para un Instituto de Biomedicina de Malasia. Empleamos para ello una impresora que utiliza 16 tintas y puede hacer 500.000 colores». La empresa está a punto de invertir en otra máquina orientada a crear biomodelos para planificación quirúrgica: «Mira este dedo humano, parece absolutamente real incluso al tacto. Está hecho con la máquina nueva que queremos adquirir; simula de una forma muy real órganos tanto blandos como duros. Podremos crear un abdomen, un brazo, un corazón, un ojo, lo que sea, y los estudiantes de biomedicina o los profesionales podrán trabajar con nuestras impresiones y no necesitarán cadáveres. Se puede cortar con un bisturí exactamente igual que la carne».

Ampliar La impresora en 3D recién traída de Alemania que se estrenó con la maqueta de Mark Leckey que exhibe el Guggenheim.

Sostiene Soriano entre las manos un biomodelo de un tumor cancerígeno a tamaño real: «Aquí está la columna, la clavícula y el hombro y esto verde es el sarcoma. Los hospitales nos mandan hacer estas reproducciones. Con ellas el cirujano planifica la operación antes de hacerla para saber qué tipo de herramientas debe utilizar a la hora de sacar ese tumor. Esto otro es para una operación de cadera con una pieza de titanio». En la mesa que expone buena parte de sus creaciones hay también unas reproducciones de dientes de Neardental para el Museo Arqueológico de Madrid y una rueda de bici en la que no se mueven los radios mientras circula, encargo de un ingeniero estadounidense.

Ampliar El fundador y director de Estudios Durero, Ander Soriano, muestra las impresiones de cuadros sobre madera llamadas 'takos'. Jordi Alemany

De vuelta al Laboratorio de Arte, la sección de libros exhibe miles de ejemplares creados allí, como el de la actual exposición de Baselitz del Bellas Artes. Esta empresa se encarga de buena parte de las publicaciones sobre artistas, pósters y regalos de las tiendas de museos. Entre ellas, los 'takos', reproducciones de obras sobre madera: «Fue un producto que nos inventamos hace 15 años y que ha tenido un éxito enorme. Los vendemos en museos nacionales e internacionales».

Ampliar El artista Mark Leckey, junto a su obra 'Y la ciudad en todo su esplendor', recién inaugurada en el Guggenheim. Yvonne Iturgaiz

En otra sala iluminada con una tenue luz azul y violeta aguarda en silencio la última adquisición, una impresora en 3D que permite crear con resina piezas como la última presentada en el Guggenheim para el espacio In situ, la titulada 'Y la ciudad en todo su esplendor', de Mark Leckey, inspirada en un cuadro de Sassetta del siglo XV. Una reproducción de esta obra gótica aún permanece colgada en la pared, el modelo para ensamblar las piezas gestadas en la gigantesca máquina: «Salió a concurso esta obra para el Guggenheim y ganamos. No hay muchas empresas con la combinación que tenemos aquí, tecnología y artesanía. Para hacer esta maqueta hace falta esta máquina, en España habrá solo 3 o 4 como ella, una treintena en Europa. Pero además, ¿quién tiene un taller con cabina de pintura y gente especializada en trabajos manuales?».

Operarios de Estudios Durero construyendo la pieza 'Y la ciudad en todo su esplendor', de Mark Leckey, para el Guggenheim. 1 /

El artista les entregó un archivo en 3D con la maqueta que en Durero tardaron un mes en traducir «a las instrucciones necesarias para que la máquina imprima por partes un bicharraco de 4,5 metros de alto por 2,80 de ancho. Luego, dos personas han estado dos meses y medio lijando, enmasillando la resina, pintando con el aerógrafo. En total, cuatro meses de trabajo. Somos una industria creativa y nuestro lema es Material Emocional, lo que marca el ADN de esta empresa, porque hacemos muchas cosas materiales, pero nuestro espíritu es aportar emoción».

