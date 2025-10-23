Secciones
El mercado inmobiliario vizcaíno vive un momento de vértigo: compraventas y precios en máximos, con una demanda que desborda la oferta. Navegar este entorno sin ayuda ya no es valiente, podría incluso ser temerario si no se realiza con conocimiento específico. Los datos, lo avalan, en Bizkaia, el precio medio ronda los 3.000 €/m² y en Bilbao supera los 3.200 €/m².
La brecha entre barrios recuerda una montaña rusa: en Indautxu o Abando rebasan los 4.500 €/m², mientras que en Zorrotza apenas llega a 2.500. A nivel nacional, la vivienda usada se encareció un 15,3 % interanual hasta 2.517 €/m², y en Bizkaia las ventas crecieron un 14,8 % en 2024 con un tiempo de comercialización de sólo 120 días. Estos números impresionan, pero también esconden riesgos: un precio mal ajustado o un contrato mal redactado puede costar miles de euros.
Por eso conviene reflexionar. ¿Estás seguro de que conoces el mercado mejor que quien lo pisa a diario? Un asesor experto sabe cómo fijar un valor realista y competitivo, domina el marketing digital para que tu anuncio llegue a los compradores adecuados y negocia cada oferta como si fuera propia. Además, conoce al dedillo la normativa urbanística, los impuestos, las cargas, así como el conglomerado administrativo: un error en estos detalles puede convertir una venta en pesadilla. Esa combinación de conocimientos separa a los profesionales que ofrecen garantías sólidas, respecto a aquellos “intrusos” que se adentran en el mercado inmobiliario aprovechando la ola de un mercado en alza.
Confiar en empresas con reputación y resultados demostrados (y no en aquellas que, por comodidad, se localizan en las cercanías de nuestra vivienda), siempre es mejor para evitar problemas que conlleven disgustos o errores de envergadura. Quorum Grupo Inmobiliario es prueba de ello: con 25 años en Bizkaia y miles de operaciones, y la confianza -incluso- de los grandes players del mercado como promotoras o inversores, ha aprendido que cada distrito o cada zona tiene sus matices. Su red de ocho oficinas combina asesores formados y con bagaje, profesionales de marketing inmobiliario y un departamento jurídico propio, de hecho, son los únicos en Bizkaia en contar con un equipo de abogados especialistas en la materia para asesorar y supervisar cada operación inmobiliaria. Ofrecen una primera consulta legal gratuita y acompañan al cliente desde la valoración hasta la firma, aportando claridad en herencias, divorcios y transacciones complejas. Su apuesta por la transparencia y la formación continua les ha ganado la confianza de la mayoría de sus clientes.
Si vives en Bizkaia, sabes que aquí no basta con colgar un cartel. El mercado no perdona errores, y una decisión precipitada puede costar un sueño. Contar con un aliado experto y con garantías no es un capricho, es la línea de seguridad que separa del abismo. En la última campaña de Quorum han contado con la presentadora Anne Igartiburu, que resume sus palabras en: «Yo elijo Quorum» gracias a «su equipo de profesionales, que lo hace todo mucho más fácil«. Y es que cualquier transacción inmobiliaria, de compra, venta o inversión es una decisión muy relevante, y es preciso tener tranquilidad para ejecutar la operación completa con rigor, honestidad y total transparencia. Tu patrimonio merece estar protegido, y la elección de un aliado con garantías marca la diferencia entre cerrar un buen trato o lamentar un descuido.
Grupo Inmobiliario Quorum
Web: www.inmobiliariaquorum.com
Algorta
Barakaldo
Bilbao
Basauri
Etxebarri
Galdakao
Getxo
Santutxu