30 años del secreto de los artistas vascos Miriam Isasi. 'Te retuerces bellamente, querida'. Beca en 2016 La Beca Otaola cumple tres décadas y atesora una lista de premiados cuya obra ha estado en la muestra del Bellas Artes sobre los últimos 50 años de arte vasco IÑAKI ESTEBAN Martes, 7 mayo 2019, 23:50

Racional, sentimental y humanista. Con estos trazos perfila Pablo Otaola a su padre Juan, ingeniero que estuvo al frente de los puertos de Bilbao y Málaga y que terminó su carrera en la Administración en Madrid. Volvía a sus raíces vascas cada verano y le gustaba el arte. Un cruce de circunstancias que tuvo dos consecuencias, su pasión coleccionista y la creación de una beca para artistas vascos en Basauri, localidad a la que le unían vínculos familiares.

De la beca se cumplen 30 años en la edición que se presentó ayer. La lista de ganadores avala el ojo de los jurados porque gran parte de ellos participaron en la muestra sobre los últimos cincuenta años de creación vasca que acaba de concluir en el Bellas Artes de Bilbao, y que hasta nuevo aviso marca el canon en la materia.

Miren Arenzana, Eduardo Sorrouille, Ibon Aranberri, Maider López, Ignacio Sáez, Asier Mendizabal, Ixone Sádaba, Nadia Bakarte y Edu López son algunos de ellos. Los otros continúan con sus carreras, sus exposiciones y sus intervenciones en acontecimientos como el bilbaíno Art District, caso de Miriam Isasi, que expone hasta el domingo el vídeo 'Doppler Eco Tac' en el museo del parque.

«Discreto y cercano a los artistas», continúa Pablo Otaola con el retrato de su padre. En 1990 sacaron la primera convocatoria, dotada con unos 3.600 euros, una cantidad entonces en pesetas que en aquellos años daba para vivir y trabajar un año. En 2010 falleció Juan Otaola y cuatro años más tarde su iniciativa ganó el Premio Gure Artea del Gobierno vasco por su apoyo continuado a las artes visuales, en una edición en la que también fueron galardonados Juan Luis Moraza e Inazio Escudero. «Que nos dieran ese reconocimiento nos empujó a darle una vuelta», indica su hijo.

Llegaron a un acuerdo con la Ciudad Internacional de las Artes de París y desde la beca del año pasado, que ganó Ana Riaño, los 7.000 euros de dotación llevan aparejados la estancia en ese complejo de capital francesa. «Es una forma de que los becados conozcan a artistas de otros países y de que salgan de su zona de confort», apunta.

No hace falta ser una gran empresa para ejercer una labor de mecenazgo «con resultados muy positivos». Esa es la conclusión que saca Otaola de los 30 años de beca.

A la izquierda, Miren Arenzana. Una de sus obras de 1990, año en que ganó la primera Beca Otaola. A la derecha, Edu López. 'Falsa caída en marzo', de la muestra 'Sub (cero). Beca en 2017.

Una estancia en Londres

A Miren Arenzana (Bilbao, 1965) le sirvió para ampliar estudios de Escultura en la prestigiosa Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, en la que también que se especializó –en la misma disciplina– Cristina Iglesias.

Ganó la primera beca Otaola en 1990, un año después de acabar Bellas Artes en la facultad de Leioa. «Seguramente me enteré de que existía por Toño González –histórico promotor del arte vasco–, que llevaba la Casa de Cultura de Basauri y la sala de exposiciones, por la que pasábamos muchos nada más terminar la carrera».

Los 3.600 euros de hace 30 años financiaron esos primeros pasos en los que los artistas buscan su camino. «Me sirvió para trabajar y desarrollar mi lenguaje», resalta Arenzana. «Es una beca de las que no llaman la atención, que no tiene tanto bombo como otras y que a la vez tiene mucha credibilidad, como demuestra la lista de ganadores. Además, es accesible para los artistas vascos y esto es loable e importante para nosotros», reflexiona.

A Edu López (San Sebastián, 1965) le parecía que ya no tenía edad para la convocatoria, que él pensaba más enfocada hacia los jóvenes. La ganó en 2017 porque le convencieron de lo contrario, más aún en un contexto en el que el mercado del arte anda con el pulso muy justo y sólo unos privilegiados pueden vivir de él. «Miré a los que habían premiado en los años anteriores y me convencí de que también ese era mi sitio. Por cierto, que el año en que gané se presenró gente con mucho nivel».

A Toño González le sucedió en el Casa deCultura Iker Serrano, artista, y eso también le dio confianza, lo mismo que el propio formato de la beca y la libertad que proporciona.

«Tienes un proyecto, te dan un dinero y lo realizas en libertad. Eso es ideal para un artista» Edu López

La parte didáctica

«Tienes un proyecto, te dan un dinero y lo realizas. La única responsabilidad consiste en trabajar. Y eso es ideal. No tienes que presentar el recibo de la última cosa que has comprado para que lo abonen, como suele pasar. Faltan becas como esta», opina Edu López, que estuvo becado en Alemania gracias a la Diputación de Gipuzkoa. Con los fondos de la Otaola realizó la exposición 'Sub (cero)', que se vio en Espacio Marzana, compuesta por cuadros, unos cien dibujos y un libro de artista de unas doscientas páginas.

Con la misma dotación Miriam Isasi (Vitoria, 1981) compuso tres vídeos, tres esculturas y una serie de fotografías, un trabajo inspirado en la representación del cuerpo y en su movimiento en la escultura de la Italia del Renacimiento y el Barroco con el título de 'Te retuerces muy bellamente querida'. «Además de la dotación y la libertad, me gustó que tuviera que explicar lo que había hecho a adolescentes de un instituto de Basauri. Me interesa la educación», explica.

A juicio de Pablo Otaola, el éxito de la beca reside en la nula implicación de la familia;en el jurado, se entiende. Confían la labor a directores de museos y centros artísticos, a comisarios y artistas, que han mostrado a lo largo de tres décadas una exquisita puntería.