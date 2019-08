Bélgica derriba un puente medieval para dejar pasar a los cruceros Operarios deriban el puente del siglo XII en la ciudad belga de Tournai. / EP Los vecinos de la ciudad de Tournai critican un proyecto que «destruye el patrimonio en nombre del dinero» ALMUDENA SANTOS Madrid Martes, 6 agosto 2019, 13:04

El municipio belga de Tournai, en la frontera con Francia, ha comenzado a derribar el Pont des Trous (Puente de los Agujeros). Esta vez, no han sido tiroteos o invasiones, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia con los puentes, sino razones económicas las que han conseguido acabar con él. El ayuntamiento de la localidad quiere tirar esta estructura sobre el río Escalada para permitir así el acceso a embarcaciones de 2.000 toneladas, entre ellas, cruceros y cargueros.

Su demolición se inició este lunes y se prevé que la operación finalice a finales de esta semana. Fue construido en la Edad Media, en el siglo XIII, y remodelado en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Obras Públicas de Valonia, Carlo di Antonio, anunció que el arco central será ampliado a 12,5 metros, permitiendo así el paso de los nuevos barcos, pues antes cruzaban los de 1.500 toneladas, pero también aclaró que el puente mantendrá su espíritu medieval.

Sin embargo, sus palabras no tranquilizaron a los vecinos de Tournai, que hablan de «masacre». «Destrucción del patrimonio en nombre del dinero... Me siento terriblemente mal», contó en Twitter Gervaise Sadin, una vecina de la localidad. Otra residente, Chantale, consideró «una verdadera vergüenza» que vaya a ser demolido. «Lo que no consiguió la Segunda Guerra Mundial lo han hecho las autoridades belgas: destruir un puente del siglo XIII para que pasen barcos grandes», concluyó el restaurador e historiador Thomas Morel, director del museo de La Fontaine, en Château-Thierry, Francia. Antes de comenzar la operación, más de 20.000 personas e instituciones, incluida la Sociedad Real de Historia y Arqueología, firmaron una petición para paralizar las obras que no fue escuchada.

Esta reconstrucción forma parte del proyecto del gran canal Sena-Norte, que trata de unir el puente desde el puerto de El Havre, Francia, con el Benelux. Permitirá a las embarcaciones llegar, finalmente, al río Sena y después al mar. Tendrá una longitud de 105 kilómetros, costará 4.200 millones de euros y estará financiado por la región de Valonia y la Unión Europea.

La idea de tirar el puente abajo nació en 2015, fue aprobado el pasado 28 de enero por el ayuntamiento de Tournai y se estima que el proyecto estará concluido en 2021. Será un gran cambio para el que es considerado uno de las grandes símbolos de esta ciudad belga de 70.000 habitantes.

La operación de derribo, en cualquier caso, no está siendo sencilla. Los arcos con hormigón armado y revestimiento de piedra en 1948 han dificultado los trabajos. Además, se han tomado precauciones para que las piedras que caigan al río, que pesan hasta 3.500 toneladas, puedan ser recuperadas .

El Puente de los Agujeros es uno de los «más prestigiosos vestigios de la arquitectura medieval de Bélgica», según la página web de turismo de la ciudad. Fue erigido de 1281 a 1329, casi 50 años de construcción, para en 1948 ser remodelado después de ser dinamitado en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Edad Media, formaba parte de una segunda muralla defensiva que protegía la ciudad y servía de puerta de entrada al municipio.

En la primera remodelación, ya había sido elevado 2,4 metros respecto a su estructura original, aunque su estilo medieval fue mantenido. Fue también una forma de facilitar la navegación y promover la economía fluvial. Solo las dos torres de cada orilla son originales del siglo XIII.