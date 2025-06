Brindando en Bilbao por los 100 años de la Denominación de Origen Rioja

La Denominación de Origen Calificada Rioja conmemora este año su centenario y no podía faltar un brindis en la antigua alhóndiga, es decir, en Azkuna ... Zentroa. Este edificio, construido entre 1905 y 1909 por el arquitecto Ricardo Bastida, se concibió como almacén de vinos y desempeñó un papel crucial en la distribución de los caldos que se elaboraban en la comunidad autónoma vecina. El 80% del vino que llegaba a la capital vizcaína procedía de La Rioja, principalmente a través del transporte ferroviario.

Los trenes llegaban cargados de vino a granel en grandes fudres de madera o de hormigón a la estación de Amezola. De allí se trasladaba en bocoyes o pipas hasta la alhóndiga de Bilbao. Se calcula que llegó a comercializar más de 35 millones de litros de vino anuales, entre ellos, siete millones procedentes de Rioja Alavesa. «Este es un momento de celebración y orgullo. Festejamos los primeros 100 años de una marca de prestigio. Es mucho tiempo y eso significa dos cosas: primero, que cuando nació era necesario, y segundo, el cometido sigue haciéndose muy bien», ha destacado este martes el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, junto a la escultura del artista José Antonio Olarte (Haro, 1958), que se ha inaugurado en el atrio de Azkuna Zentroa con una placa que recuerda la efeméride.

La obra lleva por título 'Arcos' y es una réplica en madera de la versión en acero que se inauguró en Haro hace poco más de una semana, con motivo del centenario de los 100 años de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en un acto presidido por el Rey Felipe VI. «La obra en acero es casi idéntica, solo un poquito más grande, y se encuentra en el Barrio de la Estación de Haro», precisaba el artista jarrero. No son las primeras piezas de Olarte que honran el mundo del vino. Las bodegas de la empresa Finca Valpiedra, con sede principal en Fuenmayor, también acoge dos obras suyas en sintonía con una tendencia creciente en el sector vitivinícola: la integración del arte contemporáneo como elemento diferenciador y de valor añadido.

Dos tierras hermanas

«Es un honor que 'Arcos' se quede en Bilbao. Yo creo que visual y estéticamente se defiende por sí misma. Se compone de 100 piezas de madera de haya que hacen referencia a los 100 años, 100 cosechas y miles de sueños e ilusiones... He recurrido al lenguaje universal de la geometría para dejarlo claro, por eso es una esfera inacabada, que no solo es un guiño a nuestro planeta. Todo es redondo en el mundo del vino: las botellas, las copas, los depósitos...», explicaba Olarte, sin dejar de admirar las 43 columnas diseñadas por el escenógrafo italiano Lorenzo Baraldi que ornamentan el atrio de Azkuna Zentroa. Se le notaba muy cómodo en un entorno «cultural y moderno», con el sello del diseñador Philippe Starck que le parece un lujo, «a la altura de una ciudad como Bilbao y no exagero».

A los pies de 'Arcos' se puede leer, en un fondo plateado, un mensaje que festeja el legado compartido entre dos tierras hermanas y desea que «siga fluyendo, como un buen Rioja, eterno en su grandeza». Una aspiración por la que José Antonio Olarte bebió un par de sorbitos de tinto crianza, arropado por Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, y de Amaya Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.