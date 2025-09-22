La inteligencia artificial, la nueva clave de éxito para las pymes

La inteligencia artificial (IA) no es una tecnología del mañana, sino que forma ya parte del presente de muchas organizaciones. Y su incidencia es capital: quienes sepan incorporarla de manera eficiente en sus procesos serán quienes marquen la diferencia en los próximos años. El evento “Impacto de la IA en la industria y servicios del País Vasco”, está organizado por Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y cuenta con la colaboración de Lanbide-Servicio Público Vasco.



Los próximos días 1 y 2 de octubre, el Palacio Euskalduna acogerá esta cita y, durante dos jornadas cargadas de contenido, se sucederán ponencias, mesas redondas, talleres prácticos y sesiones de networking con la participación de expertos en IA, representantes del ecosistema emprendedor, instituciones y empresarios que ya están incorporando soluciones avanzadas en su operativa diaria.

Inscripción gratuita

La participación es gratuita y basta con inscribirse en el portal oficial del evento: universidadpyme.fundae.es. Durante la cita, los asistentes podrán conocer de primera mano casos de éxito, acceder a formación especializada, establecer contactos profesionales y descubrir herramientas que ya están mejorando la gestión y competitividad en empresas similares.

Ponencia sobre la digitalización en el sector de la Construcción.

Lejos de una visión futurista o inaccesible, Universidad PYME Bilbao pone el foco en las aplicaciones prácticas y reales que la IA ya está teniendo en muchos sectores: desde la automatización de procesos administrativos hasta la personalización de la atención al cliente, pasando por la optimización logística, el análisis predictivo de datos o el soporte a la toma de decisiones empresariales.

Tecnología al alcance de las pymes

Se trata de una apuesta por la formación, la innovación y la transformación al alcance de todos. Y es que la transformación digital ya no es una opción, sino una obligación. El programa está diseñado para ser accesible y útil para empresas de todos los tamaños y niveles de digitalización, con contenidos adaptados a sus necesidades y un enfoque eminentemente divulgativo, aplicado y orientado a resultados.

Unas gafas de realidad virtual guían a un operario en el manejo de maquinaría.

La cita de Bilbao contará además con un espacio específico para el emprendimiento y la innovación, de la mano del concurso Universo Startup, que ofrecerá visibilidad a proyectos emergentes vinculados a la tecnología y la IA, así como oportunidades de conexión con inversores y agentes del sector.

Un impulso para el tejido productivo local

Euskadi cuenta con un ecosistema empresarial dinámico, con un elevado peso de la industria, los servicios avanzados y un creciente interés por la digitalización como palanca de desarrollo. En este contexto, eventos como Universidad PYME resultan especialmente relevantes para acercar la innovación a las pymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial vasco.

Expertos de referencia

El evento, financiado con fondos europeos Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), contará con la presencia de reconocidos expertos como Álex Rayón. CEO Brain & Code, S.L.; Laura Marrón. directora general del Centro Vasco de Inteligencia Artificial; Francisco Miguel Sánchez Margallo. director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón; Nuria Iso Soto, CEO y cofundadora de Nautilus Experiencias digitales; Carmen Prieto, jefa de la Unidad de Evaluación, Estudios y Ordenación de la Formación de Fundae; Estíbaliz León, directora 42 Urduliz Bizkaia. Fundación Telefónica; Jokin Diaz Arsuaga, director de Economía Social del Gobierno Vasco o Pilar Cubria, Training & Adoption Expert. SAP.