Ruta de pintxos maridados con Bitter Cinzano para rendir homenaje a la cultura y la gastronomía en Bilbao

De un tiempo a esta parte, el vermut es mucho más que un simple refrigerio, pues se ha coronado como una bebida a la que se rinde culto y en torno a la cual converge toda una cultura para brindar en la mejor compañía y, por supuesto, con su inseparable pintxo. El concepto de quedar para tomar el vermut ya nada tiene que ver con la bebida en sí misma, sino que es un plan consagrado y de gran relevancia cultural.



Atendiendo a esta premisa, Cinzano sirve en bandeja de plata una iniciativa que hará las delicias de los amantes del vermut. Con el objetivo de elevar la cultura vermutera y la esencia de la gastronomía local a otro nivel, de la mano de su vibrante Bitter Cinzano, proponen una ruta de bares por Bilbao y San Sebastián durante los fines de semana del 26 de abril al 25 de mayo. En esta celebración, el arte, la gastronomía y la cultura se dan la mano en un planazo del que todo el mundo hablará esta primavera.

Una sinergia entre gastronomía y arte

Aprovechando la llegada del buen tiempo con el florecer de la primavera, Cinzano encumbra su icónico Bitter Cinzano para rendir tributo a las señas de identidad de Bilbao y San Sebastián: la creatividad y la gastronomía. Para ello, la marca, con su color rojo intenso, baja graduación alcohólica y tamaño monodosis, ha desplegado una llamativa lona en la Plaza Miguel de Unamuno en el casco viejo de Bilbao, ilustrada por la artista bilbaína Higinia Garay.



Esta lona, captura a la perfección la esencia y la pasión por esta refrescante bebida. Pero su propósito no se ciñe únicamente a homenajear esta tierra y la cultura vermutera, sino que también presenta un código QR que, al escanearlo, despliega una espectacular guía gráfica titulada "El Color del Vermut" donde se puede conocer la historia del vermut desde su introducción en la Belle Époque, su evolución a través de los años y las generaciones y el origen del mítico marianito (una mezcla original que combina vermut, ginebra, angostura y Campari); así como la ruta con cada bar participante, la descripción de su pintxo, la historia del establecimiento y recomendaciones de visitas y planes alrededor de las zonas vermuteras: paseos cercanos, galerías de arte escondidas, salas de música y otros atractivos culturales.

Alrededor del vermut se tejen historias y esto queda retratado en la guía gráfica, en cuya elaboración han colaborado el periodista gastronómico Igor Cubillo para la prosa; y las artistas Higina Garay (Bilbao) y Ane Arzelus (Donostia) para el diseño.



Al escanear el QR de la lona, la propia ilustración cobra vida en el teléfono móvil, dando paso a un vídeo explicativo de la guía del vermut, detallando los establecimientos participantes y demás activaciones, que giran en torno a la degustación del pintxo creado específicamente por los chefs de cada establecimiento para maridar con Bitter Cinzano.

Una ruta de pintxos únicos y maridados con Bitter Cinzano

En total, participarán ocho locales de Bilbao y otros ocho en Donostia. Cada establecimiento participante presenta un pintxo concebido especialmente para maridarlo con Cinzano Bitter Soda y queda patente la amplia riqueza gastronómica de esta tierra.



En Bilbao, los amantes de Bitter Cinzano, podrán disfrutar de estas exquisitas creaciones:



• Marzana 16 reinterpreta el clásico xanxullo valenciano con unas irresistibles y gruesas patatas de churrería, encurtidos seleccionados y una salsa ahumada casera.



• En el Casco Viejo, Kasko transforma la tradición en arte culinario con un pintxo de calabacín del caserío, flor de calabacín, carne de centollo y anchoas de Bermeo, que armoniza a la perfección con Bitter Cinzano.



• En pleno centro, La Morrocotuda apuesta por el sabor de siempre con una mezcla explosiva de aceitunas, anchoas y piparras.



• Con más de cuatro décadas de historia, Xukela ofrece un viaje culinario lleno de nostalgia y creatividad: cresta de gallo, jamón, queso de cabra, cebolla caramelizada y pan tostado.



• En la animada calle Ledesma, Promenade rinde homenaje al Cantábrico con un pintxo delicado y potente: aceituna rellena de anchoa, piparra y queso curado de oveja.



• Gogoa, dirigido con pasión por los hermanos Montáñez, sorprende con su pintxo de langostino, fusionado con bacon, pimiento en polvo y el toque especial del pimentón de la Vera picante.



• Jardines Berria apuesta por la creatividad como ingrediente estrella: aceitunas negras, gorgonzola D.O.P., orégano y mango, una propuesta atrevida y refrescante.



• Kanpantxu, experto en el arte del vermut preparado, marida su clásico con un pintxo de anchoa del Cantábrico, guindilla encurtida, aceituna deshuesada y alegría riojana.



Además, el periodista Igor Cubillo y la ilustradora Higinia Garay acudirán a algunos de los bares participantes para disertar acerca de la cultura vermutera, en compañía del chef de cada bar, quien presentará su tapa para maridar con Bitter Cinzano. Estas son las fechas y localizaciones:



• 27.04 - Marzana 16

• 11.05 - Xukela

• 18.05 - Morrocotuda



Por otra parte, la iniciativa se completa con la posibilidad de ganar premios especiales, pues al recorrer la ruta de bares participantes se podrá obtener un posavasos con la ilustración de cada local, coleccionables que servirán como recuerdo futuro. Al acumular los suficientes, podrán hacerse con la guía ilustrada como regalo. Además, en los eventos donde participará Higinia Garay, realizará ilustraciones personalizadas a los asistentes.



Los planes improvisados, los reencuentros alrededor de una mesa o una barra, la buena música y esa conexión mágica que transforma lo simple en inolvidable son elementos inherentes al momento de saborear un delicioso Bitter Cinzano.



“Y es que Cinzano no solo es tradición, es cultura. Es el arte de maridar el vermut con los mejores bocados, descubrir rincones únicos y conocer a personas que hacen de cada local una historia viva”, ponen de relieve desde la marca. En definitiva, una sinergia entre arte, cultura y gastronomía que no se pueden perder los fieles adeptos al vermut en general y a Bitter Cinzano en particular.



Obtén más información acerca de los eventos y la ruta completa de establecimientos participantes en la web de Cinzano.