Sin duda Txakoli Bizi es una de las mejores maneras de descubrir Aiaraldea y de brindar por poder disfrutar de grandes experiencias degustando una gran variedad de productos. Una cita con actividades diseñadas para todos los públicos.

¡Anímate a participar y vive de cerca la experiencia Txakoli Bizi!

YOGA ENTRE VIÑEDOS

Podrás disfrutar de una sesión de yoga en un paraje idílico y combinarlo con una cata de txakolis de la D.O. Arabako Txakolina y pintxos realizados con producto local para llevarte la experiencia completa.

VISITA A MUSEOS Y CATA DE PRODUCTO LOCAL

Una oportunidad única de descubrir el arte, amenizado con música mientras disfrutas de un vermut artesanal o también mientras te adentras en el mundo de la destilación con una visita guiada a un museo y una cata de whiskeys.

MENÚ GASTRONÓMICO CON PRODUCTO LOCAL

Disfruta de una experiencia única degustando lo mejor de la gastronomía local, con un menú elaborado con productos de Aiaraldea. Además, tendrás la oportunidad de llevarte a casa esos mismos productos y seguir saboreando lo mejor de nuestra cuadrilla en tu día a día.

MONÓLOGO CON LICOR O COMBINADO LOCAL

A través de un monologo desternillante sobre KM0, disfruta de una tarde de risas aseguradas mientras saboreas un combinado o licor típico de Aiaraldea. Una experiencia que combina diversión y buen gusto en cada sorbo.

CATAS COMENTADAS DE TXAKOLIS

Descubre los txakolis de la D.O. Arabako Txakolina a través de las explicaciones de un reconocido enólogo vasco y combínalos con una degustación de producto local, la mejor manera de maridarlos.

SHOWCOOKINGS Y DEGUSTACIONES DE PRODUCTO

Disfruta de un showcooking en vivo, donde se prepararán deliciosos platos maridados con nuestro Arabako Txakolina, combinando sabor y tradición en cada bocado. Además, también podrás degustar, en otra de las actividades, nuestros embutidos, quesos, verduras, shiitakes, miel, mermeladas… y, por supuesto, nuestro auténtico Arabako Txakolina, de la mano de expertos en producto de cercanía.

TALLERES ARTÍSTICOS CON CATA DE PRODUCTO

Déjate llevar por la creatividad en una experiencia única: pinta tu propia copa mientras disfrutas de una cata de txakolis de nuestra comarca. Una forma original de combinar arte y sabor en un solo plan.

VISITA TEATRALIZADA A BODEGA

No te pierdas una visita teatralizada que te transportará a la historia de una de las bodegas de la comarca, y que culminará con una degustación del auténtico txakoli de Aiaraldea. Una experiencia que combina narrativa, cultura y sabor en cada momento.

GRUPO DE MÚSICA EN DIRECTO CON LICOR O COMBINADO TOTAL

Los amantes de la buena música podrán disfrutar de música en directo mientras degustan los mejores productos de la comarca. Una experiencia que mezcla ritmo, tradición y sabor.