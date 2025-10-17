De tallo erguido y cilíndrico, con hojas que lo envainan e inflorescencias blanquecinas, la planta de arroz crece en prácticamente todos los lugares del planeta y es el alimento más consumido del mundo. Este grano además de ser versátil, tiene la capacidad de convertir un plato corriente en uno sofisticado, combina con prácticamente todo y es una de las materias primas del chef José González, que desde su cocina, en el restaurante Kantal, se dedica a defender a fuego y a innovar recetas basadas en este ingrediente que domina buena parte de su carta.

Melosos, caldosos o a la brasa; con pato y foie, rabo de vaca o chipirón con sobrasada, para comer solo o compartir, los platos de arroz de Kantal son enseñas que ondean en todas las temporadas, aunque con diferentes elaboraciones, puntos de cocción y acompañamientos. Desde el asturiano Pitu de Calella hasta el valenciano Señoret, pasando por el de carrillera y atún salvaje, o por las nuevas incorporaciones (por ahora fuera de carta), con cola de gamba de Huelva junto a yemas de erizo gallego o con cantarellus y wagyu de Kagoshima, el arroz es la auténtica estrella de Kantal y brilla con luz propia.

Kantal, que levantó la persiana hace apenas dos años en Sarriko, ya cuenta con una filial en El Ensanche, un nuevo local al que José González ha transmitido el ADN de su restaurante original, una cocina sencilla pero mimada y elaborada con productos de temporada y de máxima calidad. «Hacemos cosas simples, pero no convencionales», resume el chef cordobés, que añade que cada uno de sus platos de arroz también tiene su propia personalidad, algunos llevan vino fino Montilla Moriles, otros ginebra, brandy y hasta cerveza.

Además de arroces, la carta de Kantal está dominada por las carnes a la brasa de vacas gallegas, frisonas y rubias, con las que se sirve al comensal tiernas y jugosas chuletas con matices intensos. Pescados frescos a la brasa, langostas con huevos fritos, bogavante azul gallego y begihaundis forman parte del repertorio gastronómico de González, que se completa con verduras a la brasa y una de las comandas más solicitadas, las alcachofas con papada ibérica de bellota a la brasa.