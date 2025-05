¿Problemas con tus pies? Clínica Arriaga te ofrece la solución más rápida, segura y eficaz

Valoración quirúrgica gratuita

Se trata de una clínica de vanguardia que ofrece tratamientos de última generación a cargo de los doctores Martín, podólogos cirujanos. Estos especialistas aclaran todas las dudas en torno a la cirugía mínimamente invasiva.

Hallux valgus (juanete) con neuroma de Morton y deformidades digitales.

¿En qué consiste la cirugía MIS?

Es una microcirugía que se realiza a través de pequeñas incisiones de 2-3 milímetros por las que se introduce el instrumental necesario para llevar a cabo la cirugía internamente, prácticamente sin lesionar la piel, de forma radioguiada.

¿Se necesita hospitalización?

No, esta operación se realiza con anestesia local, por lo que el paciente está totalmente consciente; aunque si lo desea, se puede solicitar una sedación. Además, la deambulación es inmediata, de manera que el paciente se marcha caminando después de la intervención, sin muletas ni bastones. La ventaja radica en que no se requieren curas, ya que no hay heridas.

¿Cuándo está indicado operar?

En los casos en los que los tratamientos conservadores no resuelven el problema se hace necesario el abordaje quirúrgico, y siempre que al paciente le reste calidad de vida y tenga problemas para encontrar calzado. Es una solución definitiva.

¿La edad es un problema para esta cirugía?

Una de las ventajas de esta intervención es que no tiene límite de edad para realizarse, ya que es una cirugía muy poco agresiva. Por otro lado, el riesgo de infección es mucho menor ya que no hay lesiones en la piel y no se utiliza material de osteosíntesis, es decir, tornillos. Por eso, en nuestra consulta cada vez vemos a más pacientes de avanzada edad que quieren seguir disfrutando de sus paseos sin limitaciones y poder calzarse sin sufrir molestias.