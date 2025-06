Seat y Grupo Alter ya han dado el salto a la industria inteligente gracias a Minsait, compañía del grupo Indra, que ha actuado como directora de orquesta para dar coherencia a soluciones en algoritmos de visión artificial, inteligencia artificial y analítica avanzada que estas empresas necesitaban en su proceso de digitalización. Interpretar, conectar y dar sentido operativo a las herramientas IT que requieren las organizaciones en su cambio hacia la industria 4.0 es lo que propone la 'smart industry', una iniciativa que encabeza Minsait y que dará a conocer en Be Digital, el evento dirigido a la aplicación industrial de las tecnologías inteligentes que se celebra del 3 al 5 de junio en Bilbao.



Con capacidades punteras en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y otras tecnologías transformadoras, Minsait busca optimizar las cadenas de producción, mejorar la calidad de los procesos y avanzar en sostenibilidad sin olvidar, lógicamente, fortalecer la ciberseguridad en la industria del futuro. Y lo hace uniendo dos mundos, que hasta ahora hablaban idiomas diferentes y que, sin embargo, están destinados a encontrarse: las tecnologías de operación (OT) y los sistemas digitales (IT). Su concurrencia genera nuevos niveles de eficiencia, trazabilidad y control industrial; y convierte a las plantas industriales en ecosistemas inteligentes interconectados. Unas ventajas que ya disfrutan en Grupo Alter, para el que Minsait diseñó un Plan de Transformación Digital IT/OT que recoge la unión de dos ámbitos claves en la 'smart industry' y que, incorporando tecnologías avanzadas al ámbito industrial, mejora la eficacia de los equipos humanos e incrementa la rentabilidad y los resultados del negocio.