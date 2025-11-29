El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los comisarios de la muestra recorren la tercera estancia de la exposición en Uribitarte 40, la titulada 'Algo nuevo en las otras' Yvonne Iturgaiz

BilbaoArte saca brillo a sus tesoros

Uribitarte 40 presenta 55 obras de otros tantos artistas creadas dentro de sus residencias a lo largo de los 27 años de historia de este centro

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:35

Comenta

El dramaturgo y director de teatro Juan Mayorga llevó el año pasado a los escenarios su obra 'La colección', donde un matrimonio se pregunta qué ... pasará con todas las piezas de arte que han acumulado a través de los años cuando ellos ya no estén. Este texto ha servido de inspiración para organizar la muestra 'De la colección no se vuelve', selección de 55 piezas de otros tantos artistas y colectivos, muchos de ellos consagrados, pertenecientes a la colección de BilbaoArte. Todos han pasado por este centro de producción artística en algún momento de sus 27 años de historia, es el caso de Ignacio Sáez, Eduardo Sorrouille, Dora Salazar o June Crespo, entre muchos otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  4. 4 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán
  5. 5

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  6. 6

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  7. 7

    La batalla judicial de Janire, la madre de dos niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación
  8. 8

    «El chico atractivo de diez años menos se me acerca para charlar y no podemos evitar besarnos...»
  9. 9 El bar de 18 metros cuadrados que es una referencia en Castro
  10. 10 Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo BilbaoArte saca brillo a sus tesoros

BilbaoArte saca brillo a sus tesoros