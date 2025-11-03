Occident abre una nueva oficina en Algorta

La nueva oficina de Occident en Algorta (Getxo) está situada en la calle Sarrikobaso 20, una ubicación muy céntrica y de fácil acceso, tanto en transporte público como en vehículo privado, y a solo unos minutos a pie de las principales zonas comerciales. Este enclave permite a su equipo estar cerca de los clientes y ofrecerles un servicio ágil y personalizado.

Al frente del proyecto encontramos a un profesional con más de una década de experiencia en el sector asegurador: Jorge Martín, agente exclusivo de seguros Occident, acompañado por Sandra Cabeza (colaboradora), formando ambos un equipo en el que comparten una misma filosofía de trabajo basada en la proximidad, la confianza y la atención personalizada, valores que identifican a Occident y que quieren seguir transmitiendo a sus clientes desde esta nueva oficina. Su objetivo es acompañar a los clientes en Algorta, tanto a particulares como a familias y empresas, en todas las etapas de su vida, con soluciones adaptadas a sus necesidades reales, para asegurar su tranquilidad en el presente y su confianza en el futuro.

¿Qué tipo de seguros y servicios se ofrecen?

Jorge Martín: Desde la nueva oficina ofrecemos un servicio integral, con acceso a la oferta completa de Occident. En el ámbito personal y familiar, los clientes pueden encontrar soluciones en hogar, autos, movilidad, salud, vida y ahorro, entre otros. Para el tejido empresarial, contamos con seguros de responsabilidad civil, protección de empleados, transporte y mercancías, así como coberturas adaptadas a la actividad de cada negocio.

Pero más allá del tipo de póliza, lo que realmente nos diferencia es nuestra forma de trabajar. Occident combina la solidez de una gran compañía con la cercanía y la atención personalizada de una oficina local, lo que nos permite entender las necesidades de cada cliente y acompañarlo a lo largo del tiempo. Además, contamos con una amplia experiencia en gestión patrimonial y planificación financiera, ayudando a las personas y empresas a proteger su patrimonio y a construir un futuro económico más seguro y sostenible.

¿Qué define vuestro trato a los clientes? ¿Cómo los acompañáis en el día a día, más allá de la contratación de un seguro?

J.M: Nuestro trato con los clientes se basa en la cercanía, la empatía y la confianza. Son los valores que guían cada interacción porque nos gusta conocer a las personas, entender su situación y ofrecerles una atención continua.



Desde esta oficina queremos que el cliente sienta que tiene a alguien de confianza a su lado, que le entiende y le ayuda a proteger lo que más valora.



Todo ello se traduce en una relación de largo recorrido con nuestros clientes, basada en la transparencia, la profesionalidad y la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, cuentan con nosotros.

¿Qué tipo de perfil de cliente es el más habitual en Getxo y cómo se adapta la oferta a sus necesidades?

J.M: En Getxo, con una población de más de 75.000 habitantes (2024), atendemos principalmente a familias y pequeños negocios, dos perfiles muy representativos del tejido social y económico de la zona. En el caso de las familias, sus prioridades suelen centrarse en la protección del hogar, la salud y la estabilidad económica a largo plazo, buscando soluciones que les aporten tranquilidad en cada etapa de la vida.

Por otro lado, los negocios locales y profesionales autónomos tienen necesidades diferentes, relacionadas con la continuidad de su actividad y la gestión de posibles imprevistos. En Getxo, el principal sector de actividad es el de servicios (91% del PIB municipal), seguido por la construcción (7%) y la industria y energía (2%). Desde Occident, contamos con soluciones específicas que nos permiten responder de forma personalizada y con rapidez a cada circunstancia

¿Qué objetivos os marcáis a corto y largo plazo con esta oficina?

J.M: A corto plazo, nuestro objetivo es consolidar nuestra presencia en el entorno y que los vecinos de Algorta nos identifiquen como un servicio de confianza y calidad. Queremos que las personas nos conozcan, se acerquen a la oficina y descubran que detrás de Occident hay un equipo disponible, profesional y comprometido con su tranquilidad.



Con el tiempo, queremos que la relación con nuestros clientes se convierta en algo más personal y valioso: la tranquilidad de saber que siempre hay alguien que te conoce, te escucha y está ahí cuando lo necesitas.

¿Qué aporta esta oficina al tejido empresarial y vecinal de la localidad?

J.M: Queremos aportar un acompañamiento personalizado para proteger el patrimonio de los habitantes de la zona. No se trata solo de contratar una póliza, sino de contar con alguien que conoce las necesidades de sus clientes, entiende que estas cambian con el tiempo y les ofrece soluciones adaptadas en cada etapa. Esa cercanía y seguimiento constante marcan la diferencia. Nuestra voluntad es integrarnos en la vida de Algorta, apoyando su dinamismo económico y social.