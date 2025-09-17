¿Quieres renovar tu hogar? Estas empresas alavesas de decoración te ayudan

Jorge Fernández

Ya disponibles las tendencias 2026 en decoración de hogar

En Jorge Fernández pueden decir que están a la vanguardia del estilo y el equipamiento de interiores de la mano de profesionales se forman constantemente para ir a la última. Es por ello que ya están incorporanso las tendencias 2026 en decoración para el hogar.

Sobre el uso de la luz y el color



A pesar de que termine el verano, los tonos que revolucionarán cocinas, salones y cualquier rincón de tu casa serán suaves y muy naturales: verdes oliva o musgo claros, terracotas, grises cálidos… manteniendo las bases neutras y terrosas. El moca se quedará como color neutro contemporáneo. En contraste con los hasta ahora espacios minimalistas, añadiremos notas de color vibrante en detalles decorativos para romper con la monotonía de la estancia a decorar.

Para iluminar los distintos rincones, combinaremos la iluminación inteligente regulable por sistemas de voz o app y sensores de movimiento, con lámparas escultóricas, explotando todo su potencial decorativo. La luz ambiental integrada en estanterías, zócalos y armarios jugará un papel funcional y complementario a las otras luces. La iluminación es un lenguaje que define la identidad de cada espacio, desde piezas escultóricas hasta diseños minimalistas, cada luminaria proyecta una experiencia diferente.

La textura, la gran protagonista



Las texturas aportan dimensión, vibración y temperatura al color. Materiales como el lino, la madera sin tratar o las fibras vegetales magnificarán esos colores suaves y los harán más orgánico. El textil del sofá o los cojines marcan la diferencia. Con pequeños gestos como cambiar la vajilla, la ropa de cama o los manteles podremos dar al espacio otro estado de ánimo.

Todos los detalles cuentan, los objetos decorativos como jarrones o cuadros también romperán con la linealidad y aportarán frescura.

La cerámica



La usaremos no sólo para revestir paredes y suelos, sino también para mobiliario, platos de ducha y lavabos. Adaptando texturas cerámicas sedosas a cualquier superficie y de estilos inspirados en la naturaleza, conseguimos un aspecto elegante, resistente, sostenible y de acabados sorprendentes. La piedra y la madera seguirán siendo los más solicitados.

El mobiliario



Como el diseño de interiores en general, el mobiliario estará marcado por la orientación a la personalización y la sostenibilidad. Priorizaremos el diseño bajo demanda ofreciendo productos que se ajustan a distintas edades y estilos de vida, con muebles multifuncionales y modulares, mesas expandibles, escritorios plegables, o sofás cama, adaptables a hogares híbridos. La sostenibilidad se refleja en la longevidad y versatilidad de los materiales, del uso de pinturas sin químicos, y de procesos de producción con bajo impacto medioambiental.