Vuelve el sabor y el aroma de las mejores tortillas con una nueva edición de Bizkaiko Tortilla Kopa

¿Quién levantará la Kopa y se ajustará la txapela este año?

Las mejores tortillas de Bizkaia vuelven a medirse en la competición gastronómica más sabrosa del territorio. ¡Y este año viene con sorpresas! La IV Bizkaiko Tortilla Kopa arranca este lunes 13 de octubre con 32 deliciosas tortillas dispuestas a conquistar el paladar de un jurado experto y el corazón de los vizcaínos.

Este campeonato, organizado por la Asociación de Hostelería de Bizkaia con la coordinación de Sukalmedia, se ha consolidado como el evento gastronómico del año, donde cada tortilla cuenta una historia diferente de tradición, técnica y pasión culinaria.

Una evolución hacia la excelencia

Este año, la competición estrena un formato más ágil y dinámico. Se ha eliminado una ronda del torneo, reduciendo la cantidad de participantes para hacer el campeonato más intenso y emocionante. Con solo tres fases eliminatorias en lugar de cuatro, cada encuentro cobra mayor relevancia y cada tortilla debe dar lo mejor de sí desde el primer momento.

La fórmula sigue siendo la misma que ha cautivado a miles de aficionados: tortillas enfrentándose una contra una (emparejadas por el azar del sorteo), al estilo de la Copa del Rey de fútbol, donde un jurado de expertos gastronómicos decide quién avanza a la siguiente ronda. Pero ahora, con 32 participantes en lugar de los habituales, la competición promete estar más reñida que nunca.

Nuevas caras, misma pasión

Entre las 32 tortillas de patata participantes de 2025 encontramos tanto veteranos del certamen, (algunos de ellos con experiencia en varias finales: Markina restaurante, Sorginzulo o Mr. Marvelous), como nuevos talentos gastronómicos que buscan hacerse con la ansiada Kopa y ajustarse la txapela de campeón.

Desde Brutal Gastrobar hasta Bar Maite, pasando por Zaizubi, Txispas taberna o Topaleku, cada local aporta su interpretación única del plato más emblemático de nuestra gastronomía. La diversidad geográfica también está garantizada, con representantes de Bilbao, Durangaldea, Enkarterri, Hego Uribe, Txorierri y Uribe Kosta, convirtiendo esta competición en una auténtica celebración de la tortilla vizcaína en todas sus variantes (con o sin cebolla, cuajadas o jugosas…).

El calendario de la batalla culinaria

La competición arranca fuerte con los dieciseisavos de final del 13 al 26 de octubre. Algunos enfrentamientos prometedores incluyen Las Torres bar VS Swansea cafetería, Mr Marvelous VS Bar Kaixo o Zaizubi bar VS El Globo. Los octavos de final se disputarán del 27 de octubre al 9 de noviembre, seguidos de los cuartos de final del 10 al 17 de noviembre.

Todo culminará en la gran final del 24 de noviembre en San Mamés, donde los cuatro finalistas de esta prometedora edición se medirán en el templo del fútbol vizcaíno ante la mirada expectante de cientos de aficionados.

El Trofeo Goiko: el poder del público

Pero la competición no se limita al veredicto del jurado profesional. El Trofeo Goiko reconoce a la tortilla favorita del público, y aquí cada vizcaíno tiene su voz y su voto.

Visitando los bares participantes, los clientes pueden degustar las tortillas y votar a través de un código QR, adjuntando su ticket de consumición. Esta votación popular ofrece la oportunidad de ganar interesantes premios gastronómicos como menús degustación, lotes gastronómicos o incluso entradas VIP para el Bilbao Basket. Cuantos más establecimientos visites y más tortillas degustes, mayores serán tus posibilidades de llevarte uno de estos espectaculares premios.

Más que una competición, una experiencia

La IV Bizkaiko Tortilla Kopa trasciende la simple competición culinaria para convertirse en una experiencia gastronómica integral. Es una invitación a redescubrir los sabores de nuestra tierra, a apoyar a la hostelería local y a formar parte de una tradición que crece año tras año. Cada tortilla participante representa no solo una receta, sino la historia de un local, el mimo de sus cocineros y la tradición de generaciones, que han perfeccionado este plato aparentemente sencillo, pero infinitamente complejo en sus matices.

¡La batalla por la mejor tortilla de Bizkaia comienza el lunes 13! No te pierdas ni un detalle siguiendo @bizkaikotortillakopa en redes sociales y con el hashtag #BTK4, tienes toda la información en www.bizkaikotortillakopa.eus . Porque en Bizkaiko Tortilla Kopa, cada tortilla es una historia, cada voto cuenta y cada pintxo es una experiencia.

¿Estás preparado para descubrir cuál se alzará con la txapela de campeón en San Mamés?