La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
La ganadora recoge el premio en la gala celebrada este lunes. BMW

Amaya Suberviola gana el Premio BMW de Pintura

Además de la artista navarra afincada en Bilbao, este galardón, que cumple 40 ediciones, ha distinguido al madrileño Chino Moya en la categoría digital

I. Ibáñez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

La artista navarra afincada en Bilbao Amaya Suberviola (Mendavia, 1993) recibió este lunes el Premio BMW de Pintura por su obra 'ST25061 (Coger una pestaña ... con los dedos)'. Además, en la categoría de arte digital, fue distinguido el madrileño Chino Moya por su pieza audiovisual 'Metapope'. El jurado, integrado por Antonio López, Miguel Zugaza, Patrizia Sandretto Rebaudengo, Guillermo Solana y Lucía Casani, seleccionó a los ganadores entre 2.000 artistas de 38 nacionalidades. La gala de entrega se celebró en el Teatro Real de Madrid presidida por la reina doña Sofía y asistieron más de 1.300 invitados del ámbito cultural, artístico y social.

