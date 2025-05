El Arriaga acogerá 78 espectáculos la próxima temporada, como la sinfonía escenificada 'Shostakóvich 14', de Bieito

Con la melodía de la ópera 'Mari Eli' aún en su cabeza, comparecía este lunes Calixto Bieito, director del Arriaga, para presentar la nueva temporada ... del teatro, que albergará ni más ni menos 78 espectáculos (a la venta a partir del 19 de junio). El conflicto entre trabajadores y directiva de la BOS, encargada de poner música a esta zarzuela de Jesús Guridi dirigida por él, le tuvo pendiente hasta el último momento ante el posible plantón de los músicos. «Me ha tenido estresado, aunque luego ha sido precioso, una música sencilla, fresca, llena de vida, llena de ilusión. Al final, cuando tocaron, esa noche la pasé bien, pero bueno, he tenido mucho estrés en el estómago».

Con el conflicto aún sin resolver, anunció Bieito la obra que pondrá broche final a la temporada 25/26 (19 y 20 de junio), una producción del Arriaga dirigida por él, 'Shostakóvich 14', con la sinfonía (escenificada) numero 14 en sol menor op.135 de este compositor, que aún no tiene designada orquesta, aunque asegura que el conflicto en la BOS no ha condicionado en nada la programación: «En cuanto a Shostakovich, veremos quién la va a hacer y seguramente la va a hacer la BOS, no lo sé, aún queda mucho tiempo», ha explicado.

De momento, se confirman para esta pieza las voces solistas de Annette Dasch y Leigh Melrose, que se ocuparán de dar forma a «una obra intensa, profundamente introspectiva y de carácter fúnebre que se basa en once poemas de autores como Lorca, Apollinaire, Küchelbecker y Rilke. Compuesta en ruso, Shostakóvich autorizó una versión cantada en los idiomas de la poesía: español, francés, ruso y alemán. En esta versión escenificada, encontraremos un mundo distópico: un lugar bello y próspero, antes lleno de vida, ha sido destruido, desgarrado y humillado. Se presenta pues, un proyecto lírico cargado de poesía y belleza y al mismo tiempo de oscuridad.

Ampliar Joaquín Furriel y Calixto BIeito, en 'La verdadera historia de Ricardo III'. Carlos Furman

Bieito está detrás como director de otro de los espectáculos, que en este caso llega de Argentina, 'La verdadera historia de Ricardo III' (16-19 de octubre) sobre la obra de Shakespeare con producción del Teatro San Martín-Complejo Teatral de Buenos Aires', con un elenco encabezado por el actor Joaquín Furriel.

La otra apuesta propia será 'Gesualdo WC Station' (11 y 12 de abril), una mezcla de concierto, teatro y cine a cargo de Alex Gerediaga y su equipo que se atreven con la puesta en escena y representación de los madrigales del compositor Carlo Gesualdo (1560- 1613), con los actores Arrate Etxebarria, Txubio Fdez. de Jáuregui, Sandra Fdez. Aguirre y Aitor Borobia acompañados por el conjunto vocal Voces Suaves (Basilea, Suiza), especialistas en el repertorio de este compositor. «En un baño de estación de tren olvidado en el tiempo, vemos espejos, cabinas, retretes, azulejos, luces tiritando; se despliega un drama que atraviesa los siglos. Cinco voces a cappella resuenan en la penumbra, desenterrando los madrigales del primer y segundo libro de Gesualdo. Cada nota, cada armonía quebrada, revive la tragedia del compositor: los celos, la traición, el asesinato», explicó.

'El fingidor' 'Los dos hidalgos de Verona'. 'Gesualdo WC Station'. 'Sobre los perjuicios del tabaco', con Ramón Barea. 'Los yugoslavos', con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. 1 /

La tercera producción de la casa ya se ha estrenado en el Arriaga en 2022,, pero se recupera ahora el 27 de septiembre, 'Moto-Membra Jesu Nostri', una escenificación del concierto 'Membra Jesu Nostri' compuesto por Dietrich Buxtehude en 1680. «Se trata de un ciclo de siete cantatas dedicadas a los pies, rodillas, manos, costado, pecho, corazón y cara de Cristo con un maravilloso texto escrito e interpretado por el actor Eneko Sagardoy sobre un hombre que desaparece para siempre en un presunto accidente de moto y sobre el amor de quien se queda». Con puesta en escena de Lucía Astigarraga, su directora del espectáculo, y Conductus Ensemble, bajo la batuta de Andoni Sierra.

Colaboraciones y nueva compañía teatral

Además de la producción propia, el teatro trabaja como coproductor de otros tres espectáculos. Dos de ellos son estrenos absolutos, uno teatral, 'Desobedienteak 18/98' (9 de enero) - 'Desobedientes 18/98' (10 y 11) junto a la compañía Tanttaka Teatroa, una obra escrita por María Goiricelaya con dirección de Fernando Bernués y Mireia Gabilondo. El otro es de danza, en colaboración con la Fundación Baluarte Fundazioa, Kursaal Eszena y la Red de Teatros de Vitoria-Gasteiz, 'A.I. (Amalur Indarra)' (27-29 de marzo, «un juego con las siglas en inglés de Inteligencia Artificial para cuestionarse dónde quedan los sentimientos que nos convierten en ser humanos y cual es el espacio que queda para la creatividad», interpretado por Lucía Lacarra, Matthew Golding, Josué Ullate y los bailarines de Lucía Lacarra Ballet.

Y la tercera coproducción es una reposición, el espectáculo de teatro familiar 'Amour' (29 de enero), junto a la compañía Marie de Jongh, con dramaturgia y dirección de Jokin Oregi, que se estrenó en diciembre de 2015 y en este tiempo ha cosechado los halagos de crítica y público, y premios como el Max 2017 a Mejor Espectáculo Infantil.

Siguiendo con el teatro, el Arriaga ofrecerá otros ocho espectáculos de creadores o grupos vascos, cuatro de ellos de estreno. El primero será 'El lenguaje de las flores' - 'Loreen hizkuntza' (20 de noviembre), obra bilingüe con dramaturgia de Unai Izquierdo y dirección de Getari Etxegarai, con la que arranca La Mapatxa Teatroa, una nueva compañía teatral vasca. La segunda en llegar será 'Lovesong' (20 de noviembre), de la dramaturga británica Abi Morgan, adaptada y dirigida por Sandra Maturana para una producción de Pabellón 6.

El 18 de febrero, se estrenará 'Me aparezco porque me lo ha dicho mi psicóloga', con guion de Pedro Rivero y Gemma Martínez, dirigida por Laura Ortega. Y el 11 de marzo la Compañía Joven de Pabellón 6 representará por primera vez, bajo la dirección de Adriana Laespada, la obra 'El despertar de la primavera', adaptación de la propia Laespada sobre el texto de Frank Wedekind 'Despertar de la primavera'.

Los otros cuatro espectáculos con los que colabora el Teatro Arriaga ya se han podido ver en otros escenarios; tres de ellos son de teatro: 'Nor naizen baneki', de Harkaitz Cano y Ximun Fuchs (5 y 6 de noviembre); 'Rikardo III eta ni', con dramaturgia de Eneritz Artetxe y dirección de Igor de Quadra (15 de enero); y 'Kimu / La casa de todos', de la compañía Marie de Jongh, obra creada y dirigida por Jokin Oregi (31 de enero en euskera y 1 de febrero en castellano). Además, el Arriaga colabora con la obra de danza 'Hasta el último baile', de Eva Guerrero (13 de noviembre).

Nombres con tirón

Anabel Alonso llegará con 'La mujer rota' de Simone du Beauvoir (1 y 2 de octubre); Eneko Sagardoy y Carloina Yuste actuarán en 'Fronteras' del británico Henry Naylor (15-17 de mayo); Magüi Mira dirige 'La barraca' (3-5 de octubre); Pep Tosar dirige e interpreta a 'El fingidor' (23 de octubre); Lluís Homar protagonizará 'Memorias de Adriano' (25 de octubre); y Javier Gutiérrez y Luis Bermejo estarán en 'Los yugoslavos', de Juan Mayorga (31 de octubre-2 de noviembre). Antonio Molero y Pepe Viyuela interpretarán 'El barbero de Picasso' (14 y 15 de noviembre). 'El jardín de las posibilidades' (27 de noviembre) de Carlos Troyano; 'La patética' (4 diciembre) con Israel Elejalde, Jesús Noguero o Inma Cuevas.

Sergio Peris-Mencheta en su faceta de director llegará con 'Blaubeeren' (16 de enero) Los días 23 y 24 de enero Adriana Ozores y Jorge Calvo llegan con 'Filosofía mundana', y un texto de Shakespeare, 'Los hidalgos de Verona' (6 y 7 de febrero), en adaptación de Declan Donellan (también dirige) y Nick Ormerod, con Goizalde Núñez y Jorge Basanta. Del 20 al 22 de febrero será el turno de Juan Echanove y Joaquín Climent con 'Esencia', y del 27 al 1 de marzo ocupará el escenario José Sacristán con 'El hijo de la cómica', que él mismo ha adaptado y dirige, una obra que rinde homenaje a Fernando Fernán-Gómez.

'Sensación térmica' (7 y 8 de marzo) es una adaptación de Adolfo Fernández de la novela de Mayte López, y del 17 al 19 de abril llegan al Arriaga Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina para interpretar 'Viejos tiempos', de Harold Pinter, dirigida por Beatriz Argüello. Después José María Pou (30 de abril- 3 de mayo) protagonizará 'Gigante', de Mark Rosenblatt. 'Un monstruo viene a verme' (7 de mayo), proyecto teatral de LaJoven compañía junto a la Asociación Española contra el Cáncer, llevará a escena la novela de Patrick Ness. Aitana Sánchez-Gijón volverá con 'Malquerida', una adaptación de Jacinto Benavente (28 al 30 de mayo)

Musicales con Rozalén y Coque Malla

Entre las propuestas musicales destacan 'Mamma Mía!' y 'The Rocky Horror Picture Show' (8-12 de octubre), con la misma producción de Londres y en versión original subtitulada. A la oferta hay que añadir 'Chavela' (18-30 de octubre), con Luisa Gavasa y Rozalén dirigidas por Carolina Román con música de Alejandro Pelayo; 'La ópera de los tres centavos' (23-15 de febrero) con Coque Malla acompañado por otros actores y músicos para dar forma a esta feroz crítica del capitalismo escrita por Kurt Weill y Bertolt Brecht. Y para Navidad, 'Slava's Snowshow' (26-30 de diciembre«, espectáculo «circense, poético y atemporal que ha cautivado a toda clase de públicos, con más de 10 millones de espectadores desde su creación en 1993 a cargo de Slava Polunin, de la familia de Cirque du Soleil».

En el apartado de danza, los días 6 y 7 de diciembre, María Pagés traerá su 'Paraíso de los negros', coreografía flamenca sobre la tensión entre los principios de libertad y autoridad que atraviesan a 'Poeta en Nueva York' de García Lorca; 'Dyptich: The missing door and The lost room' (12 y 13 de diciembre', doble programa a cargo de la prestigiosa compañía belga Peeping Tom; el 19 de febrero subirá a escena el Ballet Nacional de Georgia con un espectáculo dedicado a las raíces del Cáucaso, en el que 20 cantantes y 20 bailarines interpretan una selección de danzas tradicionales y cantos polifónicos; Los días 24 y 25 de abril llegará la vuelta de la Hofesh Shechter Company con su nuevo espectáculo 'Theatre of dreams' para conducir al público al mundo de la fantasía y el subconsciente; y el 22 y 23 de mayo el Arriaga recibirá a la Compañía Nacho Duato.

Mendibil, Erentxun, Auserón, Maldita Nerea...

A la visita de Gontzal Mendibil (26 de octubre) celebrando sus 50 años en la música se unen las de la Banda Municipal de Bilbao (16/10); Santiago Auserón y la Academia Nocturna (23/10) y Mikel Erentxun (30/10) con canciones de Duncan Dhu por el 40 aniversario del grupo. También estará el alabado proyecto 'The Fairy Queen' (22/10), una revisión joven y vibrante de un título emblemático a cargo de Le Jardin des Voix, que es la academia para jóvenes cantantes de Les Arts Florissants. El 3 de diciembre será el turno de Gari, celebrando los 30 años de carrera en solitario con un concierto muy especial para un aforo reducido dentro del propio escenario.

El Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao homenajeará a Gabriel Aresti (10/12) y el góspel entrará por partida doble en el periodo prenavideño con The South Carolina Gospel Choir (16/12) y Chicago Mass Choir (22/12). Las componentes del cuarteto Neomak llegarán el 6 de enero para presentar en directo su segundo disco, y el 11 de ese mes, para pequeños y mayores 'Gora Musika!', el nuevo proyecto de Oiane Yarza y Urko Oscoz tras varios años en Ene Kantak, con la participación de Korrontzi, Bixente Martinez, dantzaris y gigantes.

El 17 de enero sonarán las melodías del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, con ocasión de la conmemoración del 200 aniversario de su fallecimiento ese mismo día. Con dirección musical de Josetxu Obregón, la orquesta La Ritirata y varios solistas interpretarán algunas de sus composiciones de música vocal de carácter religioso menos escuchadas, junto a otras obras del compositor Luigi Boccherini.

El 18 de enero llegará el espectáculo 'Bereterretx', sobre el cantar medieval más conocido en Euskal Herria, 'Bereterretxen khantoria', y el 26 de febrero la Euskal Herriko Orkestra Barrokoa, impulsada por Enrike Solinís, ofrecerá 'Masquerade'. El 5 de marzo viviremos el espectáculo inmersivo 'Borja Niso Dream Experience', a cargo del pianista autodidacta Borja Niso; y el 16 de abril llega una de las bandas referentes del pop de los últimos años: Maldita Nerea. El 29 de abril un evento para conmemorar el 140 aniversario de la fundación de tres instituciones la Sociedad Coral de Bilbao, la Cámara de Comercio y la Universidad de Deusto: la coral actuará bajo la dirección de Enrique Azurza junto a la Philips Symfonie Orkest de Eindhoven, bajo la batuta del maestro Txemi Etxebarria.