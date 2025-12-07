El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El hotel Marqués de Riscal en Elciego, inaugurado en 2006.

Una botella de Marqués de Riscal de 1929 como «remate final»

Alejandro Aznar, presidente de las bodegas, recuerda la colaboración con Frank Gehry, autor del hotel entre viñedos en Elciego

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:15

Alejandro Aznar, presidente de las bodegas Marqués de Riscal, siente chafar una historia bonita. No, a Frank Gehry no le convencieron para que hiciera el hotel de titanio en tonalidades rosa, oro y plata que sobrevuela las viñas de Elciego con una botella de vino del año en que nació, 1929. «Eso forma parte de la leyenda. Fue el remate final, para convencerlo hubo mucha labor previa». Corría el año 2006 y al arquitecto le ilusionaba diseñar algo que nunca había hecho antes, una bodega, aunque finalmente el edificio acogió un hotel.

«Como vivía en California le divertía el tema de las bodegas, que desconocía por completo», cuenta Aznar, que se encontró con alguien «encantador, amable, muy listo y comercial, porque los genios, además de ser buenos profesionales tienen que saber venderse». El proceso creativo con Marqués de Riscal duró cuatro años. «Colaboró en todo momento con nosotros, no imponía nada. Tenía las ideas pero nosotros, mi mujer (Mónica Oriol) y yo, le decíamos que queríamos piedra arenisca, tal color... Cada tres meses íbamos a su estudio en Santa Mónica», recuerda el empresario.

Tal como sucedió en el museo bibaíno, la aventura alavesa satisfizo tanto al arquitecto como al cliente. «Gehry se convirtió en un gran fan de Riscal y a todos sus amigos en Hollywood les regalaba nuestros caldos». Hace apenas dos meses, Alejandro Aznar hablaba con él sobre un restaurante que se abrirá en el conjunto bautizado La Ciudad del Vino. «Le iba a dar el toque final y ahora lo hará su hijo Sam», adelanta el dueño de unas bodegas que tienen como imagen la joya de la cadena hotelera Marriott International. «Lo importante en este caso es que es el edificio Marqués de Riscal en todo el mundo, no el edificio Gehry, que era lo que se pretendía».

