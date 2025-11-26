Una gama de híbridos para familias y conductores urbanos
Las gamas C3 y C4 de Citroen aúnan eficiencia, confort y una motorización híbrida de bajo consumo
En un mundo donde la movilidad eléctrica ya no es una utopía, sino una necesidad cotidiana, Citroën se posiciona como una marca referente en la transición híbrida. Su filosofía centrada en el confort y la simplicidad se incorpora en los nuevos modelos híbridos de la firma–el C3 Hybrid 110 CV, el nuevo C3 Aircross Hybrid 145 CV y los C4 y C4 X Hybrid 145 CV–, que ofrecen una electrificación suave y accesible. Basados en la tecnología mild-hybrid de 48 V, estos vehículos prometen reducir emisiones y consumos sin sacrificar el placer de conducir, lo que hace de ellos un aliado ideal para familias urbanas y conductores exigentes.
El Citroën C3 Hybrid 110 CV cierra con broche de oro la gama del superventas del segmento B, un modelo que ha revolucionado el mercado con su diseño moderno y un habitáculo espacioso. Este híbrido integra un motor gasolina turbo de 1.2 litros y tres cilindros con un propulsor eléctrico de 48 V, alcanzando así una potencia combinada de 110 CV. La caja de cambios automática de doble embrague ë-DCS6 asegura transiciones fluidas, mientras que el sistema MHEV (Micro-Hybrid Electric Vehicle) permite circular en modo cero emisiones durante más del 50% de los trayectos urbanos.
Las prestaciones destacan por su agilidad: el "efecto Boost" del motor eléctrico suma potencia en aceleraciones, facilitando adelantamientos seguros. Con emisiones de CO₂ un 10% inferiores a motores térmicos equivalentes y la etiqueta ECO de la DGT, el C3 Hybrid accede sin restricciones a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), un plus en ciudades como Madrid o Barcelona.
Si nos fijamos en el confort, Citroën destaca por la instalación de una suspensión avanzada y asientos Advanced Comfort, que absorben irregularidades de la calzada. De ese modo, es posible viajar largos trayectos sin apenas notar sobresaltos. Pensando en el conductor y su comodidad, estos modelos incluyen un Head-Up Display que reemplaza el cuadro tradicional, proyectando información esencial en el parabrisas para una conducción serena. Disponible desde 20.000 euros, con acabados You, Plus y Max, este modelo es idóneo para quienes buscan electrificación asequible sin renunciar al estilo urbano.
Híbridos de gama premium
Los usuarios que busquen un vehículo de un tamaño mayor pueden decantarse por el nuevo Citroën C3 Aircross Hybrid 145 CV. Este modelo irrumpe como el SUV compacto más accesible y versátil del mercado, disponible incluso en versión de siete plazas. Con una longitud de 4,39 metros, este vehículo multienergía dispone de una potencia de 145 cv por la combinación de un motor de gasolina turbo, con uno eléctrico síncrono de 28 CV. Este sistema le permite recorrer hasta el 50% de los recorridos urbanos en modo eléctrico, además de recargarse de forma automática durante las deceleraciones, sin necesidad de enchufarlo a una batería. De este modo, la asistencia eléctrica del vehículo reduce sus consumos y emisiones priorizando en todo caso la polivalencia.
Este modelo cuenta también con un soberbio concepto de confort que incluye la suspensión suspensión Citroën Advanced Comfort® con topes hidráulicos progresivos, y un interior diseñado siguiendo la filosofía C-Zen Lounge, que hace que estar a bordo sea como estar en el salón de casa. El habitáculo incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas; mientras que el conductor disfrutará de una serie de tecnologías de apoyo a la conducción- asistencias como frenado activo o detección de ángulo muerto-para garantizar la seguridad. Un SUV accesible que democratiza los vehículos multienergía en nuestras carreteras.
Finalmente, los Citroën C4 y C4 X Hybrid 145 CV elevan la electrificación a un segmento premium compacto, adoptando la tecnología de 48 V. Compartiendo un motor de gasolina turbo y un eléctrico de 28 CV. Combinados a su vez con una batería ubicada bajo el asiento, estos modelos ofrecen hasta el 50% de trayectos urbanos en modo eléctrico puro, con cero vibraciones ni emisiones. La caja ë-DCS6 de seis velocidades integra todo en un paquete sencillo: el sistema se activa automáticamente, recargando en deceleraciones y reduciendo el desgaste de frenos. Las prestaciones son dinámicas, con boosts de 12 CV en aceleraciones y cambios sin interrupciones de par. El ahorro total es notable: un 20% menos en consumo (hasta 1 l/100 km) y emisiones (107 g/km WLTP mixto, -25 g/km vs. gasolina), con picos del 30% en ciudad. Todo ello disponible por 23.850 euros (C4) o 24.600 (C4 X)
El confort avanzado de esta gama, con suspensiones y asientos ergonómicos, se complementa con una silueta versátil: berlina-coupé en el C4 y fastback en el C4 X. Tecnologías de asistencia como mantenimiento de carril o alerta del conductor refuerzan la seguridad, mientras la polivalencia híbrida –sin recarga– lo posiciona entre gasolina, diésel y eléctricos puros.
En resumen, los híbridos de Citroën no son solo vehículos; sino que aspiran a convertirse en un manifiesto de simplicidad en la era de la movilidad verde. Con reducciones de emisiones de entre el 10 y el 20%, consumos optimizados y un confort de máxima categoría, modelos como el nuevo C3, C3 Aircross, C4 y C4 X facilitan la transición a la hibridación para todos los conductores. En un mercado saturado de opciones complejas, Citroën apuesta por la accesibilidad: precios por debajo de los 25.000 euros y etiqueta ECO para todos. Una gama que crece, prometiendo más innovación para un planeta más limpio y un volante más placentero.