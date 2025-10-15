Runmatch: la motivación que necesitas para correr está a un clic

Secciones
¿Sabías que el 92% de los corredores, según un estudio con más de 1.000 participantes, reconoce que les cuesta mantener la motivación cuando entrenan solos, al mismo tiempo que el 63% de estos ni siquiera considera un grupo físico debido a horarios complicados, desplazamientos frecuentes, obligaciones familiares o cambios de turno de trabajo? Si es tu caso, la solución está en Runmatch, una red social experiencial hecha por y para runners que conecta la libertad de entrenar solo con la motivación colectiva y el apoyo de otros corredores que comprenden lo que estás viviendo. «Runmatch nace justamente para eso: para que entrenar vuelva a ser algo que se comparte, que se adapta a tu vida y que te conecta con otros dondequiera que estés. Te ayudamos a lograr tu objetivo», subraya el CEO y cofundador esta startup vasca que cuenta con el apoyo de Bilbao Ekintza, Beaz y Spri, Carlos Pindado.
Tanto en la web como en la app -estará disponible próximamente en todos los sistemas operativos del mercado-, Runmatch ofrecerá grupos virtuales adaptados a tu ritmo y objetivos. Es, por tanto, una comunidad de running donde puedes elegir una carrera o unirte a un grupo de tu comunidad en función de tus objetivos (10K, 21K, 42K, ultratrail o empezar a correr), el ritmo de carrera, grupo de edad y la proximidad geográfica. «Runmatch no solo te prepara para una carrera: te acompaña en todo el proceso, te motiva cuando faltan ganas y convierte cada meta en una experiencia compartida», resume la CFO y cofundadora, Isabel Artaza.
Por ejemplo, puedes crear un grupo propio con amigos o conocidos que viven en distintas ciudades o países para entrenar juntos virtualmente y motivarse en equipo. Una cuadrilla con distintos niveles también puede compartir plan y progresos, entrenando cada uno a su ritmo pero dentro del mismo grupo. Todos los grupos pueden invitar a nuevos miembros a unirse y compartir la experiencia. Otra posibilidad que ofrece Runmatch es poder viajar con tu grupo a carreras fuera de tu ciudad para disfrutar de nuevas experiencias que enriquezcan tu forma de vivir el running en compañía de personas que comparten tu misma pasión.
Runmatch, en definitiva, no solo prepara para una carrera: transforma tu manera de entrenar y vivir el running, ofreciendo un enfoque experiencial más allá de solo métricas o rendimiento. Y para que puedas comprobarlo por ti mismo, te ofrecen un mes de prueba gratuita para que pruebes el servicio, conozcas a sus entrenadores y nutricionistas y descubras que el cambio es real. «En Runmatch no hay bots. Detrás de cada grupo hay un entrenador y un nutricionista reales, que te guían y responden personalmente. Creemos en la tecnología, pero sobre todo en las personas», señala Artaza.
Y es que el foco no se pone en la competitividad, sino en la «motivación y la conexión. Queremos que los corredores disfruten del proceso, compartan experiencias y se sientan parte de una comunidad que les ayuda a ir más allá de lo que imaginaban», concluye Carlos Pindado.
Runmatch desembarcará por todo lo alto en la Total Energies Bilbao Night Running Fest, la prueba nocturna que el día 18 concentrará a 20.000 corredores, y que tendrá como colofón una gran fiesta post-meta. En el Partenón, su espacio propio en la fun zone ubicada junto al Museo Guggenheim, habrá música ambiente con DJ y múltiples sorpresas. «Queremos que los corredores vivan la meta como una celebración compartida, con premios, música y comunidad. Porque el esfuerzo se disfruta más cuando lo celebras acompañado», afirma el CEO de Runmatch, Carlos Pindado.
Además, los runners que se acerquen al stand y muestren en su móvil que están suscritos a la App de esta red social experiencial podrán participar en el sorteo de dorsales para la maratón de Nueva York de 2026. El premio incluye el vuelo a la capital neoyorquina, alojamiento, traslados y actividades. A este respecto, Isabel Artaza incide en que «queríamos que la recompensa simbolizara lo que somos: un viaje, una meta compartida y una historia que empieza corriendo juntos. Por eso el premio es correr la Maratón de Nueva York con Runmatch».
Y si quieres concocer de primera mano cómo esta comunidad virtual de runners puede acompañarte en tu próxima meta, Runmatch tendrá un stand propio en la Feria del Corredor de la prueba, donde también podrás participar en juegos con los que tendrás la posibilidad de ganar premios.
Con el objetivo de calentar motores antes de la Bilbao Night Running Fest, Runmatch ha lanzado el #RetoTranvía, un divertido experimento en el que un corredor intenta mantener el ritmo del tranvía entre las paradas de Euskalduna y Abandoibarra (puedes ver aquí el vídeo). Una forma de mostrar que, con motivación y comunidad, siempre puedes llegar más lejos. Como resalta Carlos Pindado, «el #RetoTranvía representa perfectamente lo que es Runmatch: esa mezcla entre diversión, superación y espíritu de comunidad. Queremos que la gente vuelva a disfrutar de correr, incluso cuando se trata de alcanzar a un tranvía».