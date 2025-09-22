La inteligencia artificial, la nueva clave de éxito para las pymes
El evento “Impacto de la IA en la industria y servicios del País Vasco”, organizado por Fundae, SEPE y Lanbide-Servicio Público Vasco, reunirá los días 1 y 2 de octubre a expertos, empresas y profesionales para abordar la implementación de la IA en los negocios
La inteligencia artificial (IA) no es una tecnología del mañana, sino que forma ya parte del presente de muchas organizaciones. Y su incidencia es capital: quienes sepan incorporarla de manera eficiente en sus procesos serán quienes marquen la diferencia en los próximos años. El evento “Impacto de la IA en la industria y servicios del País Vasco”, está organizado por Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y cuenta con la colaboración de Lanbide-Servicio Público Vasco.
Los próximos días 1 y 2 de octubre, el Palacio Euskalduna acogerá esta cita y, durante dos jornadas cargadas de contenido, se sucederán ponencias, mesas redondas, talleres prácticos y sesiones de networking con la participación de expertos en IA, representantes del ecosistema emprendedor, instituciones y empresarios que ya están incorporando soluciones avanzadas en su operativa diaria.
Inscripción gratuita
La participación es gratuita y basta con inscribirse en el portal oficial del evento: universidadpyme.fundae.es. Durante la cita, los asistentes podrán conocer de primera mano casos de éxito, acceder a formación especializada, establecer contactos profesionales y descubrir herramientas que ya están mejorando la gestión y competitividad en empresas similares.
Lejos de una visión futurista o inaccesible, Universidad PYME Bilbao pone el foco en las aplicaciones prácticas y reales que la IA ya está teniendo en muchos sectores: desde la automatización de procesos administrativos hasta la personalización de la atención al cliente, pasando por la optimización logística, el análisis predictivo de datos o el soporte a la toma de decisiones empresariales.
Tecnología al alcance de las pymes
Se trata de una apuesta por la formación, la innovación y la transformación al alcance de todos. Y es que la transformación digital ya no es una opción, sino una obligación. El programa está diseñado para ser accesible y útil para empresas de todos los tamaños y niveles de digitalización, con contenidos adaptados a sus necesidades y un enfoque eminentemente divulgativo, aplicado y orientado a resultados.
La cita de Bilbao contará además con un espacio específico para el emprendimiento y la innovación, de la mano del concurso Universo Startup, que ofrecerá visibilidad a proyectos emergentes vinculados a la tecnología y la IA, así como oportunidades de conexión con inversores y agentes del sector.
Un impulso para el tejido productivo local
Euskadi cuenta con un ecosistema empresarial dinámico, con un elevado peso de la industria, los servicios avanzados y un creciente interés por la digitalización como palanca de desarrollo. En este contexto, eventos como Universidad PYME resultan especialmente relevantes para acercar la innovación a las pymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial vasco.
Expertos de referencia
El evento, financiado con fondos europeos Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), contará con la presencia de reconocidos expertos como Álex Rayón. CEO Brain & Code, S.L.; Laura Marrón. directora general del Centro Vasco de Inteligencia Artificial; Francisco Miguel Sánchez Margallo. director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón; Nuria Iso Soto, CEO y cofundadora de Nautilus Experiencias digitales; Carmen Prieto, jefa de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación de Fundae; Estíbaliz León, directora 42 Urduliz Bizkaia. Fundación Telefónica; Jokin Diaz Arsuaga, director de Economía Social del Gobierno Vasco o Pilar Cubria, Training & Adoption Expert. SAP.