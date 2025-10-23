Secciones
El evento enogastronómico que aúna naturaleza, cultura y sabor celebra su quinta cita con numerosas actividades y experiencias, desde talleres y catas, hasta música y visitas teatralizadas
Tras el éxito obtenido en citas anteriores, vuelve Txakoli Bizi, que este año celebra su quinta edición del 7 al 23 de noviembre. Un evento enogastronómico indispensable que dará a conocer, una vez más, el sabor de Aiaraldea con numerosas y diversas propuestas en torno a los productos de la comarca. Así, tendrán lugar divertidas actividades y experiencias que van desde talleres, degustaciones, showcooking, catas, música, visitas teatralizadas y humor.
Las actividades del Txakoli Bizi comenzarán el sábado 8 de noviembre y finalizarán el domingo 23 de noviembre. El día 7 de noviembre, previo al Día Mundial del Enoturismo que se celebra el 9 de noviembre, se llevará a cabo la presentación oficial del evento, a través de un brindis en el que participarán representantes públicos y privados bajo invitación.
Sin duda Txakoli Bizi es una de las mejores maneras de descubrir Aiaraldea y de brindar por poder disfrutar de grandes experiencias degustando una gran variedad de productos. Una cita con actividades diseñadas para todos los públicos.
¡Anímate a participar y vive de cerca la experiencia Txakoli Bizi!
YOGA ENTRE VIÑEDOS
Podrás disfrutar de una sesión de yoga en un paraje idílico y combinarlo con una cata de txakolis de la D.O. Arabako Txakolina y pintxos realizados con producto local para llevarte la experiencia completa.
VISITA A MUSEOS Y CATA DE PRODUCTO LOCAL
Una oportunidad única de descubrir el arte, amenizado con música mientras disfrutas de un vermut artesanal o también mientras te adentras en el mundo de la destilación con una visita guiada a un museo y una cata de whiskeys.
MENÚ GASTRONÓMICO CON PRODUCTO LOCAL
Disfruta de una experiencia única degustando lo mejor de la gastronomía local, con un menú elaborado con productos de Aiaraldea. Además, tendrás la oportunidad de llevarte a casa esos mismos productos y seguir saboreando lo mejor de nuestra cuadrilla en tu día a día.
MONÓLOGO CON LICOR O COMBINADO LOCAL
A través de un monologo desternillante sobre KM0, disfruta de una tarde de risas aseguradas mientras saboreas un combinado o licor típico de Aiaraldea. Una experiencia que combina diversión y buen gusto en cada sorbo.
CATAS COMENTADAS DE TXAKOLIS
Descubre los txakolis de la D.O. Arabako Txakolina a través de las explicaciones de un reconocido enólogo vasco y combínalos con una degustación de producto local, la mejor manera de maridarlos.
SHOWCOOKINGS Y DEGUSTACIONES DE PRODUCTO
Disfruta de un showcooking en vivo, donde se prepararán deliciosos platos maridados con nuestro Arabako Txakolina, combinando sabor y tradición en cada bocado. Además, también podrás degustar, en otra de las actividades, nuestros embutidos, quesos, verduras, shiitakes, miel, mermeladas… y, por supuesto, nuestro auténtico Arabako Txakolina, de la mano de expertos en producto de cercanía.
TALLERES ARTÍSTICOS CON CATA DE PRODUCTO
Déjate llevar por la creatividad en una experiencia única: pinta tu propia copa mientras disfrutas de una cata de txakolis de nuestra comarca. Una forma original de combinar arte y sabor en un solo plan.
VISITA TEATRALIZADA A BODEGA
No te pierdas una visita teatralizada que te transportará a la historia de una de las bodegas de la comarca, y que culminará con una degustación del auténtico txakoli de Aiaraldea. Una experiencia que combina narrativa, cultura y sabor en cada momento.
GRUPO DE MÚSICA EN DIRECTO CON LICOR O COMBINADO TOTAL
Los amantes de la buena música podrán disfrutar de música en directo mientras degustan los mejores productos de la comarca. Una experiencia que mezcla ritmo, tradición y sabor.
Aprovecha la celebración del Txakoli Bizi a lo largo del mes de noviembre para conocer también los cinco municipios de Aiaraldea (Amurrio, Artziniega, Ayala, Llodio y Okondo) que conforman un destino donde naturaleza, patrimonio y cultura confluyen. Un turismo de calidad y disfrute para conocer todo el año y especialmente en otoño. Muchos planes y diversos, que van desde tranquilos paseos a pie o en bici, visitas al gran patrimonio monumental, parajes naturales, experiencias, oferta museística y deliciosa gastronomía de cercanía bien maridada, como no podría ser de otra forma, con el Arabako Txakolina.
Como broche perfecto a la experiencia, puedes seguir disfrutando de la gastronomía de Aiaraldea en alguno de sus numerosos restaurantes y bares. La tradición y la calidad se combinan en recetas que conquistan por su autenticidad, elaboradas con productos de temporada y con ingredientes de kilómetro cero que reflejan la esencia del territorio. Una experiencia culinaria capaz de sorprender incluso a los paladares más exigentes.
Además, alojarse en Aiaraldea en esta época del año es dejarse envolver por la magia del otoño. A todo ello se suma una amplia y acogedora oferta de alojamientos que se adapta a todos los gustos y necesidades: desde hoteles con encanto, hasta casas rurales y agroturismos donde desconectar por completo. Una escapada perfecta para vivir el otoño en un destino que invita a disfrutar con calma, confort y autenticidad