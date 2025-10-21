Últimos días para que los autónomos y micropymes de Bizkaia puedan beneficiarse de la ayuda del Kit Digital

Desde sitio web a la compra de ordenadores

El Bono del Kit Digital ofrece soluciones hasta en 12 áreas para los autónomos y micropymes. Los y las solicitantes del bono cuentan con una ayuda de hasta 3.000 euros para implementar una o varias de las siguientes soluciones:

– Sitio web y presencia básica en internet para diseñar tu página web, mejorar la accesibilidad, optimizar el SEO para posicionarla en buscadores…

– Gestión de procesos para digitalizar las tareas diarias en áreas como la contabilidad, inventariado, compras, logística…

– Gestión de las redes sociales para abrir nuevos perfiles o gestionar los ya existentes con el objetivo de aumentar el alcance de tu negocio en redes.

– Factura electrónica para implantar sistemas de facturación como TicketBAI, de aplicación obligatoria para todos los negocios de Bizkaia a partir de enero del 2026.

– Presencia avanzada en internet te ayudará a potenciar el posicionamiento en buscadores (SEO) de tu sitio, llevándolo a un nivel superior.

– Gestión de clientes para digitalizar la comunicación con los clientes.

– Business intelligence y analítica de cara a almacenar e integrar los datos de tus clientes.

– Comercio electrónico.

– Ciberseguridad: antimalware, correo seguro, navegación segura, detección de amenazas…

– Servicios y herramientas de oficina virtual para la colaboración en equipos de trabajo.

– Comunicaciones seguras con las que proteger las conexiones entre dispositivos.

– Marketplaces para incrementa las ventas eligiendo canales de venta adecuados…

– Puesto de trabajo seguro con el que dispondrás de un ordenador de sobremesa o portátil nuevo con garantía de soporte y atención.