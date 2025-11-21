Un centenar de jóvenes vascos rediseñan el modelo cooperativo territorial en el evento Koopaketa

Koopaketa ha marcado un antes y un después en el diálogo entre juventud y cooperativismo. El evento reunió en Dock Bilbao a jóvenes de distintas cooperativas y organizaciones con un objetivo común: impulsar una red que rejuvenezca el modelo cooperativo vasco. Un encuentro en el que más de ochenta jóvenes procedentes de ámbitos muy diversos compartieron reflexiones sobre los desafíos que afrontan en su vida laboral y social, aportando una perspectiva realista y plural del futuro cooperativo.

El encuentro lo presentaron Helena Gorroño, vicepresidenta de la Red de Jóvenes Cooperativistas de Europa de la ACI impulsada desde Konfekoop, y JonKass, periodista y músico euskaldun, quienes fueron narrando el evento a medida que daban respuesta a las preguntas más frecuentes de las generaciones jóvenes.

«El futuro cooperativo se está construyendo: ¡Tu voz cuenta! Koopatu gurekin!»

El encuentro incluyó dos mesas de diálogo centradas en el trabajo cooperativo y en cómo integrar este modelo en la vida cotidiana. En ellas intervinieron voces de distintos sectores: industria, energía, inclusión social y educación, las cuales aportaron una visión amplia del cooperativismo actual. También participaron creadoras y profesionales vinculadas al movimiento cooperativo, como Marina Vargas (@guapa.lista.y.cooperativista) divulgadora cooperativa en redes; y Lorea Argarate, experta en diseño de futuros. La jornada cerró con la presentación de HaziKoop Up!, un programa destinado a apoyar a nuevas cooperativas tecnológicas en sus primeras etapas de desarrollo.

Durante las sesiones de trabajo en grupo, las personas asistentes identificaron prioridades comunes para el futuro del cooperativismo: modelos centrados en las personas, estructuras de gobernanza más equitativas y un fuerte sentido de identidad cooperativa que facilite el relevo generacional. Las conclusiones mostraron que la juventud cooperativa está implicada y dispuesta a impulsar nuevas iniciativas, desmontando la idea de que las nuevas generaciones permanecen al margen de los proyectos colectivos