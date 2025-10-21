El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de vídeo de las pepitas de oro expuestas en el Museo Nacional de Historia Natural de París. E. C.

Acusan del robo de pepitas de oro en un museo de París a una joven detenida en Barcelona

Con el caso del Louvre caliente, Francia anuncia que ha enviado a prisión preventiva a una mujer china arrestada hace casi un mes en España

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Martes, 21 de octubre 2025, 19:27

Con Francia aún en shock por el robo de las joyas en el Louvre, del que no se conocen nuevos detalles, la fiscalía de ... París a través de su responsable, Laure Beccuau, realizó este martes un anuncio que bien podría parecer hecho para tratar de contener la ola de indignación que recorre el país tras el error de seguridad que facilitó el ataque del domingo a una de sus instituciones más emblemáticas. En un comunicado, la magistrada hizo público que se ha enviado a prisión preventiva a una mujer de nacionalidad china detenida en Barcelona el 30 de septiembre, sospechosa de haber robado el 16 de ese mismo mes seis kilos de oro en pepitas del Museo Nacional de Historia Natural. El valor de lo sustraído alcanza 1,5 millones de euros.

