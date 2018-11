La MTV abre sus puertas 02:17 El ambiente se va caldeando en los alrededores de San Mamés. / Maika Salguero Los miles de asistentes, todos ellos con el DNI a mano, han empezado a entrar en San Mamés desde las 17.30 horas IZASKUN ERRAZTI Sábado, 3 noviembre 2018, 18:37

La cuenta atrás ha comenzado ya. San Mamés ha abierto sus puertas a las 17.30 horas, de manera que los los miles de asistentes al macroconcierto de MTV han empezado a entrar en el estadio, donde ya está todo preparado para el gran acontecimiento. El público tendrá tiempo de buscar sus asientos, ya que el grupo Berri Txarrak comenzará a tocar a partir de las 19.15 horas.

La pelea por asistir al concierto estrella de la semana de la MTV - que ofrecerá esta noche la banda británica Muse con Crystal Fighters y Berri Txarrak como teloneros-, no acabó con la compra de las entradas, nominales, que se agotaron en cuestión de horas. Tener el pase en mano no será esta tarde sinónimo de acceso seguro, porque la organización, salvo que cambie de idea a última hora para agilizar el paso del público y evitar colapsos, pedirá el carné para entrar a San Mamés. La cadena audiovisual aplicará «el protocolo habitual» en estas citas, por el que sólo podrán acceder al estadio las personas cuyo nombre figure en las entradas –cada interesado podía adquirir un máximo de cuatro– o aquellas que acudan acompañados por ellas. Eso sí, a la entrada algunos asistentes han podido comprobar que no a todo el mundo le pedían el documento de identidad. En estos momentos, el público sigue entrando al estadio en orden y continúa la tranquilidad en la zona.

La normativa también contempla otros supuestos, como el regalo de los tickets o la imposibilidad del comprador de acudir al concierto. Este último supuesto no tiene remedio, pues no habrá opción ni a devoluciones ni a cambio de nombre. En el otro, la identidad del beneficiario de la entrada debería indicarse en el momento de la compra.

Las cifras 5.500 habitaciones se han reservado en las últimas dos semanas para el equipo de trabajo encargado de organizar los actos y montar los escenarios. 1.500 personas trabajarán sólo en la alfombra roja y en la gala. Para el equipo de producción se ha contratado a 500 operarios locales. 2.000 invitados asistirán a la fiesta que seguirá a la gala, con un montaje que incluye la actuación del coreógrafo español Dani Panullo. 16.000 raciones de comida se servirán a los trabajadores y artistas en las barras VIP y el 'after party' que se celebrará en los pabellones del BEC. 4.000 botellas de vodka, whisky y ginebra, 10.000 botellas y 400 latas de cerveza y más de 2.400 de champán se servirán durante el sarao.

El objetivo de esta medida no es otro que contrarrestar la reventa, porque el precio de cinco euros establecido para la cita de esta noche ha animado a más de uno a intentar hacer negocio. En la red se ha disparado el mercadeo y todavía ayer ofrecía un buen número de entradas a 40, 55, 70 y hasta 130 euros. Y en las webs de anuncios muchos apelaban a la solidaridad para hacerse con un ticket. «Compro dos entradas en pista por 40 euros las dos. Buen precio habiendo costado 5. Sed solidarios y compartidlas con gente que de verdad quiere ir», razonaba un particular. Claro que también los había precavidos ante los controles que pueda aplicar la organización y se ofrecían a acompañar al comprador hasta la puerta para dar su identidad.

Registros y cortes de tráfico

A la hora de acceder a San Mamés, no será el DNI lo único que se mire, porque el dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno vasco –similar al que se organizó el pasado año para acoger el concierto de Guns N'Roses, con 350 ertzainas movilizados y un importante número de guardas de seguridad– prevé el uso de arcos detectores y la práctica de registros corporales para impedir el acceso con cualquier objeto que pueda considerarse peligroso. Tampoco se permitirá a los asistentes pasar con mochilas ni bultos que superen el tamaño de un folio. Ante la aplicación de tales medidas, se ha recomendado al público que acuda al evento con al menos dos horas de antelación para cumplir a tiempo con el protocolo.

El Departamento vasco de Seguridad también aconseja el uso del transporte público, que se verá reforzado. Así, Metro Bilbao ofrecerá un servicio especial al finalizar el concierto, que se añadirá al regular que presta durante toda la noche. Cercanías Renfe ha establecido salidas a las 23.22 horas hacia Santurtzi (C1), a las 23.40 con destino a Muskiz (C2) y a las 23.50 en dirección a Orduña (C3).

Euskotren, por su parte, realizará viajes cada 10 minutos entre las 15.30 y las 21.15 horas, mientras que el servicio de tranvía se suspenderá entre las paradas de La Casilla y Euskalduna durante 20 minutos tras el final del concierto. La ampliación de horarios afectará también a Bilbobus para garantizar el regreso a casa de los asistentes al evento.