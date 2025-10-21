Últimos días para que los autónomos y micropymes de Bizkaia puedan beneficiarse de la ayuda del Kit Digital

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La Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Bilbao ofrece asesoramiento en la solicitud del bono del Kit Digital para apoyar a las empresas del territorio en su proceso de digitalización.
El plazo de solicitud de las ayudas de Kit Digital entra en su recta final. La convocatoria de subvenciones del programa sigue abierta hasta el 31 de octubre para personas autónomas y micropymes de hasta 2 empleados. Sigue abierta también hasta la misma fecha la convocatoria para las comunidades de bienes, sociedades civiles y de explotación agraria de titularidad compartida.
En los tres años de recorrido del programa, Kit Digital ha concedido más de 830.000 bonos de ayudas, lo que equivale a más de 3.300 millones de euros. En Bizkaia estos datos se traducen en más de 12 mil autónomos y empresas beneficiadas que ya han puesto en marcha la transformación digital de su actividad.
El Bono del Kit Digital ofrece soluciones hasta en 12 áreas para los autónomos y micropymes. Los y las solicitantes del bono cuentan con una ayuda de hasta 3.000 euros para implementar una o varias de las siguientes soluciones:
– Sitio web y presencia básica en internet para diseñar tu página web, mejorar la accesibilidad, optimizar el SEO para posicionarla en buscadores…
– Gestión de procesos para digitalizar las tareas diarias en áreas como la contabilidad, inventariado, compras, logística…
– Gestión de las redes sociales para abrir nuevos perfiles o gestionar los ya existentes con el objetivo de aumentar el alcance de tu negocio en redes.
– Factura electrónica para implantar sistemas de facturación como TicketBAI, de aplicación obligatoria para todos los negocios de Bizkaia a partir de enero del 2026.
– Presencia avanzada en internet te ayudará a potenciar el posicionamiento en buscadores (SEO) de tu sitio, llevándolo a un nivel superior.
– Gestión de clientes para digitalizar la comunicación con los clientes.
– Business intelligence y analítica de cara a almacenar e integrar los datos de tus clientes.
– Comercio electrónico.
– Ciberseguridad: antimalware, correo seguro, navegación segura, detección de amenazas…
– Servicios y herramientas de oficina virtual para la colaboración en equipos de trabajo.
– Comunicaciones seguras con las que proteger las conexiones entre dispositivos.
– Marketplaces para incrementa las ventas eligiendo canales de venta adecuados…
– Puesto de trabajo seguro con el que dispondrás de un ordenador de sobremesa o portátil nuevo con garantía de soporte y atención.
El equipo de profesionales de Cámarabilbao trabaja estrechamente con las personas autónomas y las empresas para garantizar que cada negocio encuentre las herramientas digitales más adecuadas para sus necesidades. Más de 12.000 empresas de Bizkaia se han beneficiado ya de este servicio de asesoramiento para dar un impulso a su proceso de digitalización.
Si perteneces al tejido empresarial vizcaíno y quieres implantar soluciones de digitalización, ponte en contacto con la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Bilbao para ayudarte en la solicitud de la ayuda del Kit Digital. Puedes contactar a través de la web oap.camarabilbao.com, el email lagunduzdigital@camarabilbao.com o en el teléfono 944 706 500.
Las Oficinas Acelera Pyme para Kit Digital puestas en marcha por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la colaboración de Cámara de España, tienen como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.