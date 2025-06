Cuando estaba a punto de completar el doctorado, presentó una propuesta «muy arriesgada» a una convocatoria de ayudas a la investigación de la NASA para estudiar el impacto del cambio climático en la mariposa doncella de Edith, una especie (‘Euphydryas editha’) que ya se sabía que era sensible a la variabilidad climática. En aquel momento, a principios de los años 1990, la comunidad científica esperaba que el aumento en el CO2 de la atmósfera causara un calentamiento a nivel global, pero este aumento de temperatura aún no se percibía. Por ello, Parmesan, que llevaba años investigando esta especie concreta de mariposa, se preguntó: “¿Y si esta mariposa sirviera de indicador mejor que un termómetro?».

La respuesta fue positiva. Recorriendo la costa oeste de América del Norte, se encontró con que en México casi todas las poblaciones de aquella mariposa estaban extintas mientras que en Canadá, prácticamente todas sobrevivían. Parmesan, por tanto, había encontrado un patrón mucho más simple del que esperaba: la mariposa se establecía en latitudes y altitudes cada vez más elevadas. Pero, además, lo que era más importante, había logrado demostrar que esta tendencia no tenía que ver con la calidad de su hábitat en cada geografía. Descartando los datos de las zonas en las que el hábitat sí estaba degradado, consiguió aislar el efecto del cambio climático y disociarlo de otros factores que podían afectar a las poblaciones de mariposa como la pérdida de hábitats, la contaminación o el uso de fertilizantes. Estos resultados se publicaron en Nature en 1996, en un artículo que firmó como única autora.

«Creo que este fue un salto auténticamente innovador en la investigación en ecología», afirma la galardonada, que se había desviado de las metodologías experimentales más tradicionales, decantándose por analizar datos observacionales. «La pregunta de si el cambio en el clima ha afectado a una especie salvaje a nivel global no se puede abordar mediante experimentos. No valía con demostrar que el cambio existía, yo tenía que poder decir que ese cambio se debía sí o sí al cambio climático y no a todo el resto de cosas que estaban haciendo los humanos». El amplísimo alcance de sus datos y la técnica deductiva que empleó para descartar el resto de efectos y atribuir los patrones de extinción de la mariposa doncella de Edith únicamente al cambio climático fueron precisamente los factores que convencieron a la comunidad investigadora de que el impacto del aumento de las temperaturas sobre las especies salvajes era real. Así nació el campo de la ecología del cambio climático.

Datos observacionales y análisis riguroso

A continuación, se dispuso a corroborar este efecto en otras especies de mariposa, esta vez en Europa, donde ha desarrollado la segunda parte de su trayectoria profesional. Venciendo la reticencia de varios investigadores, que se enfocaban en entornos demasiado pequeños para observar los patrones a los que aludía Parmesan, consiguió recopilar datos desde España hasta Finlandia y demostrar así que dos tercios de las especies estudiadas estaban trasladándose hacia el norte. Involucrada en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) desde etapas muy tempranas, el siguiente paso fue realizar estos mismos estudios de atribución pero a una escala de especies muchísimo mayor, abarcando miles de especies de plantas y de animales, tanto terrestres como marinos.

«Si ignoramos el cambio climático, conseguiremos extinguir todas las especies en los espacios que hemos diseñado para protegerlas» Camille Parmesan

Pero esta metodología aún estaba lejos de ser convencional, y las discusiones que tuvo no solo con otros biólogos, sino también con los economistas de aquel foro, sobre cómo realizar esta atribución al cambio climático de manera bien fundamentada dieron lugar a un artículo que escribió en colaboración con el economista Gary Yohe y que publicaron en ‘Nature’ en 2003. Pocos años después, este artículo se convirtió en el más citado de todo el campo del cambio climático y hoy en día acumula más de 14.000 citas gracias, según la investigadora galardonada, a «la capacidad de coger datos observacionales y realizar un análisis riguroso».

El impacto logrado con aquel artículo llevó a otros grupos de investigación, que trabajaban con especies prácticamente desconocidas para Parmesan, a solicitar su colaboración para encontrar la «huella globalmente coherente del cambio climático», como la llamó la investigadora, en grupos de especies cada vez más amplios, como el análisis que se publicó en 2013 en ‘Nature Climate Change’ sobre especies marinas en todo el mundo.

Desde que publicó el artículo sobre la metodología de la atribución —fundamentada en un análisis de 1.700 especies—, Parmesan se convenció de la necesidad de difundir su mensaje en los foros de biología de la conservación. «El cambio climático está muy por encima de cualquier efecto local como las especies invasoras o la destrucción de hábitats. Si lo ignoramos, conseguiremos extinguir todas las especies en los espacios que hemos diseñado para protegerlas». Por ello, defiende que el objetivo de las estrategias de conservación no debe centrarse en una especie en concreto, sino en preservar la biodiversidad en general.