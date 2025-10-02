Endesa abre en Bilbao su espacio “Tu Casa”, un nuevo modelo de atención al cliente

Bilbao estrenó este jueves la nueva oficina comercial de Endesa, un espacio que quiere redefinir la relación entre la energía y las personas. Bajo el concepto “Endesa Tu Casa”, la compañía ha inaugurado oficialmente su punto de atención en la calle Iparraguirre, 37, con un acto que reunió al consejero delegado de Endesa, José Bogas, y al alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto.



«Queremos que este espacio sea un punto de encuentro, un lugar acogedor donde los clientes se sientan en casa», aseguró José Bogas. El alcalde, Juan Mari Aburto, añadió: «La cercanía es esencial, y este proyecto refuerza precisamente esa idea de confianza y atención personal».



Durante la presentación, ambos destacaron el carácter innovador de la tienda, concebida para ofrecer un servicio más cercano, personalizado y sostenible, donde la tecnología y el asesoramiento energético se integran en un mismo entorno. El nuevo modelo combina atención presencial, herramientas digitales y soluciones adaptadas a cada hogar. «Esta apertura significa mucho más que inaugurar una tienda: es un compromiso con el País Vasco y con la idea de estar más cerca de nuestros clientes», señaló Bogas, quien recordó que la inauguración de Bilbao forma parte del plan de expansión de Endesa, con más de ochenta nuevos “Puntos Endesa” abiertos en el último año en toda España. «Queremos estar presentes en los momentos clave de su vida, ofreciendo soluciones útiles, claras y honestas», añadió el consejero delegado.



El alcalde destacó también la importancia de esa apuesta. «Endesa ha optado por abrir este punto en el corazón de Bilbao, en una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad. Es una apuesta muy significativa», afirmó Aburto, que subrayó además «la necesidad de combinar lo digital y lo humano. La gente necesita lugares donde plantear sus dudas y recibir respuestas claras».

Tras el ‘corte de cinta’, la jornada sumó otro momento simbólico: la presentación oficial del Lointek Gernika Bizkaia, el equipo femenino de baloncesto que compite en la Liga Femenina Endesa y en la Eurocup Women. El club, referente del deporte femenino vasco, fue recibido como ejemplo del compromiso de la compañía con la igualdad y el talento local. «El espíritu emprendedor e industrial del País Vasco, y en particular de Bilbao, es una referencia para nosotros. Queremos aprender y acercarnos cuanto antes a esa realidad», subrayó José Bogas.