Comenta Compartir

Choca mucho esta preterición escalonada de las instituciones públicas a cuenta de la decisión sobre el proyecto Guggenheim-Urdaibai, lo mismo que las razones cambiantes ... que se aducen para justificar la dilación sobre un asunto que lleva décadas en los planes estratégicos de la fundación del museo bilbaíno, encima aprobado repetidas veces en su patronato por las instituciones públicas que lo gobiernan, pero también sometido por ellas a un sorprendente juego del truquemé, en el que se salta de espacio en espacio hasta llegar al último, donde se da un salto de vuelta y se regresa al punto de partida. Que sepamos, hasta la fecha se nos ha invocado la necesidad de seguir resolviendo cuestiones urbanísticas, medioambientales y administrativas o de persistir en el estudio de su superficie y de su impacto socioeconómico. Ahora, el último grito en este juego de saltos y cantinelas es una moratoria participativa, es decir, un proceso de escucha y de muestreo que aclarará el sentir ciudadano al respecto o, lo que es lo mismo, un método plebiscitario que aclarará el impacto previsible del proyecto en las expectativas electorales de los concurrentes. Algo explicable en el ámbito del desasosiego político, pero no tanto desde la lógica de una sólida democracia representativa que expresa fielmente la voluntad ciudadana. Por supuesto, habrá quien piense que estos pulsómetros de indagación plebiscitaria fundamentan con mayor solidez las decisiones políticas, pero no son pocos los que opinan que constituyen una regresión de la democracia representativa. Finalmente, lo que no sorprende tanto es la encomienda del proceso de escucha a una fundación dedicada a resolver complejos problemas sociales y a una universidad neoyorquina. Porque si se recurre a una empresa en Berlín para proveer la plaza de director en un museo de Bilbao, qué menos que solventar el truquemé de Urdaibai recurriendo a un concilio de sabios o a un sistema de voto por TikTok o Instagram.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión