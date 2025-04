Arzalluz se estrena en el Guggenheim con el incómodo Vito Acconci y el vasco Sergio Prego La nueva directora presentó la muestra 'You', donde los dos videoartistas y performers, que trabajaron juntos en Nueva York, combinan su obra

Isabel Ibáñez Jueves, 3 de abril 2025

¿Cómo reaccionarían los visitantes del Guggenheim si, como ocurrió en 1972 en la galería Sonnabend de Nueva York, mientras caminan sobre un pasadizo de madera el artista protagonista de la exposición se está masturbando en su interior, compartiendo sus fantasías sexuales durante horas? 55 años después, ¿estaríamos preparados para aceptarlo con naturalidad o muchos saldrían escandalizados? Aquella performance se tituló 'Seedbed', algo así como cama de semillas, y es una de las más conocidas, incómodas y controvertidas de Vito Acconci (Nueva York, 1940-2017).

No hay en la muestra vídeo ni fotos de aquella acción artística (que incluye la visión de lo que ocurría en el interior del túnel), de la que al final el artista abominó por la fama que había adquirido y que llegaba a opacar otros proyectos. Pero sí hay otras piezas emblemáticas, como la de 'Running Tape' (cinta de correr), de 1969, que resonará en la primera parte de la exposición que comparte con el vasco Sergio Prego (San Sebastián, 1969). Formado en Arteleku, coincidieron y trabajaron juntos durante seis años en Brooklyn, un periodo clave de actividad del Acconci Studio, donde era el único artista entre ingenieros y arquitectos. Varios vídeos de Prego, donde reproduce posiciones y movimientos imposibles gracias a la labor de edición, se emiten simultáneamente, al tiempo que en un rincón de la sala resuena la pieza sonora de Acconci, donde cuenta repetidamente mientras corre en la cinta hasta quedar sin resuello.

La inauguración de esta colaboración entre los dos artistas ha sido la primera llevada a cabo por Miren Arzalluz como directora del Guggenheim, y lo ha hecho acompañada del comisario Manuel Cirauqui y del propio Sergio Prego que, curiosamente, también exhibe en el museo de Bellas Artes ejemplos de sus volúmenes escultóricos inflados. Estas esculturas de 'aire' sirven como pantallas de proyección de una selección de vídeos históricos de Acconci; en muchos señala al espectador, gigantesco, gritando, apuntando con el dedo, como un surrealista Tío Sam. Lo explica Cirauqui: «La exposición se llama You, y no tú, ni usted, ni nada por el estilo, sino You, porque es una expresión casi arrojadiza, y es también una expresión que es un gesto, es más que una palabra, es como un índice, un dedo que apunta. Es un poco el dedo del tío Sam también, y a Víctor Aconchi le encantaba reírse de América».

Arzalluz: «Tratar de resistir»

Sobre este punto, Arzalluz fue preguntada por si las decisiones que está tomando el gobierno de Trump van a tener algún tipo de repercusión en la constelación Guggenheim, incluso en el museo de Bilbao, que recibe un 6% de visitantes estadounidenses: «No puedo lanzarme a hacer una previsión de lo que va a ocurrir en términos tan concretos, el impacto que puede tener. Yo quiero creer que la cultura es uno de esos ámbitos en los que encontramos cierta libertad para seguir comportándonos como nos hemos comportado antes. Obviamente va a tener un enorme impacto en las instituciones culturales norteamericanas, ya lo estamos viendo. No solo en términos de financiación de los proyectos culturales en Estados Unidos, sino también en una cierta censura que está intentando promoverse con respecto a cuestiones como la diversidad y la inclusión. Es una evidencia. Pero quiero creer, con respecto a nosotros y a nuestra actividad, y también a la de Nueva York, que todos aquellos visitantes apasionados por la cultura seguirán comportándose como hasta ahora, independientemente de lo que está pasando, que es terrible. Pero bueno, es una de las grandes oportunidades que nos brinda la cultura también, tratar de resistir».

Fuerzas que mueven los cuerpos

La muestra traza un itinerario subjetivo por la práctica de vídeo y performance de Acconci -explican desde el museo-, «utilizando un sistema de presentación diseñado por Prego, en cuya concepción de la escultura resuena el singular modo en que Acconci entendió el espacio construido y las fuerzas que en su interior mueven a los cuerpos». Destacan los rasgos en común en el trabajo de ambos: «La atención particular a la interacción entre los sentidos, los medios audiovisuales y la arquitectura; como si lo corporal tratase constantemente de encajar en las normas y estructuras del mundo físico captado por la cámara». Para ambos artistas, añaden, las obras de arte funcionan como «manifestaciones concretas de tensiones y paradojas cuyo impacto afecta directamente a la propia consciencia física de quien las percibe».

En sus performances grabadas, Acconci utilizaba la cámara más como herramienta de provocación que para retratarse. El artista señala al espectador directamente con el dedo o susurra en tono íntimo en 'Centros' (1971) y 'Encender' (1974); y pone a prueba agresivamente su propio cuerpo en 'Tres estudios de adaptación' (1970), son obras con las que «pide desesperadamente que se le preste atención, como si hubiese presentido los futuros usos de la cámara en las redes sociales. Más de cinco décadas después, persiste en el espectador el sentimiento de incomodidad al verse señalado por el dedo acusador de Acconci.

