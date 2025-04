La revolución en el cuidado de la piel llega a Bilbao

“Con esta experiencia queremos aunar dos mundos aparentemente distantes, como son el skincare, el cuidado de la piel, y el mundo del fitness”, explicaba Mauricio Cruz, director de Marketing de skincare de Biotherm en el acto de apertura del evento. “Cuando nos ejercitamos”, continuaba, “nuestra piel sufre. Al practicar deporte al aire libre, queda expuesta a diferentes factores dañinos: rayos solares, radicales libres, frío viento, contaminación… Y al realizar deporte indoor, aparece la sudoración y con ella proliferan bacterias, granitos, rojeces o irritación. Nuestra misión es invitar a esta comunidad activa a tener una piel en forma durante más tiempo”, concluía. Y este es, precisamente, el objetivo de una serie de experiencias sensoriales que Biotherm llevará a lo largo del año a distintas ciudades. Bilbao ha sido la primera, seguirán Madrid, Valencia y Málaga. “Hay una frase que lo resume todo”, explicaba Mauricio. Un lema dedicado a todos aquellos que quieren aunar el bienestar físico que viene de la mano del ejercicio, con un cuidado de la piel: You work out, we work in. “¿Y qué significa este anglicismo?”, se preguntaba Mauricio Cruz antes de dar él mismo la respuesta: “Que mientras tú ejercitas y entrenas tu cuerpo, nosotros ejercitamos tu piel”.