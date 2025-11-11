Viaja con Vueling a una isla paradisíaca este invierno

Palma de Mallorca: el Mediterráneo más elegante

Más allá del verano, Palma de Mallorca es una ciudad cosmopolita, palpitante, acogedora y llena de vida durante todo el año. Enclavada en el corazón del Mediterráneo, la capital balear emerge como una ciudad que atrae por su amplia oferta cultural, artística, gastronómica y de ocio, por su mezcla de influencias y tradiciones de los pueblos que se han instalado en ella, por sus paseos junto al mar y sus tiendas únicas. Esta mezcolanza ha dejado su impronta en plazas y calles, y se refleja en sus edificios más emblemáticos, como la Catedral, de estilo gótico levantino, el palacio de la Almudaina, la Lonja o el Castillo de Bellver, una fortificación también de estilo gótico.

Palma, la segunda bahía más grande de España, está bañada por aguas cristalinas a las que se asoman playas de arena fina y un paseo marítimo con numerosas rutas urbanas que conectan con terrazas, restaurantes y otros recorridos que se extienden más allá del perímetro urbano. Los más sibaritas disfrutarán de su rica gastronomía, que combina productos de mar y de tierra en un recetario dominado por los arroces, las verduras y los pescados.

A solo un vuelo de distancia, Palma de Mallorca es otro de los destinos con los que Vueling conecta desde Bilbao con hasta siete frecuencias semanales.