Runmatch: la motivación que necesitas para correr está a un clic

¿Sabías que el 92% de los corredores, según un estudio con más de 1.000 participantes, reconoce que les cuesta mantener la motivación cuando entrenan solos, al mismo tiempo que el 63% de estos ni siquiera considera un grupo físico debido a horarios complicados, desplazamientos frecuentes, obligaciones familiares o cambios de turno de trabajo? Si es tu caso, la solución está en Runmatch, una red social experiencial hecha por y para runners que conecta la libertad de entrenar solo con la motivación colectiva y el apoyo de otros corredores que comprenden lo que estás viviendo. «Runmatch nace justamente para eso: para que entrenar vuelva a ser algo que se comparte, que se adapta a tu vida y que te conecta con otros dondequiera que estés. Te ayudamos a lograr tu objetivo», subraya el CEO y cofundador esta startup vasca que cuenta con el apoyo de Bilbao Ekintza, Beaz y Spri, Carlos Pindado.

Tanto en la web como en la app -estará disponible próximamente en todos los sistemas operativos del mercado-, Runmatch ofrecerá grupos virtuales adaptados a tu ritmo y objetivos. Es, por tanto, una comunidad de running donde puedes elegir una carrera o unirte a un grupo de tu comunidad en función de tus objetivos (10K, 21K, 42K, ultratrail o empezar a correr), el ritmo de carrera, grupo de edad y la proximidad geográfica. «Runmatch no solo te prepara para una carrera: te acompaña en todo el proceso, te motiva cuando faltan ganas y convierte cada meta en una experiencia compartida», resume la CFO y cofundadora, Isabel Artaza.

Por ejemplo, puedes crear un grupo propio con amigos o conocidos que viven en distintas ciudades o países para entrenar juntos virtualmente y motivarse en equipo. Una cuadrilla con distintos niveles también puede compartir plan y progresos, entrenando cada uno a su ritmo pero dentro del mismo grupo. Todos los grupos pueden invitar a nuevos miembros a unirse y compartir la experiencia. Otra posibilidad que ofrece Runmatch es poder viajar con tu grupo a carreras fuera de tu ciudad para disfrutar de nuevas experiencias que enriquezcan tu forma de vivir el running en compañía de personas que comparten tu misma pasión.