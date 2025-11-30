El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Protesta contra el patrocinio de British Petroleum en la National Portrait Gallery. E. C.
Sin rodeos

Mecenazgo y 'pureza' ética

Crece el cuestionamiento a las empresas que patrocinan arte y cultura

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Por lo que se ve cada vez está más cerca el día en que las empresas tengan que pasar una prueba de ética aplicada al ... patrocinar el arte y la cultura. Lo digo porque últimamente aumentan los sectores económicos y las empresas cuyos patrocinios de museos y de iniciativas culturales son cuestionados y rechazados por colectivos civiles y partidos políticos. Esto se ha visto especialmente en el Reino Unido, donde primero los activistas ambientales lograron acabar en 2022 con un patrocinio que había vinculado durante treinta años a la empresa British Petroleum con la National Portrait Gallery; y donde ahora también el Museo Británico ha tenido que poner fin a una relación de mecenazgo con la Japan Tobacco International, tras una campaña que calificaba su patrocinio de «moralmente inaceptable».

