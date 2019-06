El Arriaga celebrará su 130 aniversario con Beethoven, Bertolt Brecht y artistas vascos Imágenes de algunos de los espectáculos de danza y teatro que psaarán por el Arriaga. La gran producción propia de la temporada será 'Madre coraje', dirigida por María Goiricelaya y protagonizada por Itziar Lazkano TERESA ABAJO Miércoles, 5 junio 2019, 15:39

«Va a parecer un Wagner de los largos», ha advertido Calixto Bieito al presentar la próxima temporada del Arriaga. Es la tercera en la que él lleva las riendas como director artístico y adquiere un simbolismo especial porque coincidirá con el 130 aniversario del teatro. El 31 de mayo de 2020 volverá a sonar la obertura de 'La Gioconda' de Ponchielli, la misma pieza con la que se levantó el telón en 1890, en un concierto de la BOS y Joaquín Achúcarro que estará «lleno de sorpresas y guiños a Beethoven». Se van a cumplir 250 años de su nacimiento y será uno de los protagonistas de la programación. No solo por la grandeza de su música, sino porque fue «el primer músico con consciencia de artista» y contribuyó a «transformar las relaciones entre el arte y la sociedad».

La «exaltación de la libertad» de los artistas, de su poder y su fragilidad –«están expuestos a la depresión y a la ansiedad porque juegan continuamente con estos sentimientos»– impregna toda la programación que se desplegará desde agosto hasta junio de 2020. Las entradas para 'West Side Story' ya están en venta y el resto se podrán adquirir a partir del 1 de julio. Cinco producciones propias aportarán «personalidad» a un teatro que aspira a consolidarse como «la casa de los artistas vascos». El talento local brillará en la gran apuesta de la temporada, 'Ama kuraia/ Madre coraje'. María Goiricelaya dirigirá en marzo un montaje con funciones en euskera y castellano que toma como referencia la versión de Buero Vallejo de la obra de Bertolt Brecht. Itziar Lazkano encarnará a la mujer que camina con sus hijos a través de la barbarie «en un espacio bélico atemporal».

Brecht será un invitado de lujo y su encuentro con Kurt Weil en el Berlín de los felices años veinte inspira un doble espectáculo: la comedia 'La boda de los pequeños burgueses', «cuyos derechos han sido muy difíciles de conseguir», y el teatro musical 'Mahagony-Ein Sonspiel'. La famosa directora alemana Andrea Moses se pondrá al frente de este montaje, que se verá en mayo. También lleva nombre de mujer –Barbara Horáková, ya conocida por el público bilbaíno– la cantata poética 'Los fantasmas del pasado', basada en 'El amor brujo' y 'Siete canciones populares' de Manuel de Falla, que se estrenará en octubre como primera producción propia de la temporada.

La música será el hilo conductor de las otras dos producciones con sello del Arriaga. A Calixto Bieito le «entusiasma» Carlos Mena desde que participó en la exitosa 'Johannes Passion' y le ha puesto al frente del proyecto '21 lágrimas', que empezará con una master class y culminará con un concierto en abril. El contratenor liderará el conjunto vocal que interpretará la obra de Orlando di Lasso, considerada una cumbre del Renacimiento europeo musical. Bieito solo dirigirá un espectáculo, la «colosal» 'Missa Solemnis' de Beethoven que pondrá el colofón a la temporada «con la BOS y grandes cantantes».

Estrenos con sello vasco

Los artistas vascos no solo interpretarán grandes clásicos europeos, sino que estrenarán montajes de renombre en el Arriaga. Desde lo nuevo de Tanttaka –'Deje su mensaje después de la señal', dirigido por Fernando Bernués–al primer montaje de la premiada compañía Marie de Jongh que utiliza la voz y la palabra además del teatro gestual. Alex Gerediaga volverá a este teatro tras dirigir 'Macbeth' con 'Oymyakon: habitación 101' , Pabellón 6 traerá su producción 'Sabías ellas' y Tartean presentará su 'Simplicissimus Kabaret', escrito y dirigido por Patxo Telleria.

Una de las citas más esperadas llegará en enero de 2020 con 'Los otros Gondra', en la que el prestigioso dramaturgo vizcaíno Borja Ortiz de Gondra se pregunta cómo cerrar las heridas abiertas por el terrorismo. En su empeño por «sorprender a Bilbao y a Europa» y hacer de puente entre lo mejor de cada territorio, el Arriaga acercará a Bilbao a «grandes actrices» como Carmen Maura –que vuelve al teatro con 'La golondrina'– Nuria Espert ('Romancero gitano'), Aitana Sánchez-Gijón ('Juana') y Blanca Portillo ('Mrs. Dalloway'). María Hervás, que acaba de ganar el Max, volverá a Bilbao con 'Jauría', basada en el juicio de La Manada. Imprescindibles también las citas con José Sacristán ('Señora de rojo sobre fondo gris'), José María Pou ('Mi viejo amigo Cicerón') Eduard Fernández y Darío Grandinetti ('El vientre del mar'). Vendrán también dos montajes internacionales: 'Horror', en el que el artista sueco Jakop Ahlbom reflexiona sobre los miedos del ser humano, y 'Vögel', de Wajdi Mouawad.

Entre tan apabullante cartel teatral, Bieito no quiere que la danza juegue un papel secundario. El programa combina creaciones vascas como 'Gauekoak' de Kukai y 'Gorpuztu', de Eva Guerrero, con el regreso de nombres «punteros» como Iceland Dance Company y Marie Chouniard. Entre las grandes apuestas también destacan el coreógrafo «top en Europa» Hofesh Schechter, con su audaz 'Gran Finale', y la epopeya 'Outwitting the devil' de Akram Khan. Para Bieito, uno de los momentos cumbre que disfrutaremos en los próximos meses será 'Romeo y Julieta' de Prokofiev, escenificado por el Ballet du Grand Theatre de Geneve con música en directo de la BOS. Al director artístico del Arriaga no le gustan los musicales, pero funcionan bien en taquilla, y además de 'West Side Story' traerá 'El jovencito Frankenstein' y 'A Chorus Line', impulsado y codirigido por Antonio Banderas. La banda sonora del 130 aniversario del teatro la pondrán entre otros James Rhodes, Noa, Ruper Ordorika, Dulce Pontes y Salvador Sobral.