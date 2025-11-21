Un centenar de jóvenes vascos rediseñan el modelo cooperativo territorial en el evento Koopaketa

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Koopaketa ha marcado un antes y un después en el diálogo entre juventud y cooperativismo. El evento reunió en Dock Bilbao a jóvenes de distintas cooperativas y organizaciones con un objetivo común: impulsar una red que rejuvenezca el modelo cooperativo vasco. Un encuentro en el que más de ochenta jóvenes procedentes de ámbitos muy diversos compartieron reflexiones sobre los desafíos que afrontan en su vida laboral y social, aportando una perspectiva realista y plural del futuro cooperativo.
El encuentro lo presentaron Helena Gorroño, vicepresidenta de la Red de Jóvenes Cooperativistas de Europa de la ACI impulsada desde Konfekoop, y JonKass, periodista y músico euskaldun, quienes fueron narrando el evento a medida que daban respuesta a las preguntas más frecuentes de las generaciones jóvenes.
«El futuro cooperativo se está construyendo: ¡Tu voz cuenta! Koopatu gurekin!»
El encuentro incluyó dos mesas de diálogo centradas en el trabajo cooperativo y en cómo integrar este modelo en la vida cotidiana. En ellas intervinieron voces de distintos sectores: industria, energía, inclusión social y educación, las cuales aportaron una visión amplia del cooperativismo actual. También participaron creadoras y profesionales vinculadas al movimiento cooperativo, como Marina Vargas (@guapa.lista.y.cooperativista) divulgadora cooperativa en redes; y Lorea Argarate, experta en diseño de futuros. La jornada cerró con la presentación de HaziKoop Up!, un programa destinado a apoyar a nuevas cooperativas tecnológicas en sus primeras etapas de desarrollo.
Durante las sesiones de trabajo en grupo, las personas asistentes identificaron prioridades comunes para el futuro del cooperativismo: modelos centrados en las personas, estructuras de gobernanza más equitativas y un fuerte sentido de identidad cooperativa que facilite el relevo generacional. Las conclusiones mostraron que la juventud cooperativa está implicada y dispuesta a impulsar nuevas iniciativas, desmontando la idea de que las nuevas generaciones permanecen al margen de los proyectos colectivos
«Se puede trabajar y vivir de otra forma, desde modelos más justos que ponen a las personas, y no a los beneficios, en el centro. Otro sistema es posible y lo hacemos las personas que hoy estamos aquí»
«Gaurko ekitaldia oso inspiratzailea izan da, hainbeste gazte balio partekatuekin ikusteak poztu nau. Orain erronka guzti hauek egunerokotasunera proiektu erreal bezala eramatea izango da»
«Eredu kooperatiboa gazteek dituzten erronka garaikide askori aurre egiteko gai da»
El cooperativismo vasco es hoy un referente internacional, con más de 63.000 empleos generados y una fuerte presencia en múltiples sectores. A día de hoy 1,6 millones de vescos y vascas son socias de una cooperativa.
En este panorama, Koopaketa nace para acercar el movimiento a la juventud y generar vínculos entre jóvenes con experiencias distintas, creando un espacio donde compartir retos y abrir nuevas vías de co-creación. El encuentro representa el arranque de una comunidad juvenil cooperativista en Euskadi, que aspira a renovar y proyectar el modelo hacia los desafíos del futuro.
Todas las personas jóvenes interesadas en otra manera de entender la economía están invitadas a formar parte de este movimiento.
KONFEKOOP
Toda la información sobre la red está disponible en www.koopaketa.eus y en el instagram @koopaketa
Para conocer más sobre el ecosistema cooperativo de Euskadi y todas las iniciativas que se desarrollan en torno al modelo, puedes consultar:
Konfekoop – Confederación de Cooperativas de Euskadi:
info@konfekoop.coop / Tel. 945 122 050
Kooperatiben Kontseilua – Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
www.kooperatibenkontseilua.eus
info@kooperatibenkontseilua.eus / 945 12 11 55