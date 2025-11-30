Mecenazgo y 'pureza' ética

Por lo que se ve cada vez está más cerca el día en que las empresas tengan que pasar una prueba de ética aplicada al ... patrocinar el arte y la cultura. Lo digo porque últimamente aumentan los sectores económicos y las empresas cuyos patrocinios de museos y de iniciativas culturales son cuestionados y rechazados por colectivos civiles y partidos políticos. Esto se ha visto especialmente en el Reino Unido, donde primero los activistas ambientales lograron acabar en 2022 con un patrocinio que había vinculado durante treinta años a la empresa British Petroleum con la National Portrait Gallery; y donde ahora también el Museo Británico ha tenido que poner fin a una relación de mecenazgo con la Japan Tobacco International, tras una campaña que calificaba su patrocinio de «moralmente inaceptable».

Bueno, se entiende de partida la difícil aceptación de algunos patrocinios en esos museos públicos, justo cuando arrecia la presión contra los combustibles fósiles, el consumo de tabaco y el uso de determinados fármacos. Además, la creciente necesidad de fondos en los museos tampoco puede llevar en paralelo a una alocada captación de mecenazgo privado sin ningún filtro. Pero el asunto tiene también su dosis de hipocresía. Porque, ¿acaso no son legales los beneficios de las petroleras, las tabaqueras y las farmacéuticas? ¿No ingresan los gobiernos cuantiosos impuestos por el consumo de combustibles sólidos y tabaco?

Si estos sectores contribuyen sin traba alguna a las arcas del Estado, algo que seguramente también se utiliza para sufragar el estado de bienestar, ¿por qué no van a poder colaborar con su patrocinio en el gasto de las artes y los museos? Incluso pensemos en esos vertiginosos cambios ideológicos y políticos, cuya evolución podría implicar una sucesiva puesta en solfa de distintos sectores económicos y empresas: hoy el petróleo y el tabaco, mañana los productos o las marcas de moda y pasado la industria alimentaria. ¿Acabarán las empresas teniendo que pasar un tribunal de 'pureza' ética para patrocinar la cultura? Pues tal vez…

Excelente noticia

La reapertura de un museo renovado tras haber estado cerrado catorce años es una noticia excelente, especialmente en un país como Francia, cuestionado ahora por la conservación de su enorme patrimonio artístico y cultural. La reapertura es también una bendición para el País Vasco francés, porque se trata del Museo Bonnat-Helleu de Baiona, renovado tras una inversión de 20 millones de euros. Desde El Greco hasta Ingres, pasando por Géricault o Goya, el centro alberga 7.000 piezas –pinturas, esculturas, dibujos y obras de arte–, entre ellas 2.500 depositadas permanentemente por el Museo del Louvre.

A destacar las obras maestras de las escuelas española, italiana y francesa, pero sobre todo su gabinete de grabados y dibujos con obras de Miguel Angel, Rafael, Tiziano, Leonardo da Vinci, Tiepolo, Murillo o Goya. La reapertura del museo en Baiona ampliará la excelente oferta museística del País Vasco, además de estimular una demanda de turismo cultural con paradas en Vitoria, Bilbao, Getaria, Hernani, Donostia y Baiona.

El debate de la reventa de entrada

Sigue el debate para poner coto a los desmanes de las plataformas en la 'reventa extorsiva' de entradas para los conciertos. Dada la debilidad del gobierno de Sánchez, todavía está pendiente de tramitar la reforma de la Ley de Consumo Sostenible, en la que debía figurar la prohibición de la reventa que incremente el precio de las entradas más allá del IPC. Por ahora en nuestro país es ilegal revender entradas en la calle, pero no hacerlo de forma online. En el Reino Unido ahora pretenden endurecer el tema, ya que el gobierno laborista anuncia que tramitará una ley para declarar ilegal toda reventa que supere el precio oficial. Ni la reforma congelada del ministro Bustinduy, ni tampoco la iniciativa del gobierno Starmer tocarán los llamados precios dinámicos, es decir, los oficiales que fluctúan y suben según la demanda. Con el mercado no se atreven…