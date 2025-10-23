El mercado inmobiliario vizcaíno vive un momento de vértigo: compraventas y precios en máximos, con una demanda que desborda la oferta. Navegar este entorno sin ayuda ya no es valiente, podría incluso ser temerario si no se realiza con conocimiento específico. Los datos, lo avalan, en Bizkaia, el precio medio ronda los 3.000 €/m² y en Bilbao supera los 3.200 €/m².

La brecha entre barrios recuerda una montaña rusa: en Indautxu o Abando rebasan los 4.500 €/m², mientras que en Zorrotza apenas llega a 2.500. A nivel nacional, la vivienda usada se encareció un 15,3 % interanual hasta 2.517 €/m², y en Bizkaia las ventas crecieron un 14,8 % en 2024 con un tiempo de comercialización de sólo 120 días. Estos números impresionan, pero también esconden riesgos: un precio mal ajustado o un contrato mal redactado puede costar miles de euros.

Por eso conviene reflexionar. ¿Estás seguro de que conoces el mercado mejor que quien lo pisa a diario? Un asesor experto sabe cómo fijar un valor realista y competitivo, domina el marketing digital para que tu anuncio llegue a los compradores adecuados y negocia cada oferta como si fuera propia. Además, conoce al dedillo la normativa urbanística, los impuestos, las cargas, así como el conglomerado administrativo: un error en estos detalles puede convertir una venta en pesadilla. Esa combinación de conocimientos separa a los profesionales que ofrecen garantías sólidas, respecto a aquellos “intrusos” que se adentran en el mercado inmobiliario aprovechando la ola de un mercado en alza.