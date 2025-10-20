WeLife Tour 2025 en Bilbao: una jornada única dedicada al bienestar y la vida saludable

Secciones
Bilbao se vistió con sus mejores galas para recibir WeLife Tour Bilbao 2025. Una mañana de sábado soleada y unas vistas espectaculares de la ría a su paso por la ciudad acompañaron a los visitantes que se acercaron hasta el espacio Etxekobe en el monte Kobeta para disfrutar de una intensa jornada de conversación y práctica del bienestar. Organizado por WeLife, la plataforma wellness de Vocento, el evento contó con Asisa y Cantabria Labs como main partners, el patrocinio de hohes C y la colaboración de Gold Collagen.
«No se trata de hacer más, sino de hacerlo más fácil»Sara Ojembarrena. Fundadora de Breaths & Beats.
Tras el saludo de bienvenida a cargo de Salomé García Gómez, jefa de sección de WeLife, Sara Ojembarrena (alias Galae), fundadora de Breaths & Beats, abría esta jornada al más puro estilo WeLife: con una sesión de yoga dinámica en la que se unieron sonido, respiración y movimiento.Una ocasión perfecta para desperezar a algunos y llevar a todos a un estado de conexión profunda con el cuerpo.
Con todos los músculos conectados y tras una breve pausa saludable en la que los asistentes pudieron saborear un rico bizcocho de zanahoria y tostas de aguacate con los zumos de hohes C, tomaba el testigo la doctora en Ciencias del Deporte, Beatriz Crespo. Su propuesta no podía ser más ambiciosa: abordar las grandes transformaciones personales a partir de pequeños cambios, de esos que apenas se notan y apenas cuestan. «No se trata de hacer más, sino de hacerlo más fácil. ¿No encuentras tiempo para hacer algo de actividad física? Prueba a hacer tres series de diez sentadillas mientras te cepillas los dientes. O justo antes de salir de casa. O hacer diez contracciones pélvicas, los famosos Kegels. Son esos microhábitos que podemos incorporar sin esfuerzo en nuestro día a día y que van a mejorar nuestro bienestar», explicaba durante su charla.
«La salud no depende tanto del peso, como de los hábitos»Gabriela Uriarte. Nutricionista y divulgadora.
La nutricionista y divulgadora Gabriela Uriarte, con más de 300.000 seguidores en redes, puso el foco en la gordofobia y el pesocentrismo que establece una errónea relación entre tener una talla grande y presentar un peor estado de salud. «La actual cultura de la salud se basa en cuatro concepciones que hacen mucho daño. El neoliberalismo, que sostiene que si estás sano es porque te cuidas; el salutismo que presupone que todos tenemos las mismas oportunidades para cuidar nuestra salud; la cultura wellness, en la que se confunde lo saludable con instagrameable; y la cultura de la dieta, con sus restricciones a la hora de comer. Bajo esta óptica, se entiende que si estás gordo es porque no te cuidas».
A modo de reflexión, la experta concluyó con esta frase: «Se estigmatiza el peso sin ver que la ciencia ya ha demostrado que la salud no depende tanto del peso, como de los hábitos. Pero mientras se asociando un cuerpo delgado a un cuerpo con salud, adelgazar justifica los medios porque se entiende que va a llevarnos a un estado mejorado de salud». Cuando ese objetivo no se logra, surge la culpa, el malestar con nuestro cuerpo y con esa supuesta falta de voluntad. «Nada de esto es cierto. No estamos aquí para encajar, sino para existir con libertad. Cuídate desde el respeto, no desde el castigo», concluyó.
«La satisfacción sexual se correlaciona con una menor mortalidad y una mayor calidad de vida»Cristina Pérez. Psicóloga y sexóloga.
La psicóloga y sexóloga Cristina Pérez, responsable de la Unidad de Psicología en la Clínica HLA Vistahermosa de Alicante, destacó que una vida sexual activa y satisfactoria tiene efectos medibles en la salud. «Entre otras cosas, contribuye a mantener niveles saludables de hormonas y reduce la presión sistólica. Y todo esto es bueno para nuestro corazón. Además, fortalece el sistema inmune, mejora la flexibilidad, alivia el dolor menstrual e interviene en la neurogénesis. Y, por supuesto, mejora el estado de ánimo», explicó. «Es como si tuviéramos un fármaco en la despensa, que lo pudiéramos tomar cuando mejor nos viniera, y nos proporcionara todos estos beneficios».
La psicóloga recalcó que «la satisfacción sexual se correlaciona con una menor mortalidad y una mayor calidad de vida a cualquier edad».
El broche a este WeLife Tour Bilbao lo puso una sesión de respiración y meditación guiada por Eva Zavala, profesora de yoga y fundadora de 108 Yoga Studio Bilbao y Heart Travels 108. Unos minutos de calma y conexión con el cuerpo que rubricaban el espíritu de bienestar que había impregnado toda la mañana.
