«Todo sirve para el convento». Todo vale para reflejar a través de las artes visuales el deterioro medioambiental, la preocupación por la emergencia climática, ... el activismo que busca la remediación trascendiendo la simple representación de la naturaleza o el uso de los materiales naturales en la creación visual o conceptual. Se ve en la enorme estructura de barro y tierra que ocupa una sala completa, con la que Delcy Morelos nos sugiere la interacción del hombre y la naturaleza.

También en esa escultura de Meg Webster, un torreón blando de heno; o en la pieza hecha con el limo de la ría del Nervión, excelso reciclaje escultórico, con la que David Bestué estudia un proceso histórico. Pues sí, el reflejo medioambiental y el daño al planeta son un recurso amplísimo en las artes visuales y ahora también un 'top' en las propuestas curatoriales.

La del Museo Guggenheim es tan inteligente como novedosa y habilidosa, incluyendo pertinencias temáticas claras con otras más lejanas. Hay ecologismo anticipativo -el de Beuys y su preocupación por restaurar la conexión rota entre la naturaleza y la mente humana-, asimilaciones afortunadas -Dubuffet y su inspiración en la fisicidad del mundo natural-, brillantes conveniencias -el Povera de Richard Long, Penone o Anselmo como crítica preindustrial que viene perfecta para el discurso expositivo-, enlaces imaginativos -el traspaso de los límites del «ready made» en Orozco se vincula principalmente aquí con un material que interactúa con el entorno natural- o también laboriosos pero lejanos enlaces -los objetos etnográficos en la instalación de Asier Mendizábal y las traviesas de Ibarrola, de madera, si, aunque uno pensaba que su intención era la búsqueda de espacios bidimensionales y tridimensionales-.

Arte conceptual, también minimal, espacios con materiales orgánicos y especies vivas, un montaje con esmero ecológico en sus expositores y las más de cien obras en un recorrido formado por «enjambres de afinidad material y ecopoética». ¿Alguien da más?