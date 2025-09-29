Restaurantes de Vitoria-Gasteiz reinventan sus cartas para envolver los paladares en sabores de otoño

Secciones
En Vitoria-Gasteiz los restaurantes también viven su particular comienzo de curso. Coincidiendo con el inicio del otoño, reinventan algunos de sus platos y pintxos para seguir sorprendiendo a los paladares más exigentes. Lo único que se mantiene inalterable dentro de estas propuestas gastronómicas es la apuesta por el producto de cercanía, la originalidad en ingredientes y presentaciones, así como una amplia carta de vinos que incluye las mejores referencias de Rioja Alavesa. Ejemplo de todo ello son los diez restaurantes que te presentamos a continuación.
El Restaurante Waska, dirigido por el reconocido chef Carlos Dávalos, da la bienvenida al otoño con una carta renovada cargada de creatividad, sabores de temporada y guiños a la tradición gastronómica vasca. La gran novedad llega además con su traslado, a partir de octubre, al céntrico local donde durante décadas se ubicó el mítico restaurante El Mesón, en la calle Ramón Ortiz de Zárate, 5. En este nuevo espacio, Dávalos vuelve a demostrar por qué está considerado uno de los grandes talentos culinarios de Euskadi. Su propuesta para el otoño combina producto local, técnica impecable y un sello personal que le ha llevado a destacar en certámenes de pintxos y menús.
Entre las novedades y clásicos de la casa, destacan las croquetas de queso Idiazábal, chipirones o txistorra; las zamburiñas a la plancha con ajilimosis; los mejillones en jugo de tomate y albahaca; o el tiradito de pez mahi-mahi con salsa de ostras y cítricos. La hamburguesa de vaca con mayonesa de hoisin y cecina de Angus, el risotto de espinacas con parmesano y las emblemáticas kokotxas de bacalao siguen siendo imprescindibles de la carta.
El Waska también apuesta por propuestas de temporada como el carpaccio de ventresca de atún rojo Balfegó con gel de limón y cremoso de hinojo, las alcachofas confitadas en flor o las alternativas veggies —hummus de alubia pinta alavesa y tabulé de quinoa y bulgur—, siempre con la posibilidad de adaptar los menús a personas celíacas.
Los menús de grupo, premiados en diversas ocasiones, también se visten de otoño con recetas que equilibran tradición e innovación:
• Menú 1 (50 €): crema de calabaza y naranja, carpaccio de chuleta madurada, arroz negro meloso de chipirones y bacalao confitado con cremoso de coliflor.
• Menú 2 (40 €): croquetas de chipirón, vichysoisse de manzana, ensalada de queso brie e ibérico, risotto de boletus e Idiazábal y bacalao al pil pil de remolacha.
• Menú 3 (45 €): ajoblanco de espárragos, ensalada de bacalao con romesco de avellanas, carrilleras al Oporto y corvina asada con mantequilla de gambas.
Todos ellos maridados con vinos de Rioja Alavesa, Rueda, sidra o rosados, y culminados con postres artesanales.
El restaurante también ofrece menú del día y de fin de semana por 23,50 y 38 euros, respectivamente.
Con esta apuesta, Waska inicia una nueva etapa en el corazón de Vitoria-Gasteiz, donde invita a sus clientes a descubrir la esencia del otoño a través de una experiencia gastronómica de proximidad y excelencia
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Ramón Ortiz de Zarate, 5
Teléfono:945 564 935
Email: restaurantewaska@gmail.com
Crear nuevas recetas con productos de cercanía no es solo una filosofía para el chef Luis Ángel Plágaro, sino su auténtica pasión. En Sukalki, restaurante colaborador oficial de Slow Food, esta búsqueda constante de innovación se traduce en una carta que cada año sorprende con novedades, siempre con ingredientes de kilómetro cero. Gracias a la estrecha relación de Luis y Leticia Plágaro con los productores locales, cada producto que entra en su cocina llega directamente de las huertas y granjas de la zona.
El resultado es una selección de platos que ya se han convertido en clásicos por su sabor y originalidad. Entre las opciones más demandadas están los espárragos rebozados, el sukalki de ragú y el estofado de ternera ecológica de Maturana con quesadillas de Idiazabal. También destacan las alcachofas de Tudela con verduritas de temporada salteadas, el jamón de Euskaltxerri con pan de cristal y las irresistibles brochetas de potro.
Pero si algo define a Sukalki es la creatividad sin límites. Prueba de ello son propuestas como la picanha de wagyu con miel del Gorbea, el ceviche de lubina salvaje o el tataki de atún rojo salvaje de almadraba. Y para los amantes de la carne, la joya de la casa: la t-bone top, un corte exclusivo de lomo bajo y solomillo con 40 días de maduración, que garantiza una jugosidad y ternura excepcionales con un sabor inigualable.
Este otoño, Sukalki te invita a descubrir un nuevo sabor: una carta renovada que combina tradición e innovación, con guiños a la estación y los mejores productos locales de temporada.
En Sukalki, cada plato es un homenaje al producto local, donde la tradición y la innovación van siempre de la mano, con un nuevo sabor para este otoño que no dejará indiferente a nadie.
El veterano Restaurante Dólar, uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital alavesa, inicia el otoño con una propuesta gastronómica completamente renovada. Durante décadas fue un referente en pintxos y raciones ‘de toda la vida’, pero bajo la dirección de Sonia Muiño y con el talento creativo del chef Juan Coreses, el histórico establecimiento vive una nueva etapa en la que tradición y modernidad se dan la mano.
Coreses, ganador del premio Martiko 2024 y considerado una de las jóvenes promesas más destacadas de la cocina nacional, ha diseñado una carta que apuesta por sabores intensos y originales. Entre sus creaciones premiadas se encuentran la trucha en río de escabeche —pasta fresca rellena de tartar de trucha, con un delicado escabeche de zanahoria y vainilla, y coronada con una teja de tinta de calamar y albahaca— y las nuevas virtudes del pato, un homenaje al ave que combina jugo de pato, fermentado de frutos rojos y sorprendentes texturas.
La carta otoñal incorpora también platos que reinterpretan la cocina tradicional. Destaca el canelón de cocido a la zamorana, un guiño a la tierra natal del chef, servido en tres partes —crema, caldo y canelón relleno de la carne—, pensado para compartir y disfrutar con calma en los meses más fríos.
Reconocido por otros premios recientes, como el segundo puesto en el campeonato nacional de Bocadillo de Autor y el tercero en el de Jamón Joselito, Coreses plasma en el Dólar una filosofía clara: la esencia del guiso de la abuela, pero reinventado con técnicas jóvenes y actuales.
Con esta nueva carta, el Restaurante Dólar invita a sus clientes a descubrir una temporada de sabores únicos para este otoño, consolidando su estatus como punto de encuentro imprescindible en la gastronomía alavesa
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Florida, 26 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 23 00 71
Precio aproximado de carta: 48 €
El Restaurante Ballarin, bajo la dirección del chef Eneko Ochoa de Eribe, se ha consolidado como una de las paradas gastronómicas imprescindibles en Vitoria-Gasteiz. Su propuesta, que combina tradición e innovación, sigue evolucionando para ofrecer a los clientes una experiencia culinaria única.
Cada creación de Ballarin nace del cuidado por el producto y la atención al detalle, con sabores intensos y equilibrados que se disfrutan tanto en los platos clásicos como en las apuestas más contemporáneas, siempre acompañados de una bodega en constante renovación.
Este año, Ballarin ha reforzado su apuesta por el tardeo y la cocina ininterrumpida durante los fines de semana, ampliando su carta de picoteo con propuestas que despiertan los sentidos. Entre las nuevas incorporaciones destacan el carpaccio de chuleta con miel, las rabas de chipirón, la ensaladilla con cigalas y vieiras, el pulpo a la parrilla o el tartar de salmón con guacamole.
En el capítulo más dulce, el restaurante sorprende con la torrija caramelizada y el brownie con esféricos de frambuesa, a los que se suman nuevas referencias en su bodega, como vinos dulces tipo Oloroso, además de clásicos imprescindibles como el Rioja Crianza o el Verdejo.
Con esta evolución, Ballarin reafirma su compromiso con los sabores de calidad y las experiencias gastronómicas memorables, adaptándose a los nuevos hábitos de disfrute sin renunciar a la esencia que lo ha convertido en referente.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Herrería, 8 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 21 20 21
¿Qué hacer en La Escotilla? ‘Vermutear’, ‘coctelear’, tardeo y tapeo informal o una celebración siempre en cualquier época del año. ¿Qué comer? Puedes disfrutar de una excelente barra de pintxos y raciones, ‘marisquear’ sin sustos ni formalismos.
Una de las últimas incorporaciones es el ‘vermutstän’, el arte de prepararte tú mismo el vermut. Se dispone una botella de vermut con unos 5 tragos, junto con unas pipetas de angostura y ginebra, para que el cliente experimente y pueda probar cómo es su vermut ideal.
Para acompañar ese vermut, destacan las rabas caseras que se preparan a diario en el local, una delicia clásica de los fines de semana que en La Escotilla se pueden consumir cualquier día de la semana.
Además, en la carta de barra se incluye nuestro talochip de atún rojo con mahonesa trufé, el planchadito de papada y queso con salsa secreta o una sabrosa tortilla de bacalao guisada al pil pil con cebolla.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ San Prudencio, 5 bajo (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 002 627
Web: www.laescotilla.com
Menús La Escotilla: 48 € / Menú del arrocero: Lunes a viernes mediodía: 23,5 €, IVA incluido / Menú degustación de marisco: 55 euros / Carta: 25/30 €
Pedidos para domicilio: GLOVO
Renovarse para seguir siendo los de siempre como desde hace más de 12 años. Los nuevos platos diseñados por Josean Merino para PerretxiCo, buscan lo que siempre se busca cuando se acude a una taberna: disfrutar.
Para este otoño, la propuesta de raciones nuevas incluye aperitivos como el brioche de anchoa Ortiz con ‘mantequeso’ y tomate, un carpaccio de txuleta con mahonesa trufada, mostaza, Idiazabal y almendras tostadas. En la sección de carnes, llegan dos platos muy sugerentes como el lagarto de cerdo con salsa perrens y unas clásicas, pero no menos sabrosas, carrilleras de cerdo al vino tinto. Para los amantes de la comida que nos traen los barcos desde el mar, los chipirones encebollados a lo Pelayo. Un plato clásico, con sabor y que a muchos les recordará tiempos pasados.
Para acabar una velada o después de unas raciones en la barra o en las mesas altas, como novedad se propone un postre sencillo pero efectivo: un pan brioche con helado de vainilla para los más disfrutones.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ San Antonio, 3 bajo (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 137 221
Web: www.perretxico.es
Menús: A partir de 26,50 €
Menú del día: 18,50 €
Luis Hernani, cocinero y gerente del Mano Lenta, acumula premios, reconocimientos y galardones cada año. Durante 2024 fue elegido por el público como el ganador de la segunda edición de los premios Araba. Sin duda, el Mano Lenta es un referente que colabora con los mejores restaurantes de Vitoria-Gasteiz en preparar la cena del Basque Culinary Center elegido por el público.
Un reconocimiento que se une a premios como el recibido en la tercera edición del Campeonato de Pintxos tradicionales de Euskadi y Navarra, donde se hizo con la txapela de ganador con una elaboración de pimientos y bacalao. Además, el local de Pintor Tomás Alfaro no destaca únicamente por sus elaboraciones culinarias; su servicio de sala ha ganado recientemente el primer Campeonato de Sala de Euskadi.
Toda la experiencia de sus premios se transmite en cada plato que sale de su cocina, la cual es un tributo a sus raíces que combina cocina tradicional con
toques vanguardistas inspirada en sabores de los guisos de antaño. Luis se encuentra entre las nuevas generaciones que investigan la gastronomía como filosofía de vida.
Para este 2025 Mano Lenta incorpora nuevas experiencias además de un menú estaciones que utiliza lo mejor de cada temporada.
Con referencia a los grupos incorpora de 3 tipos:
Menú Eguzki: Ensaladilla rusa con gambas al ajillo con algas y brotes. Luego compartimos merluza con salsa de bogavante, tarrina de ibérico, y de postre torrija caramelizada. 46 €
Menú Euria: Entrantes, tigre de Bogavante, picaña de vaca.,etc. Para compartir, lubina a la parrilla con patatas panadera, entrecot de vaca a la parrilla y de postre tarta de queso al horno. 56 €
Menú Zerma: Comenzamos con croquetas caseras de la casa, entrantes tarrina de foie, carpaccio de bacalao y sopa de marisco. Rodaballo salvaje a la parilla con pil pil. Después compartimos txuleta de vaca madura con su guarnición. De postre, Goxua ‘mano lenta’ con almendra tostada.
Todos los menús van acompañados de una amplia bodega con más de 200 referencias.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Tomás Alfaro, 11 bajo (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 01 22 77
Web: www.manolentarestaurante.es
Email: info@manolentarestaurante.es
Aitor, tercera generación de la familia Ocio, ha completado su formación de una vida entre pucheros en el Basque Culinary Center. De sus fogones continúan saliendo las cazuelitas que siempre han triunfado en La Bodeguilla de Lanciego: asadurilla de cordero, caracoles, bacalao, achoas, revuelto de perretxikos… Preparan con esmero carnes y pescados como chuletón y rodaballo pero, sin duda, el plato estrella es el besugo.
Los abuelos de Aitor María Querejazu y Pepe Ocio abrieron en el 59 La Bodeguilla en el número 60 de la calle Olaguíbel, comenzaba la aventura culinaria con las cazuelitas de asadurilla, callos o bacalao que María preparaba con mimo.
Este año cumplen 65 años en la capital vasca, en un veterano y reconocidísimo local recomendado en la edición de los Soles Guía Repsol desde 2023, cuya gerencia corre a cargo de María Victoria Martínez de la Puente, José María Ocio y su hijo Aitor, que recoge el testigo gastronómico de sus familia incorporando los toques vanguardistas de su paso por el Basque Culinary Center.
Para ello siguen dando prioridad a los platos de toda la vida, con el mejor producto autóctono y de temporada. A cualquier cliente que preguntes, sus recetas estrella son el besugo, el rodaballo y las chuletas. Su carta tiene entrantes, para compartir en el centro de la mesa: ensaladas, espárragos, puerros a la vinagreta, boquerones caseros con ajo, perejil y alegrías riojanas, bonito con guindilla, salmón ahumado con mantequilla y limón endivias con anchoas, ventresca de bonito con cebolleta y alegrías, cogollos con anchoas, morcilla de Briviesca a la plancha o foie con mermelada y tostas. Cazuelitas como asadurillas de cordero, caracoles a la alavesa, bacalao con tomate, anchoas a la cazuela, revuelto de perretxikos, morcilla con tomate o pimientos del piquillo asados. Y luego vienen los mariscos y los pescados. Nécoras, centollos, bueyes, gambas, camarones, percebes, bogavantes, almejas… Y los ya mencionados besugo y rodaballo, además de cogote de merluza, chipirones o angulas.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Olaguíbel, 60 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 25 00 73
En la Plaza del Renacimiento se presenta en un amplio, selecto y luminoso espacio El 2, un establecimiento que combina una decoración muy exclusiva y vintage, que ofrece desayunos y almuerzos antes de comenzar con el vermut. En los días laborables disponemos de menú del día con 3 entrantes a elegir, con un plato principal de carne y pescado y postre. Los fines de semana disponemos de un menú más completo.
Hay un producto estrella ‘La Vacuna’, una hamburguesa que ha ganado el certamen Burger Combat Regional de 2022. Pero, además, la carta de este restaurante se divide en entrantes fríos, calientes, carnes y pescados. Se trata de producto de primera calidad con una cuidada elaboración. Hay entrantes como la ensaladilla de txangurro, patatas el 2, piruletas de langostinos, atún de Bermeo marinado en tartar y sashimi con salsas de soja y kimchie.
También hay raviolis de rabo o taco de pollo. Entre los pescados destacan las láminas de bacalao con pimientos asados al carbón, patata y su pilpil y los chipirones rellenos a la brasa. Y de las carnes, llama la atención el taco de solomillo braseado con verduras salteadas, cremoso de boniato y su jugo o las albóndigas de pollo de corral con foie y trufa. Un proyecto que aspira a ser un escaparate gastronómico moderno y de producto, con elaboraciones basadas en las antiguas recetas vascas, pero con un toque internacional. Su lema: «Cocina de fusión con producto local».
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Plaza Green Capital. C/ Manuel Iradier 37-39 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 279 275
Email: reservas@el2gasteiz.com
Puerta Grande se ubica en plena Plaza del Renacimiento, frente al Iradier Arena, con una amplia terraza para disfrutar de unos excelentes pintxos desde primera hora, seguir con un elegante aperitivo o pasar un divertido tardeo antes de que llegue la cena. Además, durante las fiestas es un lugar donde acaba el paseíllo de ida de la comisión de Blusas y Neskas y de donde parte el de vuelta. Música, fanfarrias y divertidos juegos se practican en este lugar para grandes y pequeños.
Unos días de jolgorio para los que el restaurante ha creado un menú bastante elaborado que comienza con una crema de zanahoria con crujiente de puerro. Luego hay entrantes para compartir: jamón ibérico con pan de cristal y tomate rallado, degustación de croquetas, alcachofas de Navarra con lascas de parmesano, y langostinos salteados con ajo y perejil. Después, un sorbete de mandarina al txakoli antes de que llegue el turno de los principales: penca rellena de bacalao y langostinos con salsa de karramarro y lingote de cordero con cremoso de patata trufada. Y, de postre, tarta de la Virgen.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: Pl. del Renacimiento, 1 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 308 640