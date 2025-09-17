¿Quieres renovar tu hogar? Estas empresas alavesas de decoración te ayudan

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Con la vuelta a rutina tras el verano llega también el momento de pasar más tiempo en casa. Es muchas veces entonces cuando te das cuenta de qué es aquello que falta en tu hogar, cuáles son esos elementos que necesitan una actualización y los detalles que cambiarías. Si estás en esa situación aquí te mostramos una selección de expertos en interiorismo y construcción que te pueden ayudar en el proceso.
En Jorge Fernández pueden decir que están a la vanguardia del estilo y el equipamiento de interiores de la mano de profesionales se forman constantemente para ir a la última. Es por ello que ya están incorporanso las tendencias 2026 en decoración para el hogar.
Sobre el uso de la luz y el color
A pesar de que termine el verano, los tonos que revolucionarán cocinas, salones y cualquier rincón de tu casa serán suaves y muy naturales: verdes oliva o musgo claros, terracotas, grises cálidos… manteniendo las bases neutras y terrosas. El moca se quedará como color neutro contemporáneo. En contraste con los hasta ahora espacios minimalistas, añadiremos notas de color vibrante en detalles decorativos para romper con la monotonía de la estancia a decorar.
Para iluminar los distintos rincones, combinaremos la iluminación inteligente regulable por sistemas de voz o app y sensores de movimiento, con lámparas escultóricas, explotando todo su potencial decorativo. La luz ambiental integrada en estanterías, zócalos y armarios jugará un papel funcional y complementario a las otras luces. La iluminación es un lenguaje que define la identidad de cada espacio, desde piezas escultóricas hasta diseños minimalistas, cada luminaria proyecta una experiencia diferente.
La textura, la gran protagonista
Las texturas aportan dimensión, vibración y temperatura al color. Materiales como el lino, la madera sin tratar o las fibras vegetales magnificarán esos colores suaves y los harán más orgánico. El textil del sofá o los cojines marcan la diferencia. Con pequeños gestos como cambiar la vajilla, la ropa de cama o los manteles podremos dar al espacio otro estado de ánimo.
Todos los detalles cuentan, los objetos decorativos como jarrones o cuadros también romperán con la linealidad y aportarán frescura.
La cerámica
La usaremos no sólo para revestir paredes y suelos, sino también para mobiliario, platos de ducha y lavabos. Adaptando texturas cerámicas sedosas a cualquier superficie y de estilos inspirados en la naturaleza, conseguimos un aspecto elegante, resistente, sostenible y de acabados sorprendentes. La piedra y la madera seguirán siendo los más solicitados.
El mobiliario
Como el diseño de interiores en general, el mobiliario estará marcado por la orientación a la personalización y la sostenibilidad. Priorizaremos el diseño bajo demanda ofreciendo productos que se ajustan a distintas edades y estilos de vida, con muebles multifuncionales y modulares, mesas expandibles, escritorios plegables, o sofás cama, adaptables a hogares híbridos. La sostenibilidad se refleja en la longevidad y versatilidad de los materiales, del uso de pinturas sin químicos, y de procesos de producción con bajo impacto medioambiental.
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Los Herrán, 30 y C/ Paduleta, 53 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 244 250
Email: correo@jfgrupo.es
Soho Interiores inicia una nueva temporada con novedades en diseños, acabados, colores e innovaciones de sus fabricantes más importantes: Treku, Emede Design o las cocinas del fabricante gallego Gogoci, entre otros, de cara a afrontar el otoño-invierno. Para ello, han adaptado su espacio a estas novedades para que, si les visitas, su equipo de interioristas puedan asesorarte y ofrecerte soluciones que se adapten a todas las necesidades del hogar, con productos de calidad, diseños muy cuidados y en una línea de precios muy competitiva. Aunque, para poder ofrecerte una atención más personalizada y cuidada, es recomendable concertar una cita previa para poder recibirese servicio que estás buscando.
De hecho, en Soho Interiores se esfuerzan desde el principio para que la experiencia de compra de un mueble o la realización de un proyecto sea grata y amena. Tal es así que incluso sus equipos de montajes están completamente involucrados en esta filosofía, lo cual se traduce en su capacidad para ofrecer un servicio muy cuidado de montaje y finalización de proyectos.
Porque en Soho Interiores eealizan todo tipo de proyectos de amueblamiento, al mismo tiempo que ofrecen ideas de cómo poder adaptar tu espacio para que consigas un hogar que cumpla con todas tus necesidades. Para ello, están en continua búsqueda de los productos, acabados y tendencias de mercado más interesantes y le dedican el máximo cuidado a la selección de elementos para terminar los proyectos, como la iluminación, alfombras o incluso tejidos para cojines o ropa de cama.
¡Visítales y compruébalo en primera persona!
MÁS INFORMACIÓN
Dirección: C/ Fueros, 24, bajo (Vitoria – Gasteiz)
Teléfono: 945 142 847 / 618 843 506 (También WhatsApp)
Email: info@sohointeriores.com
Facebook: @Soho-Interiores
Instagram: @sohointeriores
Fit Energy es una empresa especialista en iluminación Led en constante evolución y mejora en el sector de la eficiencia energética. Con una amplia experiencia y trayectoria está plenamente consolidada en el sector energético, siendo el almacén eléctrico de referencia en Vitoria.
Con un nuevo almacén de material eléctrico y Led, son expertos en todo tipo de materiales eléctricos, en herramientas de mano y son también distribuidores y fabricantes de iluminación Led marca Filux. Además, cuenta con un equipo de más de 20 profesionales del sector de la iluminación Led, motivados, implicados y al servicio de la innovación y la mejora continua, guían el cliente en el proceso de elección de los mejores materiales.
A ello hay que sumarle que en Sagasti disponen de todas las novedades y tendencias en materiales de construcción. Un gran almacén de materiales de construcción (cerámicas, baños, suelos, puertas, cocinas, ventanas, cementos, ladrillos…) en el que podrás encontrar una amplísima selección de marcas al mejor precio del mercado para cubrir todas las necesidades del profesional. y un nuevo pabellón con más de 1000 m2 de exposición y venta de materiales de construcción.
MÁS INFORMACIÓN
Jundiz:Portal de Zurbano, 13 (Vitoria-Gasteiz)
Teléfono: 945 29 27 73
Web: www.fitenergy.es