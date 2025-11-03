Amaya Suberviola gana el Premio BMW de Pintura

La artista navarra afincada en Bilbao Amaya Suberviola (Mendavia, 1993) recibió este lunes el Premio BMW de Pintura por su obra 'ST25061 (Coger una pestaña ... con los dedos)'. Además, en la categoría de arte digital, fue distinguido el madrileño Chino Moya por su pieza audiovisual 'Metapope'. El jurado, integrado por Antonio López, Miguel Zugaza, Patrizia Sandretto Rebaudengo, Guillermo Solana y Lucía Casani, seleccionó a los ganadores entre 2.000 artistas de 38 nacionalidades. La gala de entrega se celebró en el Teatro Real de Madrid presidida por la reina doña Sofía y asistieron más de 1.300 invitados del ámbito cultural, artístico y social.

En la obra de Suberviola, realizada en óleo y rotulador sobre lienzo, «la imagen ha sido construida y desestructurada a través de decisiones que imitan gestos digitales: copiar, pegar, rotar, desplazar. No se añaden elementos externos, solo se reorganiza lo que ya está, como si la pintura fuera un archivo editable. El proceso parte de una escena reconocible que, intervenida con errores y aciertos acumulativos, se convierte en algo nuevo, a medio camino entre lo accidental y lo intencionado».

La obra premiada. E. C.

Suberviola vive y crea su obra en Bilbao. Es graduada en Arte, con especialidad en pintura y gráfica por la UPV/EHU, y máster en pintura en la misma facultad en 2016. Después de pasar por varias becas y residencias, como las de 2021 de BilbaoArte, la de producción artística del Gobierno vasco y el premio selección Ertibil Bizkaia, se da la circunstancia de que en 2022 recibió la beca Mario Antolín (8.000 euros para investigación pictórica) concedida dentro de este mismo premio BMW.

Cuatro décadas de premio

El eje central de su trabajo es el Proyecto Pantallas, que surge de la «investigación en torno a un método de configuración de imágenes a través de diferentes ventanas dentro de la pantalla del ordenador. Las ventanas son contenedores de imágenes que se pueden ampliar, reducir, superponer, reflejar... para estructurar una composición que dé como resultado una imagen concreta».

El premio BMW celebra este año sus cuatro décadas: «Nuestro apoyo al arte no es un gesto aislado, sino un compromiso global que busca construir puentes entre creatividad, innovación y ciudadanía corporativa», subrayó Oliver Zipse, presidente del Grupo BMW. Por su parte, Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group para España y Portugal, señaló que «haber alcanzado 40 ediciones es la prueba viva de que el arte y la innovación, la tradición y la modernidad, pueden caminar de la mano».