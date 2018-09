Un pirata, un vampiro, un mercenario a la búsqueda de trono y una mona Dos asistentes a la Heroes Comic Con de Madrid. / Mariscal (Efe) La Heroes Comic Con reúne a actores y artistas venerados por los jóvenes con la cultura pop como excusa JAVIER BRAGADO Madrid Sábado, 22 septiembre 2018, 18:43

Wonder Woman escucha hablar a un pirata del Caribe sobre su experiencia nazi. Un vampiro adolescente durante centurias aparece a mediodía entre vítores de muchachas. Un mercenario que sobrevivió al ataque de un dragón consigue el trono que ansiaba como pago. Alrededor, les observan con admiración zombis, superhéroes, villanos y hasta algún romano con sus niños.

Es la magia del Heroes Comic Con que se celebra en Madrid desde el 21 de septiembre y que se clausurará el domingo 23. La convención sigue mirando a Estados Unidos y su multitud de universos toda vez que se han desligado del cómic como elemento único -aunque en la capital española hay más autores que nunca parar firmar sus tebeos-. Conocen hasta el último detalle de las series de televisión, películas, tebeos y vida personal de sus ídolos y esto hace que la reunión sea un universo expandido de fantasía en el que los más expertos disfrutan de más detalles.

A pesar del eclipse audiovisual que todo lo domina, los disfraces (cosplay) de la mayoría están inspirados en su mayoría por las viñetas. Así, una muchacha vestida de Wonder Woman atendió a las bromas del británico Kevin McNally, reconocido por su papel de Joshamee Gibbs en 'Piratas del Caribe' pero que también representó el papel de nazi en 'Operación Valkiria'. Compartió numerosas anécdotas con los asistentes, como la de un compañero de rodaje que debió salir corriendo con los pantalones bajados porque habían instalado los retretes sobre una colmena de avispas asesinas -«un buen recuerdo para mí, no para él», dijo divertido-, un loro que dejó sordo con sus gritos a otro intérprete o la vez que dedicó una hora de su vida a onomatopeyas extrañas para la grabación de voces para una máquina de 'pinball'. Aunque para mala experiencia, la de rodar las escenas con una mona bebé. «Es una perra, uno de los animales con peor de mis rodajes», vaciló.

El británico reconoció que son sus películas preferidas y que no tendría sentido una nueva entrega sin Johnny Deep, aunque dio una idea jocosa para una serie derivada: «Un bar regentado por mí con un par de prostitutas». McNally no se olvidó de que a su alrededor había multitud de aficionados a los cómics y las películas que en los últimos tiempos han sumado una multitud. «Me gusta hacer escenas de acción pero puede que a mi edad no pueda hacer de superhéroes. Pero con estas patillas en 'Piratas del Caribe' parecía el abuelo de Lobezno», compartió divertido.

La reunión de Madrid ha facilitado la llegada de la estrella internacional Paul Wesley, el actor que durante diez años fue protagonista en 'Crónicas Vampíricas' y tiene una legión de seguidoras. Preguntado por el final de la serie, se atrevió a rectificar a los guionistas: «Cambiaría algo de la escena final: Damon moriría conmigo y que a Elena le borrasen la memoria y volviese a ser humana de nuevo». No obstante, señaló que aquella situación con Nina Dobrev fue la parte del rodaje más emocionante de su época como vampiro adolescente centenario. Después, como los grandes reclamos de la reunión, acudió a firmar autógrafos y posar para fotografías que debían ser pagadas a la organización antes de emplazar a sus fans para otra ronda dominical.

El último gran reclamo de la convención fue un actor de la serie con más seguidores. Jerome Flynn, quien interpreta a Bronn en 'Juego de Tronos' paseó entre seguidores de la fantasía medieval. Incluso se paró para sentarse en el trono de hierro preparado por HBO para hacer un guiño a su papel de mercenario en búsqueda de castillo. «Al fin tengo mi trono dijo el británico ante una ráfaga de fotografías para inmortalizar el paso antes de seguir la misma ronda de encuentros con los aficionados, autógrafos e instantáneas. Por supuesto, el final de la serie estaba cerrado por candado por los contratos de confidencialidad pero apuntó sus deseos. Si el actor pudiera elegir, el personaje que finalmente reinara debería ser Arya o Tyrion.

Flynn, sentado en el trono de hierro de HBO. / Heroes Comic Con