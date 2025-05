¿Qué es y para qué sirve el ronquido?

En ese momento el jefe, el de más edad del grupo comienza a roncar de una forma desaforada que ríanse de los roncadores actuales. Ese estruendo brutal en medio del silencio de la noche se extiende dando a entender a cualquier animal que lo oiga que detrás de ese tremendo ruido nocturno debe haber un animal fiero y descomunal. Ese sistema de defensa protegía a la tribu hasta que el roncador fallecía o su ronquido perdía potencia. Entonces aparecía otro roncador, generalmente la madre de los menores y sustituía al roncador habitual.

En nuestro medio ese sistema de defensa, aunque inútil, se ha perpetuado y, de hecho, las mujeres desarrollan esa capacidad en la edad madura. Digo capacidad por respeto a nuestros ancestros.

«Yo de un tipo que no ronca, no me fío». Así suelo comenzar mis intervenciones en conferencias sobre el ronquido. Aunque es una broma, tiene un sentido de respeto hacia nuestros ancestros.

Yendo al efecto que el ronquido, ese atavismo, tiene en la vida actual, puede producir y produce muchos efectos adversos en la vida cotidiana sobre todo en las noches. Efectos que pueden ser simplemente condicionantes de la relación social, con parejas que tienen que dormir en habitaciones separadas si tienen alguna sobrante y lejana. También influyen e, incluso, impiden los viajes con amigos si tienen que compartir apartamentos y no digamos si comparten habitación en un hotel.