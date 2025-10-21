Acusan del robo de pepitas de oro en un museo de París a una joven detenida en Barcelona

Con Francia aún en shock por el robo de las joyas en el Louvre, del que no se conocen nuevos detalles, la fiscalía de ... París a través de su responsable, Laure Beccuau, realizó este martes un anuncio que bien podría parecer hecho para tratar de contener la ola de indignación que recorre el país tras el error de seguridad que facilitó el ataque del domingo a una de sus instituciones más emblemáticas. En un comunicado, la magistrada hizo público que se ha enviado a prisión preventiva a una mujer de nacionalidad china detenida en Barcelona el 30 de septiembre, sospechosa de haber robado el 16 de ese mismo mes seis kilos de oro en pepitas del Museo Nacional de Historia Natural. El valor de lo sustraído alcanza 1,5 millones de euros.

La joven, de 24 años, afronta un delito de robo organizado y conspiración criminal. Al parecer, fue acusada de estos cargos el pasado 13 de octubre «y entregada ese mismo día por las autoridades españolas, que la habían detenido en Barcelona dos semanas antes en ejecución de una orden de detención europea», indicó la fiscal.

El robo en cuestión ocurrió la mañana del 16 de septiembre, es decir, un mes antes del perpetrado en el Louvre. Un trabajador de la limpieza que había descubierto escombros en una de las salas avisó a uno de los curadores del museo, que notó la ausencia de varias pepitas de oro exhibidas como parte de la colección. Según detalló la fiscal, entre ellas se encuentran «piezas de Bolivia legadas a la Academia de Ciencias en el siglo XVIII; de los Urales, ofrecidas por el zar Nicolás I de Rusia en 1833 al museo; de California, descubiertas en la época de la Fiebre del Oro en la segunda mitad del siglo XIX, y una pepita de oro de más de 5 kilos procedente de Australia y descubierta en 1990».

Todas juntas pesan alrededor de 6 kilos, según detalló Beccuau, que elevó los daños económicos por este incidente a 1,5 millones de euros. El cálculo, informó, se ha realizado en base al «valor del oro nativo, que es superior al del oro metálico», y a sumar 50.000 euros por las pérdidas materiales relacionadas con daños ocasionados durante el acto delictivo. Aunque enfatizó que «el valor histórico y científico de estas piezas es incalculable».

Investigadores de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB), el grupo contra el crimen organizado de la Policía francesa, descubrieron que dos puertas habían sido cortadas con una amoladora angular. Dentro de la galería dedicada a los minerales, la vitrina que albergaba las pepitas fue destrozada con un soplete. La Policía encontró ambas herramientas en el lugar de los hechos, junto a un destornillador, tres bombonas de gas para alimentar el soplete y sierras.

La fiscal explicó que en los vídeos de las cámaras del museo solo se ve a una persona irrumpiendo en la institución poco después de la una de la madrugada y saliendo tres horas después, en torno a las cuatro. Añadió que las investigaciones telefónicas desvelaron que la persona sospechosa salió de Francia el 16 de septiembre con intenciones de regresar a China.

Deshacerse del oro

Al parecer, en el momento en que fue arrestada por los agentes españoles en Barcelona, intentó deshacerse de piezas de oro fundido que pesaban casi un kilo. La fiscal informó también de que la investigación prosigue para averiguar el paradero de las pepitas de oro y descubrir si existen cómplices.

El incidente en el Museo Nacional de Historia Natural de París forma parte junto al del Louvre de una oleada de sustracciones que han afectado en los últimos meses a museos franceses. En estos momentos, unos sesenta investigadores de la citada BRB y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) están movilizados para lograr localizar y detener a los culpables del robo de las joyas del Louvre, pero sobre todo, están volcado en intentar recuperar las ocho piezas desaparecidas, cuyo valor es incalculable.