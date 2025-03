Prevención e innovación frente al glaucoma, el 'ladrón silencioso' de la visión

Novedades para los pacientes

Cada vez hay más y mejores fármacos para el glaucoma, mientras que los nuevos láseres actúan de manera más selectiva. Ahora bien, la gran revolución en el manejo del glaucoma viene de la mano de las MIGS, técnicas de cirugía mínimamente invasiva, que se caracterizan por su alta seguridad y eficacia en casos leves y moderados. Además, se pueden combinar con la operación de catarata, logrando una mayor reducción de la presión intraocular y haciendo que el paciente se beneficie de una mejor agudeza visual por el hecho de eliminar la catarata.

A los pacientes con hipertensión ocular se recomienda no aplazar su visita al oftalmólogo para un seguimiento exhaustivo.

No obstante, la doctora Lucía Barturen, especialista de Miranza Clínica Begoña, otro de los centros Miranza en Bilbao, aclara que «es importante que los pacientes sepan que la cirugía del glaucoma no revierte el daño en el nervio óptico y, por tanto, no se puede recuperar la visión ya perdida por la enfermedad. El objetivo de operarse es evitar que vaya a más y llegue a ser muy limitante para la vida cotidiana».

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, con la que se debe a aprender a convivir. Según concluye la doctora Lucía Arteche, de Miranza COI, «los últimos avances y tecnologías, como la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y al apoyo en la toma de decisiones médicas, nos permiten seguir mejorando las perspectivas de futuro de los pacientes con glaucoma».