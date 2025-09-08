El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cuadro 'Pared de Barcelona' (2023), pinmtado por Pablo Ochoa de Olza. E. C.

Bilbao celebra el 60 cumpleaños del graffiti, que nació con un mensaje de amor

El pintor y exgrafitero Pablo Ochoa de Olza reflexiona sobre este arte de la calle y lo introduce en la sala Ondare con las 42 obras de su muestra 'Hormaren kontra'

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:53

Está reconocido que Cornbread, de nombre Darryl A. McCray (Filadelfia 1953), fue uno de los precursores del graffiti y el arte urbano en general. Siendo ... un adolescente, eligió como sobrenombre Cornbread por la nostalgia que sentía mientras estaba internado en un centro de menores al acordarse del pan de maíz que preparaba su abuela. Con ese nombre, en 1965 pintó su camiseta y luego siguió con las paredes; se considera que el primer graffiti es una declaración de amor suya: 'Cornbread loves Cynthia', iniciando sin ser consciente de ello el denominado 'tagging' (de tag, la firma del autor en este contexto) y del graffiti moderno. Ocurría hace exactamente 60 años, y para celebrarlo, la sala Ondare de Bilbao (María Diaz de Haro, 11) inaugura hoy -y hasta el 15 de noviembre- una exposición del artista Pablo Ochoa de Olza (Pamplona, 1968), pintor, grafitero hasta el año 1990 y defensor de esta disciplina artística.

