Restaurantes de Vitoria-Gasteiz reinventan sus cartas para envolver los paladares en sabores de otoño

Waska

El Restaurante Waska, dirigido por el reconocido chef Carlos Dávalos, da la bienvenida al otoño con una carta renovada cargada de creatividad, sabores de temporada y guiños a la tradición gastronómica vasca. La gran novedad llega además con su traslado, a partir de octubre, al céntrico local donde durante décadas se ubicó el mítico restaurante El Mesón, en la calle Ramón Ortiz de Zárate, 5. En este nuevo espacio, Dávalos vuelve a demostrar por qué está considerado uno de los grandes talentos culinarios de Euskadi. Su propuesta para el otoño combina producto local, técnica impecable y un sello personal que le ha llevado a destacar en certámenes de pintxos y menús.

Entre las novedades y clásicos de la casa, destacan las croquetas de queso Idiazábal, chipirones o txistorra; las zamburiñas a la plancha con ajilimosis; los mejillones en jugo de tomate y albahaca; o el tiradito de pez mahi-mahi con salsa de ostras y cítricos. La hamburguesa de vaca con mayonesa de hoisin y cecina de Angus, el risotto de espinacas con parmesano y las emblemáticas kokotxas de bacalao siguen siendo imprescindibles de la carta.

El Waska también apuesta por propuestas de temporada como el carpaccio de ventresca de atún rojo Balfegó con gel de limón y cremoso de hinojo, las alcachofas confitadas en flor o las alternativas veggies —hummus de alubia pinta alavesa y tabulé de quinoa y bulgur—, siempre con la posibilidad de adaptar los menús a personas celíacas.

Los menús de grupo, premiados en diversas ocasiones, también se visten de otoño con recetas que equilibran tradición e innovación:

• Menú 1 (50 €): crema de calabaza y naranja, carpaccio de chuleta madurada, arroz negro meloso de chipirones y bacalao confitado con cremoso de coliflor.

• Menú 2 (40 €): croquetas de chipirón, vichysoisse de manzana, ensalada de queso brie e ibérico, risotto de boletus e Idiazábal y bacalao al pil pil de remolacha.

• Menú 3 (45 €): ajoblanco de espárragos, ensalada de bacalao con romesco de avellanas, carrilleras al Oporto y corvina asada con mantequilla de gambas.

Todos ellos maridados con vinos de Rioja Alavesa, Rueda, sidra o rosados, y culminados con postres artesanales.

El restaurante también ofrece menú del día y de fin de semana por 23,50 y 38 euros, respectivamente.

Con esta apuesta, Waska inicia una nueva etapa en el corazón de Vitoria-Gasteiz, donde invita a sus clientes a descubrir la esencia del otoño a través de una experiencia gastronómica de proximidad y excelencia