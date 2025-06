Una Alhóndiga sin bicefalia

Comenta Compartir

Se ve claro, de momento, que el gobierno municipal de la Alhóndiga ha dejado de lado su intención anunciada de crear una estructura bicéfala para ... el centro multidisciplinar –un responsable de programación cultural y otro de control presupuestario y contratación–, optando en cambio por una dirección general que incorpora exclusivamente un perfil puramente gestor. Nada que objetar al respecto, es su derecho, de no ser porque hasta ahora este centro se denominaba de 'Sociedad y Cultura Contemporánea', algo que justificaba que su anterior director hubiera desarrollado previamente un extenso trabajo de gestión cultural, de programación y creación o de comisariados diversos. Puede ser, por supuesto, que el Ayuntamiento de Bilbao tenga pendiente de nombramiento un responsable para el ámbito cultural de la Alhóndiga, si bien no parece que ese eventual puesto vaya a tener un nivel jerárquico similar al del ahora nombrado como nuevo director general del centro, con lo cual todo indica que puede quedar coja la oferta de una cultura emergente como foco de creación y pensamiento atento a las expresiones de la contemporaneidad, un segmento fundamental en cualquier moderna ciudad europea. Piénsese que en la Alhóndiga se desarrollan diferentes actividades, entre ellas el proyecto TUMO -que está vinculado a la cultura contemporánea, pero que es por así decirlo un inquilino que acomete una interesante actividad pedagógica que deriva de la colaboración público-privada-, si bien queda pendiente su continuidad como espacio que fomenta y exhibe nuevas formas de arte y participación social. Que ese campo se encomiende a un programador con escasa capacidad de maniobra o se incluya entre las actividades de BilbaoArte no sería sino degradar buena parte de la filosofía con la que nació la Alhóndiga.

Temas

Alhóndiga de Bilbao