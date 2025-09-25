«Ha sido una felicidad inmensa», confiesa Axlor Riezu. «Que tus propios compañeros, gente que admiro, voten tu trabajo y lo coloquen entre los mejores del mundo, significa que todo el esfuerzo ha merecido la pena». No se trata de un premio cualquiera: en un sector en el que abundan los galardones de dudoso valor, aquí la votación la realizan los propios profesionales tras ver los casos presentados. «Por eso es tan difícil lograrlo y por eso me hace tan feliz», recalca.

De un trasplante de pelo a una vocación

Su relación con la micropigmentación capilar empezó casi por casualidad, antes de la pandemia. Tras someterse a un trasplante de pelo, buscó maneras de mejorar el resultado y camuflar las inevitables cicatrices que dejan estas intervenciones. «Ahí descubrí la micropigmentación capilar y su capacidad de transformar no solo la imagen, sino también la autoestima de las personas», recuerda.



La pandemia retrasó sus primeros pasos, pero la pasión estaba sembrada. Cuando el mundo volvió a ponerse en marcha, él lo hizo con más fuerza que nunca. No se conformó con una formación básica: viajó a Estados Unidos, Alemania e Italia para aprender de los mejores. «Mucha gente se forma una vez y ya está. Yo decidí que quería unir lo mejor de cada técnica. Por eso sigo formándome y ahora también soy yo quien transmite conocimientos a los nuevos talentos».

Responsabilidad y emoción

En Riezu Capilar, la estética se mezcla con la salud mental. «Cuando alguien acude a ti porque su problema capilar le está condicionando la vida, tienes una gran responsabilidad. No es solo un tema estético: afecta a la seguridad, a las relaciones sociales, incluso al estado de ánimo».



Los casos más complicados, lejos de asustarle, le motivan. Recuerda con especial emoción a un niño, de la misma edad que su hijo y con su mismo nombre, que sufría por una cicatriz. También a un joven madrileño, con secuelas tras un trasplante capilar, que llegó a pensar en quitarse la vida. «Gracias a la micropigmentación, recuperó la confianza en sí mismo. Esos momentos te hacen entender que este trabajo va mucho más allá de la estética».

Tendencias y retos del sector

La micropigmentación capilar está en auge en España, aunque no siempre de la manera correcta. «Hay mucho vendehúmos aprovechándose de la gente. Prometen resultados que no son realistas. Eso es peligroso», advierte Riezu.

Él prefiere ser claro y apostar por la honestidad. Por ejemplo, sobre la moda de dibujar líneas de pelo en la cabeza: «Los resultados son inmediatos y llamativos, pero con la experiencia sabemos que el envejecimiento no va a ser bueno. Hay que pensar a largo plazo para evitar arrepentimientos».

Por eso insiste en que la micropigmentación debe entenderse como una solución estética a un problema médico. De hecho, cada vez más dermatólogos derivan pacientes a su consulta. «En algunos casos, es la única forma de mejorar la imagen de una persona».

Un futuro que pasa por Bilbao

Este reconocimiento internacional coincide con un nuevo capítulo para Riezu Capilar. En las próximas semanas se incorporará a un centro médico estético en Bilbao que, asegura, «dará de qué hablar», sostiene el experto. Será un paso más en un camino que combina la micropigmentación con técnicas de medicina capilar y aparatología avanzada. “El futuro pasa por estrechar lazos con la medicina y la estética. Queremos ofrecer soluciones integrales a quienes sufren alopecia difusa o avanzada”, apunta.



En el barrio de Sarriko, donde se ubica su centro, ya son muchos los clientes que confían en su criterio. Para él, más que un negocio, es una vocación. «Al principio muchos pensaban que estaba loco, que si esto fuera buen negocio ya existiría. Pero hice caso a mi intuición, y aquí están los frutos».



Lejos de dormirse en los laureles, este bilbaíno finalista en Madrid tiene claro que los premios son un estímulo, pero no un objetivo en sí mismos. «Con premios o sin ellos, me siento afortunado de que la gente me elija para enfrentar su situación capilar. Ese es el verdadero reconocimiento».