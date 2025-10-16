''La computación cuántica tendrá un alto impacto, supondrá un punto de inflexión''

Las empresas, especialmente las pymes, todavía están asimilando la llegada de la IA ¿Están preparadas para afrontar esta nueva transformación?

Aunque aún es pronto para anticipar el grado de impacto de esta nueva tecnología, este existirá. Dado que todavía está poco madura, las empresas tendrán tiempo para adaptarse, pero conviene que empiecen a prepararse lo antes posible.

En el foro se ha hablado de lo que se conoce como ''ventaja cuántica''. ¿Podría explicar qué significa este concepto y cómo lo está aplicando BBVA?

Nos referimos a las oportunidades que ofrecerán los ordenadores cuánticos, ya sea realizando tareas que los ordenadores actuales no pueden ejecutar, o mejorando las que ya realizan.



En BBVA desde 2019 contamos con un equipo dedicado a explorar cómo esta tecnología podrá sernos útil. Nuestra filosofía se basa en tres pilares fundamentales: desarrollar talento y conocimiento; formar parte del ecosistema y colaborar con instituciones públicas y privadas; y explorar internamente los beneficios que dicha tecnología puede aportar para traducirlo en ventaja competitiva.

Uno de los temas clave del foro es la seguridad, que los ordenadores cuánticos pondrán a prueba ¿Cómo está afrontando BBVA este reto?

Efectivamente. Hace unos 10 años que el NIST (National Institute of Standards and Technology) pidió a expertos globales algoritmos criptográficos alternativos que pudieran sustituir o acompañar a los actuales, para reemplazarlos por otros que no puedan romperse con ordenadores cuánticos.



En BBVA fuimos pioneros a nivel nacional y empezamos hace poco menos de 2 años a prepararnos para esa transición. Formamos un equipo que elaboró un colosal plan de migración que ya ha arrancado, y cuyo objetivo es que BBVA sea un banco ‘Quantum Safe’ antes de que ‘el día Q’ llegue. Además, participamos en foros internacionales, como el Quantum Safe Financial Forum, con Europol como anfitrión, donde coordinamos esfuerzos para prepararnos como sector frente a la amenaza cuántica.

El foro también ha puesto foco en el talento ¿Qué perfiles se necesitan para avanzar en cuántica y qué oportunidades ofrece a los jóvenes?

Las carreras STEM se han posicionado como puerta de acceso a muchas áreas del sector tecnológico, y Quantum no es una excepción. La mayoría de profesionales del sector son físicos, matemáticos e informáticos. Entre sus habilidades más destacadas figuran los conocimientos en computación cuántica, optimización, programación, algoritmos de aprendizaje automático y el uso de las matemáticas en la resolución de problemas industriales, junto con la capacidad para comunicar temas técnicos a perfiles no especializados.



La apuesta que está haciendo la Diputación Foral de Bizkaia está impulsando un ecosistema sólido que atrae talento y ofrece oportunidades a los jóvenes. Además, iniciativas como la estrategia BIQAIN promueven que empresas de Bizkaia puedan probar los beneficios que este tipo de oportunidades puede ofrecerles, lo que tarde o temprano tendrá como consecuencia la creación de equipos y roles especializados en tecnologías cuánticas.

¿Qué balance hace BBVA de la segunda edición del foro?

El balance es muy positivo. El crecimiento este año, duplicando participantes, demuestra su valor y el buen trabajo conjunto realizado por la Diputación Foral de Bizkaia y BBVA. Creemos que el crecimiento también va ligado a cómo esta tecnología está evolucionando, ya que quien no quiera quedarse atrás debe empezar a dar pasos cuanto antes.

BBVA y la Diputación Foral de Bizkaia, alianza por la tecnología cuántica

Bizkaia se ha convertido esta semana en el punto de encuentro internacional de la tecnología cuántica aplicada al sector financiero. La segunda edición del Bizkaia-BBVA Banks in Quantum Days 2025, organizada por BBVA y la Diputación Foral de Bizkaia a través de Lantik, su sociedad de tecnología e innovación, ha reunido a cerca de un centenar de representantes de cincuenta instituciones financieras de todo el mundo para compartir avances, retos y oportunidades que las tecnologías cuánticas plantean para el futuro de la banca.