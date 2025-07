Una innovadora guía virtual para descubrir el patrimonio de Elorrio

En estos tiempos de digitalización, los soportes papel y similares están en vías de extinción. Hoy en día, cuando queremos conocer un lugar, obtendremos la información que necesitamos a través de las Apps, QR, etc. y cada vez es más extraño llevar el plano de papel o el folleto en la mano. La guía virtual es una aplicación informática para instalar en los teléfonos. Al funcionar por geolocalización, se activará por primera vez cuando estamos en Elorrio. Después se quedará en nuestro teléfono y podremos ver los contenidos en cualquier lugar.

La guía virtual utiliza la tecnología más avanzada, es decir, realidad aumentada, inteligencia artificial, 3D, recreaciones interactivas y fotografías a 360º. El objetivo es dar a conocer el patrimonio del pueblo y ser una experiencia turística totalmente renovada a través de la narración de los principales edificios y acontecimientos del pueblo. Es un recurso para conocer el pueblo en el que se han invertido dos años de trabajo para progresivamente ir cargando y creando contenidos. Hoy en día se pueden visitar 18 ubicaciones (tanto en el casco urbano como en Argiñeta y San Agustín) vídeos, fotos, escuchar textos locutados, interacciones, etc.

No se debe de perder esta oportunidad de conocer la fundación de la villa, el funcionamiento de la tejera, la historia de las picas de Elorrio, Kurutziaga en 3D etc, a través de vídeos ilustrados, las mejores ilustraciones, o de visitar edificios privados como el convento de Santa Ana o el palacio Tola que no es posible ver de otra manera más que en 360º gracias a esta guía virtual.