Estrella de Youtube y exvigilante de museo: así es 'Doudou Cross Bitume', uno de los sospechosos del espectacular asalto al Louvre El hallazago de su ADN ha permitido identificar a este joven de 39 años, con antecedentes por delitos menores

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:08 | Actualizado 11:29h.

Más de dos semanas después, el espectacular asalto a plena luz del día al Museo del Louvre de París, calificado como el 'robo del siglo', sigue provocando un enorme revuelo y arrojando numerosos interrogantes. Ahora se ha conocido que uno de los cuatro detenidos es un youtuber que fue una auténtica estrella de las redes sociales hace más de una década por sus vídeos de carreras callejeras, acrobacias en moto de alta cilindrada y fitness urbano y que acumula numerosos antecedentes.

El perfil del sospechoso ha desconcertado a la Policía francesa encargada de la investigación. Los agentes han identificado como uno de los autores del atraco a Abdoulaye N., de 39 años y apodado 'Doudou Cross Bitume'. Los medios galos informan que este delincuente menor, con 15 delitos a sus espaldas, se convirtió en un influencer muy popular y ha inspirado a varias generaciones de adolescentes, desde sus primeros vídeos a finales de la década de 2000, publicados en YouTube y Dailymotion, hasta sus historias actuales en TikTok.

En algunos vídeos que todavía están activos, se le puede ver a toda velocidad y sobre una rueda por el centro de la capital gala, dirección al Arco del Triunfo. Su lema, de hecho, es 'Siempre más cerca del asfalto'. Asimismo, siempre ha presumido de abdominales. También triunfó con sus vídeos sobre 'street workout', en lo que ofrece consejos a sus seguidores para ponerse en forma.

Por otro lado, ha llamado la atención que haya trabajado como guardia de seguridad en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, otro de los museos más importantes de París. Anteriormente, el sospechoso había sido empleado de la empresa de logística UPS y de Toys R Us.

'Doudou Cross Bitume' fue detenido el pasado 25 de octubre en su domicilio de Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), el suburbio de la capital gala en donde nació y ha vivido siempre. Allí todavía se le conoce como 'la leyenda del motocross'. Fue arrestado junto con uno de sus cómplices, a quien se puede ver en la góndola que sale del Louvre tras llevarse un valioso botín: joyas d e la corona francesa con un valor estimado en 102 millones de dólares.

Todo comenzó poco después de la apertura a las nueve de la mañana. Cuatro encapuchados se introdujeron en el primer piso a través de una grúa montacargas aparcada en el exterior y se llevaron nueve joyas de la colección de Napoleón y de los reyes de Francia, aunque perdieron una corona por el camino que fue hallada por la Policía. Los asaltantes accedieron por una ventana tras colocar un elevador en la fachada. El robo duró siete minutos cuando la pinacoteca estaba atestada de visitantes y puso en entredicho su seguridad.

Hallazgo de su ADN

Anteriormente, Abdoulaye N. había sido detenido por posesión de drogas, conducción sin licencia y un robo a una joyería en 2014. Ahora, señalan fuentes consultadas por 'Le Parisien', se cree que actuó bajo órdenes, aunque su perfil dista mucho de una pertenencia a un comando organizado.

La Policía francesa logró dar con él gracias a su ADN que fue hallado en una vitrina, guantes, un chaleco reflectante y alicates abandonados en la escena. Asimismo, el ADN de su presunto cómplice se encontró en uno de los dos scooters Tmax utilizadas en la huida. La fiscal de París, Laure Beccuau, declaró que el sospechoso había proporcionado poca información a la Policía, pero que había admitido parcialmente su participación en el robo del Louvre. Se encuentra en prisión preventiva junto con otros tres presuntos cómplices.

