WeLife Tour 2025 en Bilbao: una jornada única dedicada al bienestar y la vida saludable

Comer sin culpa

«La salud no depende tanto del peso, como de los hábitos» Gabriela Uriarte. Nutricionista y divulgadora.

La nutricionista y divulgadora Gabriela Uriarte, con más de 300.000 seguidores en redes, puso el foco en la gordofobia y el pesocentrismo que establece una errónea relación entre tener una talla grande y presentar un peor estado de salud. «La actual cultura de la salud se basa en cuatro concepciones que hacen mucho daño. El neoliberalismo, que sostiene que si estás sano es porque te cuidas; el salutismo que presupone que todos tenemos las mismas oportunidades para cuidar nuestra salud; la cultura wellness, en la que se confunde lo saludable con instagrameable; y la cultura de la dieta, con sus restricciones a la hora de comer. Bajo esta óptica, se entiende que si estás gordo es porque no te cuidas».

A modo de reflexión, la experta concluyó con esta frase: «Se estigmatiza el peso sin ver que la ciencia ya ha demostrado que la salud no depende tanto del peso, como de los hábitos. Pero mientras se asociando un cuerpo delgado a un cuerpo con salud, adelgazar justifica los medios porque se entiende que va a llevarnos a un estado mejorado de salud». Cuando ese objetivo no se logra, surge la culpa, el malestar con nuestro cuerpo y con esa supuesta falta de voluntad. «Nada de esto es cierto. No estamos aquí para encajar, sino para existir con libertad. Cuídate desde el respeto, no desde el castigo», concluyó.

El placer también es salud

«La satisfacción sexual se correlaciona con una menor mortalidad y una mayor calidad de vida» Cristina Pérez. Psicóloga y sexóloga.

La psicóloga y sexóloga Cristina Pérez, responsable de la Unidad de Psicología en la Clínica HLA Vistahermosa de Alicante, destacó que una vida sexual activa y satisfactoria tiene efectos medibles en la salud. «Entre otras cosas, contribuye a mantener niveles saludables de hormonas y reduce la presión sistólica. Y todo esto es bueno para nuestro corazón. Además, fortalece el sistema inmune, mejora la flexibilidad, alivia el dolor menstrual e interviene en la neurogénesis. Y, por supuesto, mejora el estado de ánimo», explicó. «Es como si tuviéramos un fármaco en la despensa, que lo pudiéramos tomar cuando mejor nos viniera, y nos proporcionara todos estos beneficios».

La psicóloga recalcó que «la satisfacción sexual se correlaciona con una menor mortalidad y una mayor calidad de vida a cualquier edad».

Vuelta a la calma

El broche a este WeLife Tour Bilbao lo puso una sesión de respiración y meditación guiada por Eva Zavala, profesora de yoga y fundadora de 108 Yoga Studio Bilbao y Heart Travels 108. Unos minutos de calma y conexión con el cuerpo que rubricaban el espíritu de bienestar que había impregnado toda la mañana.