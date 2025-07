The Bass: gastronomía para disfrutar en el corazón de Bilbao

Situado frente al Museo de Bellas Artes de Bilbao, The Bass se ha consolidado como un referente para los amantes de la buena cocina. El restaurante ofrece una experiencia culinaria que fusiona creatividad, tradición y frescura. El local, especializado en mariscos, se distingue por su compromiso con el producto local y su dedicación al presentar platos que despiertan todos los sentidos.

Cuenta con una selección exclusiva de mariscos y pescados frescos traídos directamente del Cantábrico. Según la disponibilidad, se encuentran percebes, bogavantes, zamburiñas, almejas, rodaballos, lubinas salvajes, reyes y otras exquisiteces de calidad suprema. Esto permite los chefs, Paola e Ibon, ofrecer una amplia variedad de platos, garantizando siempre una experiencia única y de temporada para sus comensales.

Novedad

Uno de los platos más populares y representativos del restaurante es su bogavante con huevo y patatas. Un manjar que ha conquistado tanto a los locales como a los turistas que visitan Bilbao en busca de sabores auténticos. Este plato, que combina el sabor delicado y la textura suave del bogavante con la cremosidad del huevo y la simplicidad de las patatas, es una verdadera explosión de sabor. Sin duda, un clásico de la carta que no puede faltar en ninguna visita.

Pero la oferta gastronómica de The Bass no se detiene ahí. Sus deliciosos arroces (elaborados de diversas formas) conquistan a sus comensales gracias a su sabor y creatividad. Desde el arroz de maricos, pero también de solomillo y foie, hasta las carrilleras o magret de pato. Cocinados con ingredientes frescos y de calidad, se han ganado la aprobación tanto de críticos como de clientes y, recientemente, el restaurante ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para comer arroces en Bizkaia. Ya sea un arroz caldoso o un arroz seco meloso, la maestría con la que se preparan estos platos refleja el compromiso de The Bass por ofrecer una cocina de excelencia.