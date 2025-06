Volver a vivir sin dolor de espalda: así es la experiencia de los pacientes de Biziondo

Atención inmediata, diagnósticos claros

Una de las claves del modelo de Biziondo es la rapidez. En la mayoría de los casos, los pacientes son atendidos en consulta la misma semana en que contactan. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que permite iniciar antes el tratamiento, evitar que el problema se agrave y, en muchas ocasiones reducir el dolor in situ.

«La filosofía en columna debe ser agotar todas las posibilidades terapéuticas antes de llegar a una cirugía. Incluso en ese caso, realizamos técnicas mínimamente invasivas siempre que es posible», explican desde el centro. «Nosotros somos una unidad de columna con tratamientos que están entre la fisioterapia y la cirugía. Cada paciente pasa por una evaluación exhaustiva y personalizada con un equipo médico especializado exclusivamente en columna vertebral». El equipo, liderado por el Dr. Alfonso Riojas Monteverde —más de 35 años de experiencia en cirugía y patologías de columna— y el Dr. Daniel Oñate Martinez-Olascoaga, integra técnicas mínimamente invasivas, como la retirada de hernia sin ingreso hospitalario, descompresión axial vertebral, infiltraciones de ozono, tratamientos personalizados para abordar desde pequeñas protusiones discales, hasta estenosis, ciáticas, hernias o inestabilidades.

«Pasarían unos 4 meses cuando empecé a moverme un poquito más rápido de lo normal. Ya he vuelto a la vida que tenía antes. Ahora mismo parece que no tengo nada, en mi día a día no siento nada», comenta Aitor, un paciente corredor de montaña que había comprometido su actividad al encontrarse afectado de su columna. «El trato fue muy bueno. En todo momento me sentí muy bien cuidado, no me faltó en ningún momento de nada».

Más que tratamientos, una nueva etapa de vida

El enfoque de Biziondo no se centra solo en quitar el dolor, sino en recuperar lo que ese dolor había robado: autonomía, hobbies, relaciones, descanso, calidad de vida. Muchos de los pacientes que acuden a la clínica lo hacen después de haber pasado años buscando una solución, y terminan encontrándola donde menos esperaban: en un trato humano, directo y técnico a la vez.

«El primer día que vine y el Dr. Riojas me hablaba y entendía mi dolencia prácticamente se me caían las lágrimas: ¡una persona en el mundo que me entiende!», señala Carmen, paciente de Biziondo. «Me han operado por vía anterior para ponerme una prótesis fija y la vía posterior para quitarme 3 hernias que tenía y ponerme un spacer. Vamos… un milagro, esto ha sido como un milagro».

Bilbao como referente en salud de columna

Aunque Biziondo sólo está presente en Bilbao, son muchos los pacientes que cruzan ciudades, fronteras e incluso océanos para ser atendidos en esta clínica. La especialización exclusiva en columna así como el nivel de implicación médica, la han convertido en una referencia para personas que no quieren resignarse a vivir con dolor o esperar soluciones que nunca llegan.

Es por eso que Biziondo recibe cada vez más reconocimiento tanto de pacientes como de profesionales del sector. Pero más allá de los resultados clínicos, lo que marca la diferencia es el enfoque: el paciente en el centro, con un trato honesto, directo y sin promesas vacías. Solo opciones reales para quienes están listos para volver a vivir sin dolor.