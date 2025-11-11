Viaja con Vueling a una isla paradisíaca este invierno

Secciones
La compañía ofrece vuelos directos desde Bilbao a Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Palma de Mallorca para refugiarse del sirimiri, el bullicio y la rutina
¿Quién ha dicho que en invierno no se puede ‘veranear’? La estación más fría del año puede ser un momento perfecto para visitar destinos inusuales todavía pendientes en la lista de cualquier viajero, porque mientras el resto de España se cala el gorro de lana, se ajusta la bufanda y sube la cremallera del abrigo hasta arriba, en Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Palma de Mallorca las suaves temperaturas y el sol garantizan el mejor ambiente para realizar actividades al aire libre, desconectar de la rutina y disfrutar de una variada oferta cultural y gastronómica.
Vueling hace realidad esta escapada invernal con vuelos directos desde Bilbao a los paisajes volcánicos del archipiélago canario y a la cosmopolita capital balear con numerosas frecuencias semanales.
La isla más grande de Canarias es el destino perfecto para disfrutar de paisajes de lava oníricos y singulares, playas de arena dorada o negra, bosques prehistóricos, rutas por senderos volcánicos, vertiginosos acantilados, de conexión con la naturaleza y pueblos llenos de encanto como La Orotava, y su impresionante casco histórico, o Garachico, el que antaño fuera el principal puerto comercial de Tenerife.
Con sus imponentes 3.718 metros de altura, el Teide domina este trozo de paraíso ideal para visitar en invierno, cuando el mercurio roza los 22ºC, desconectar bajo el sol, lanzarse a la aventura o comer en un guachinche, las tradicionales casas de comidas donde saborear vinos y manjares típicamente tinerfeños. Con vuelos directos y hasta cuatro frecuencias semanales que acercan a Bilbao con Tenerife, Vueling ofrece una gran oportunidad para escapar del sirimiri y la txapela de nubarrones típica del botxo.
En bici, a pie o en guagua. La capital grancanaria está repleta de rincones y recovecos para recorrer -sin prisas y con el murmullo constante del Atlántico de fondo- las calles empedradas del casco histórico de Vegueta, los bares de aire colonial, los mercadillos, las tiendas vanguardistas y, por supuesto, el paseo marítimo por Las Canteras, cuyos más de 3 kilómetros de longitud hacen de enorme varita mágica que convierte el invierno en verano.
El Auditorio Alfredo Kraus, referente arquitectónico proyectado por Óscar Tusquets, resalta en un extremo de Las Canteras con sus formas de fantasía, como salido de un cuento de hadas. El edificio concentra una gran oferta cultural y musical, para que el viaje a Las Palmas de Gran Canaria sea tan redondo como el sol que se mantiene fiel a esta ciudad cosmopolita a la que Vueling enlaza con siete frecuencias semanales desde Bilbao.
Las Palmas, además, es un buen punto de partida para recorrer los imprescindibles de la isla, desde el histórico municipio de Arucas hasta las salinas del Bufadero, pasando Gáldar o las numerosas piscinas intermareales y enclaves surferos desperdigados por toda la isla.
Arena fina y dorada, mar turquesa, caminos y carreteras que se pierden entre las dunas y hasta una montaña mágica, el Tindaya. Fuerteventura es sinónimo de naturaleza en estado puro, de libertad, de tranquilidad lejos del bullicio. Perfecta para practicar surf, windsurf o simplemente caminar por kilómetros de playa virgen, la isla majorera y su clima seco y soleado la convierte en un refugio ideal para esquivar el invierno, descansar y desconectar.
Vueling conecta con hasta cuatro frecuencias semanales a Bilbao con la isla que fascinó a Miguel de Unamuno a principios del siglo XX y cuya enorme sombra se proyecta a lo largo de sus 100 kilómetros de longitud y 25 de anchura.
El carácter volcánico de Lanzarote sorprende al viajero a cada paso, a cada mirada. La isla, convertida en un enorme lienzo por el artista César Manrique, está repleta de lugares únicos modelados por la lava, el fuego y las mareas, rincones llenos de belleza telúrica y compleja. Desde los Jameos del Agua hasta el Parque Nacional de Timanfaya, arte y naturaleza se dan la mano e invitan a explorar con ojos abiertos esta auténtica joya que en invierno Vueling pone a tiro de piedra desde Bilbao con vuelos directos de hasta tres frecuencias semanales.
Más allá del verano, Palma de Mallorca es una ciudad cosmopolita, palpitante, acogedora y llena de vida durante todo el año. Enclavada en el corazón del Mediterráneo, la capital balear emerge como una ciudad que atrae por su amplia oferta cultural, artística, gastronómica y de ocio, por su mezcla de influencias y tradiciones de los pueblos que se han instalado en ella, por sus paseos junto al mar y sus tiendas únicas. Esta mezcolanza ha dejado su impronta en plazas y calles, y se refleja en sus edificios más emblemáticos, como la Catedral, de estilo gótico levantino, el palacio de la Almudaina, la Lonja o el Castillo de Bellver, una fortificación también de estilo gótico.
Palma, la segunda bahía más grande de España, está bañada por aguas cristalinas a las que se asoman playas de arena fina y un paseo marítimo con numerosas rutas urbanas que conectan con terrazas, restaurantes y otros recorridos que se extienden más allá del perímetro urbano. Los más sibaritas disfrutarán de su rica gastronomía, que combina productos de mar y de tierra en un recetario dominado por los arroces, las verduras y los pescados.
A solo un vuelo de distancia, Palma de Mallorca es otro de los destinos con los que Vueling conecta desde Bilbao con hasta siete frecuencias semanales.